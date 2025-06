Continued cooperation with FIC on strengthening Serbian economy

На форуму се представљају достигнућа у спровођењу стратегије у протеклој календарској години, а скуп ће отворити европски комесар за регионалну политику Корина Крету. У оквиру форума биће одржан и састанак министара задужених за ЕУ фондове земаља које учествују у спровођењу Дунавске стратегије из 14 држава. Међу њима су Немачка (покрајина Баварска и Баден Виртемберг), Аустрија, Чешка, Словачка, Мађарска, Словенија, Хрватска, Бугарска, Румунија, Босна и Херцеговина (БиХ), Црна Гора, Молдавија, Украјина и Србија. У фокусу овогодишњег састанка министара биће разматрање извора финансирања пројеката из Дунавске стратегије, која обухвата 11 приоритетних области, као што су, између осталог, транспорт, енергетика, туризам, животна средина и култура. Јоксимовић ће се на маргинама скупа састати са државним министром за европске послове и регионалну сарадњу немачке покрајине Баварска Беатом Мерк, као и са државним министром за европске послове у кабинету премијера Мађарске Сабом Такачем, наводи се у саопштењу Кабинета министра без портфеља задуженог за европске интеграције.

