Freen wprowadza na polski rynek litowy magazyn energii 10kWh o żywotności 10 000 cykli

Freen 10 kWh lithium battery for home

Freen, estoński producent rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, rozpoczyna sprzedaż baterii litowej o pojemności 10kWh idealnej do zastosowań domowych.

ESTONIA, June 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Europejski producent rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, Freen rozpoczyna sprzedaż nowej baterii litowej (LiFePO₄) o pojemności 10kWh – idealnej do zastosowań domowych. Dzięki żywotności ponad 10 000 cykli ładowania, nowy magazyn energii zapewnia wieloletnią niezawodność i niskie koszty eksploatacyjne, wspierając właścicieli domów w Polsce w redukcji rachunków za energię i zwiększeniu samowystarczalności.Bateria współpracuje z popularnymi systemami 48V i może być z powodzeniem stosowany zarówno w instalacjach on-grid, jak i off-grid, również w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi lub małymi turbinami wiatrowymi.„Tworząc ten produkt, skupiliśmy się na długowieczności, bezpieczeństwie i maksymalnej opłacalności,” mówi Andrey Khimenkov, CEO firmy Freen. „Dzięki żywotności ponad 10 000 cykli, użytkownicy mogą korzystać z domowego magazynu energii nawet przez 20–25 lat – bez istotnej utraty wydajności.”Najważniejsze zalety dla polskich gospodarstw domowych10 000+ cykli pracyŻywotność znacznie przewyższająca standardowe baterie litowo-jonowe.Niski koszt eksploatacji na cyklWięcej użytecznej energii przez cały okres użytkowania.Wysoka moc ładowania/rozładowania (200A)Obsługuje urządzenia o dużym zapotrzebowaniu na energię – np. pompy ciepła, indukcje, systemy grzewcze.Zakres temperatur pracy od -20°C do +60°CNiezawodność zarówno zimą, jak i latem – idealna do warunków klimatycznych w Polsce.Pełna kompatybilność z systemami 48VNie wymaga wymiany inwertera ani skomplikowanej integracji.Specyfikacja technicznaPojemność: 10 kWhGłębokość rozładowania (DoD): 95%Napięcie znamionowe: 51,2 VZakres napięcia roboczego: od 46 V do 56 VMaksymalny prąd ładowania/rozładowania: 200 ALiczba cykli (przed spadkiem pojemności o 10%): ponad 10 000Stopień ochrony: IP20Zakres temperatury pracy: od -20°C do +60°CWymiary (szer. x dł. x wys.): 350 x 600 x 220 mmWaga: 60 kgSystem zarządzania: Zintegrowany BMS z monitorowaniem temperaturyProgramy wsparcia w Polsce – dotacje na magazyny energiiW Polsce rozwija się system wsparcia dla domowych instalacji magazynowania energii, który obejmuje m.in.:„Mój Prąd” – możliwość uzyskania dofinansowania na magazyny energii dla prosumentów (do 16 000 zł w edycji 6.0).„Czyste Powietrze” – pośrednie wsparcie dla rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną, m.in. poprzez magazynowanie energii i instalacje fotowoltaiczne.„Energia dla Wsi” – program wspierający inwestycje w OZE na obszarach wiejskich, w tym magazyny energii jako część systemu hybrydowego.Dzięki tym programom koszt zakupu baterii może być znacząco obniżony, a inwestycja szybciej się zwraca.Gotowość na przerwy w dostawie prądu i dynamiczne taryfyZimowe awarie sieci, gwałtowne zjawiska pogodowe i rosnące ceny energii to realne zagrożenia. Magazyn energii Freen 10kWh gwarantuje automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne – zapewniając działanie najważniejszych urządzeń w domu, takich jak oświetlenie, lodówka, router, pompa czy system alarmowy.Idealne rozwiązanie dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowychPołączenie baterii z panelami słonecznymi lub turbinami wiatrowymi Freen tworzy kompletny system energetyczny oparty w 100% na odnawialnych źródłach – bez hałasu, bez spalin, bez zmiennych kosztów paliwa. Więcej informacji oraz zapytania ofertowe: www.freen.com O firmie FreenFreen OÜ to estońska firma specjalizująca się w produkcji małych turbin wiatrowych , nowoczesnych magazynów energii oraz komponentów metalowych. Firma dostarcza solidne i trwałe rozwiązania dla niezależności energetycznej gospodarstw domowych i małych gospodarstw rolnych w całej Europie.

