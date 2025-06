Visa para emigrar a EE.UU.: claves para lograr la aprobación

Fernando Socol, CEO de Socol Law.

MIAMI, FL, UNITED STATES, June 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Emigrar a Estados Unidos es un sueño compartido por muchas personas alrededor del mundo, en especial por los latinos que buscan vivir en un país que brinda mayor estabilidad económica y oportunidades.Ya sea por motivos laborales, familiares, académicos o simplemente en busca de nuevos proyectos, obtener una visa para ingresar a este país puede ser un proceso complejo y desafiante. Sin embargo, muchos aspirantes a emigrar cometen errores comunes que pueden poner en riesgo sus posibilidades de obtener una visa exitosamente.Según un relevamiento de Socol Law, firma especializada en inmigración, en los últimos 3 años, el porcentaje de visas otorgadas aumentó un 40% en países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú, que van al podio de mayores solicitudes.Desde la empresa, detallan cinco puntos claves que los interesados en emigrar a Estados Unidos a veces desconocen o no tienen en cuenta.1. Desconocer las categorías de visa disponiblesUno de los errores más frecuentes es iniciar el proceso sin conocer las diferentes opciones de visas existentes. Existen múltiples tipos —de trabajo, turismo, estudio, reunificación familiar, entre otras—, cada una con requisitos, procesos y tiempos distintos. Entender cuál se adapta mejor al perfil del solicitante es clave para no perder tiempo ni recursos.Desde SOCOL Law explican que entre las visas más demandadas por los latinoamericanos que emigran a Florida se destacan: Visa de inversión, elegida por quienes buscan emprender o expandir negocios en Estados Unidos; Visa de habilidades extraordinarias, utilizada por talentos en áreas como el deporte, las artes o el entretenimiento; Residencia por trabajo, gestionada a través de una oferta laboral formal; Y otras alternativas como visas de intercambio comercial o exenciones por interés nacional.2. Falta de planificación y documentación incompletaOtro error habitual es no planificar el proceso ni reunir la documentación necesaria con antelación. Formularios incompletos, documentos faltantes o errores en la información presentada son causas comunes de rechazos o demoras. Tener un checklist detallado de los requisitos y revisar toda la documentación antes de enviar la solicitud puede marcar la diferencia.3. No cumplir con los requisitos de elegibilidadCada visa exige condiciones específicas que deben cumplirse sin excepción. “Por ejemplo, para obtener una visa laboral es necesario contar con una oferta de empleo válida en EE.UU.; mientras que para una visa de estudiante se requiere haber sido aceptado en una institución educativa acreditada”, explica Fernando Socol, abogado experto en inmigración y fundador de SOCOL Law. Solicitar una visa sin cumplir con los requisitos básicos puede derivar en una negativa que complique futuros intentos.4. No demostrar solvencia económica suficienteMuchas categorías de visa exigen que el solicitante pruebe que cuenta con los recursos necesarios para sostenerse durante su estadía en Estados Unidos. Este punto es especialmente importante en casos de visas estudiantiles o de reunificación familiar. No presentar la documentación financiera adecuada —como estados bancarios, pruebas de ingresos o cartas de patrocinio— puede generar desconfianza y derivar en la denegación del visado.5. Llegar sin preparación a la entrevista consularLa entrevista en el consulado es una de las etapas más importantes del proceso. Allí, el oficial migratorio evaluará tanto la documentación como la veracidad de la información proporcionada. No prepararse para responder preguntas clave, no llevar los papeles necesarios o titubear en las respuestas puede jugar en contra. Practicar antes, ser claro con los motivos del viaje y mantener una actitud honesta y segura son claves para atravesar esta instancia con éxito.

