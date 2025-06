غرينبيس حول حرائق المغرب المستمرة: الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لتعزيز استراتيجيات التكيّف المناخي في المنطقة

الرباط, MOROCCO, June 4, 2025 / EINPresswire.com / -- غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول حرائق المغرب المستمرة: الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لتعزيز استراتيجيات التكيّف المناخي في المنطقةفي تعقيبها على استمرار الحرائق في المغرب واندلاع حريق مهول في واحة أكادير الهناء بإقليم طاطا، علّقت مديرة الحملات الإقليمية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كنزي عزمي: "تشكل هذه الحرائق تذكيراً صارخاً بحجم التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه المغرب والمنطقة بأكملها. وبينما تستمر النيران في التهام مساحات واسعة من الغابات وتُنهك فرق الإطفاء والطوارئ، نعرب عن تضامننا الكامل مع المجتمعات المتضررة ومع فرق الإطفاء التي تخاطر بحياتها للسيطرة على الكارثة".وأضافت عزمي: "لم تعد هذه الحرائق حوادث معزولة، بل أصبحت جزءاً من نمط متصاعد من الظواهر المناخية المتطرفة، التي تتكرر بوتيرة أعلى وبحدة أكبر نتيجة لتغير المناخ. فقد ساهمت درجات الحرارة المرتفعة، وفترات الجفاف الطويلة، واختلال أنماط هطول الأمطار في تهيئة الظروف المثالية لاندلاع حرائق بهذا الحجم".وتابعت: "من يدفع ثمن الأزمة المناخية؟ المغرب خصّص 16 مليون درهم للاستعداد لموسم الحرائق هذا العام، رغم أنه، كغيره من دول الجنوب العالمي، لم يتسبب في أزمة المناخ. لذلك، ندعو قادة المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جعل استراتيجيات التكيّف مع تغير المناخ أولوية قصوى، والمطالبة بمحاسبة دول الشمال العالمي وشركات الوقود الأحفوري العالمية على ما تسبّبوا فيه من أضرار مناخية وبيئية. هذه التعويضات المالية ليست منّة، بل حقّ لدولنا وشعوبنا التي تدفع الثمن اليوم بالفعل".إنتهى

