L’ACPS obtient la certification d’Ag Data Transparent (transparence des données agricoles)

Ce qui fait avancer la gouvernance fiable des données agricoles canadiennes

Obtenir la certification ADT est une reconnaissance qui reflète le soin que nous apportons à la gestion des données qui nous sont confiées par les producteurs de semences et nos partenaires.” — Doug Miller, directeur exécutif de l’ACPS

OTTAWA, ON, CANADA, June 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) a obtenu la certification d’Ag Data Transparent, devenant ainsi une entreprise membre certifiée officielle. Cet appui par une tierce partie met en évidence l’adhérence de l’ACPS à des normes élevées en matière de pratiques transparentes et responsables qui appuient la certification des semences et instaure la confiance dans l’ensemble de la chaîne de valeur agricole.

Ag Data Transparent (ADT) est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de la transparence et de la sécurité des données agricoles. À titre de membre certifié, l’ACPS a démontré sa conformité aux principes fondamentaux d’ADT qui établissent des normes claires concernant la propriété, la cueillette, l’utilisation, le partage et la conservation des données, offrant ainsi confiance et clarté aux agriculteurs et aux intervenants.

À titre d’autorité nationale de certification des cultures de semences du Canada, l’ACPS joue un rôle clé dans le maintien de l’intégrité du système de semences du pays. La certification ADT complète ce mandat, faisant en sorte que les plateformes numériques de l’ACPS évoluent avec la même rigueur et transparence qui définissent ses processus de certification.

« L’ACPS est un intendant fiable de la certification des cultures de semences du Canada et, au fil des ans, nous sommes également devenus un fournisseur de plateformes technologiques, dit Doug Miller, directeur exécutif de l’ACPS. Obtenir la certification ADT nous met sur le même pied d’égalité que des chefs de file comme John Deere, Solio Agriculture, et AgExpert (Financement Agricole Canada)—une reconnaissance qui reflète le soin que nous apportons à la gestion des données qui nous sont confiées par les producteurs de semences et nos partenaires. »

Alors que les données et les outils numériques deviennent de plus en plus intégrés dans la production de semences, une solide gouvernance des données est essentielle pour appuyer l’innovation, la compétitivité et la durabilité du secteur. La certification met également de l’avant les priorités concernant la Modernisation de la réglementation des semences (MRS) de l’ACPS, y compris un partage de données amélioré entre partenaires et organismes de réglementation, des processus de certification numériques rationalisés et un cadre de réglementation qui s’harmonise avec les besoins pratiques des agriculteurs et des entreprises semencières.

« Par le processus de la MRS, les intervenants l’ont clairement indiqué—ils veulent de la transparence dans la façon dont les données sont recueillies, entreposées et utilisées, ajoute M. Miller. Cette certification est une réponse concrète à cette demande, aidant à favoriser un système de semences plus fiable et efficace. »

-30-

Pour en apprendre davantage au sujet d’ADT, consultez le site agdatatransparent.com/about

Au sujet de l’ACPS

L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) est l’organisation nationale de normes et de certification qui assure l’intégrité variétale des cultures de semences pour le système de certification des semences du Canada. Depuis 1904, l’organisation sans but lucratif défend les intérêts du système de certification des semences canadien. L’ACPS représente 3 000 membres répartis dans huit provinces et six filiales régionales au pays. Apprenez-en davantage à seedgrowers.ca.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.