كيتا" تثبّت حضورها في المشهد الرياضي بالمنطقة برعاية مستمرة لتصفيات آسيا

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, June 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت "كيتا"، الذراع الدولية لشركة "ميتوان" الصينية الرائدة في خدمات التوصيل عند الطلب، عن استمرار رعايتها لتصفيات كأس آسيا – الطريق إلى 2026، مؤكدةً التزامها بدعم أبرز الأحداث الكروية في في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.

وبعد مشاركتها الأولى خلال مباراة السعودية ضد الصين في مارس الماضي، ستدعم "كيتا" التصفيات القادمة التي تشمل مباراة السعودية ضد البحرين في 5 يونيو بالبحرين، ومباراة السعودية ضد أستراليا في 10 يونيو بمدينة جدة. وتشكل هاتان المباراتان التفعيل الثاني والثالث للشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

وقالت آشلي لوي، الرئيسة التنفيذية لشركة "كيتا" في الشرق الأوسط: "مع تقدم التصفيات الآسيوية، يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه اللحظات التي تجمع الناس. فمن خلال رعايتنا المتواصلة، نأمل أن نُسهم في تعزيز الطاقة والوحدة التي تصنعها كرة القدم في المجتمعات."

تشمل مشاركة "كيتا" حضوراً بارزًا داخل الملاعب، وتفاعلات رقمية، وأنشطة مخصصة للجماهير تهدف إلى تعزيز تجربتهم يوم المباراة بطريقة مدروسة ومتوافقة مع الثقافة المحلية. كما تعزز "كيتا" التفاعل المجتمعي عبر شراكات مع مؤثرين محليين ومحتوى مباشر يُنشر لحظة بلحظة خلال المباريات.

تعكس هذه الرعاية تعمّق ارتباط "كيتا" المتنامي بالمملكة العربية السعودية وتوافقها مع أهداف رؤية 2030، لاسيما في مجالات تعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع الابتكار المحلي، وتعزيز الترابط المجتمعي. وبفضل شبكة تضم أكثر من 30,000 سائق توصيل، وشراكات مع آلاف المطاعم في أنحاء المملكة، أصبحت "كيتا" جزءًا من الحياة اليومية للعديد من الأسر السعودية، فبصفتها الذراع العالمية لشركة "ميتوان"، تستفيد "كيتا" من الخبرات الواسعة لشركتها الأم التي تُدير أكثر من 98 مليون طلب يوميًا في أوقات الذروة، وتخدم أكثر من 770 مليون مستخدم حول العالم.

تستفيد "كيتا" من خبرات شركتها الأم "ميتوان"، و رغم أن مشاركة "كيتا" تأتي عبر شراكتها الرسمية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلا أن تواجدها المتنامي في المباريات الكبرى بدول الخليج يعكس التزاماً أوسع تجاه دعم و تنمية ثقافة المنطقة وشعوبها.

– انتهى –

