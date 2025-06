C&M amplía presencia internacional e inicia operaciones en México

Emerson Carrijo, CEO da C&M

Tras fortalecer sus operaciones en Estados Unidos, la empresa brasileña amplía sus fronteras y debería empezar a contratar pronto

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, June 9, 2025 / EINPresswire.com / -- C&M amplía presencia internacional e inicia operaciones en MéxicoTras fortalecer sus operaciones en Estados Unidos, la empresa brasileña amplía sus fronteras y debería empezar a contratar prontoC&M, empresa brasileña especializada en soluciones de comunicación corporativa, anuncia el inicio de sus operaciones en México como socio oficial de GoTo, referencia global en telefonía en la nube, colaboración y soporte remoto. La expansión se enmarca en la estrategia de internacionalización de la compañía, que ya opera con éxito en Brasil y Estados Unidos.C&M ahora ofrece sus servicios en el país, actuando como socio estratégico para la implementación, soporte técnico y servicio personalizado a las empresas locales que adoptan la plataforma de comunicaciones unificadas.GoTo invitó a C&M a expandir sus operaciones a México, en reconocimiento a la excelente labor que hemos realizado en la reventa de la plataforma en otros mercados, especialmente en Brasil. Nuestro mayor diferenciador es la cercanía al cliente y la calidad del soporte técnico, lo que garantiza una experiencia completa a nuestros clientes, afirma Emerson Carrijo, director ejecutivo de C&M.Con diversas funcionalidades disponibles incluyendo Contact Center, WhatsApp, Recepcionista AI y otras, la plataforma de telefonía en la nube, comercializada por C&M, ofrece movilidad, ahorro y facilidad de gestión, diferenciales que C&M ahora entrega al mercado mexicano con servicio dedicado y soporte local.ACERCA DE C&MFundada en 2012, C&M es un referente en soluciones de telefonía en la nube, ofreciendo soluciones que conectan diferentes canales de servicio y ayudan a las empresas a optimizar la comunicación y reducir costes operativos. Con foco en la innovación y la excelencia, la compañía se destaca por el liderazgo visionario de sus fundadores y su equipo de expertos, quienes trabajan constantemente para ofrecer apoyo estratégico a las empresas que buscan modernizar sus procesos y mejorar la eficiencia operativa. Más información en el sitio web www.cemexecutive.com.br

