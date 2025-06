Continued cooperation with JICA on Bistrica pumped-storage hydropower project

У саопштењу се наводи да је индустријска производња у периоду јануар–септембар 2015. године, у поређењу са истим периодом протекле године, већа за 7,6 одсто. Посматрано по секторима, у септембру 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, забележена су следећа кретања: сектор рударство бележи раст од 38,6 одсто, сектор снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација повећање од 29,4 одсто и сектор прерађивачке индустрије раст од 8,8 одсто. Подаци о индустријској производњи по наменским групама у септембру 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да је дошло до раста у производњи: енергије (64,6 одсто), трајних производа за широку потрошњу (5,2 одсто), интермедијарних производа, осим енергије (3,8 одсто) и нетрајних производа за широку потрошњу (0,8 одсто), док је пад регистрован у производњи капиталних производа (4,3 одсто). Обим индустријске производње у септембру текуће године, у односу на септембар прошле године, бележи раст код 19 области (учешће у структури индустријске производње – 68 одсто), а пад код 10 области (учешће у структури индустријске производње – 32 одсто). Највећи утицај на раст индустријске производње у септембру 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: производња деривата нафте, производња електричне енергије, експлоатација угља, остале прерађивачке делатности и производња пића. Десезонирани индекс индустријске производње за септембар 2015. године, у односу на претходни месец, показује да је укупно остварен пад индустријске производње од 2,4 одсто, а за прерађивачку индустрију пад од 2,9 одсто. Десезонирани индекс индустријске производње за септембар 2015. године, у односу на просек 2014. године, за индустрију укупно показује да је остварен раст од 6,6 одсто, а за прерађивачку индустрију раст од 3 одсто. Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у септембру 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 9,1 одсто, а код прерађивачке индустрије већа је за 10,9 одсто. Подаци о индустријској производњи у 2015. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец, додаје се у саопштењу.

