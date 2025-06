Maker Faire Rome The European Edition 2025 : L’appel à les Innovateurs Est Ouvert Jusqu’au 23 Juin

Symbole de la reconversion industrielle de Rome, le Gazomètre Ostiense accueille aujourd’hui l’innovation européenne en plein cœur de la capitale. Deux jeunes ingénieurs présentent des drones innovants lors de la Maker Faire Rome, mettant en avant leur expertise en robotique et en aéronautique

L’appel à projets pour Maker Faire Rome 2025 est ouvert: candidatez avant le 23 juin pour exposer gratuitement à Rome en octobre.

ROME, ITALY, June 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- L’un des plus grands événements européens consacrés à l’innovation, à la technologie, à la science appliquée et à l’éducation revient à Rome du 17 au 19 octobre 2025. Maker Faire Rome – The European Edition, promue par la Chambre de commerce de Rome, annonce sa treizième édition.

Depuis sa création en 2013, Maker Faire Rome s’est imposée comme l’un des carrefours les plus dynamiques de l’innovation partagée. Avec plus de 800 000 visiteurs et 7 000 exposants issus de plus de 40 pays, l’événement constitue une plateforme unique où les idées deviennent projets et où les prototypes rencontrent leur public.

Un événement public, international et sans but lucratif

Organisé par la Chambre de commerce de Rome, institution publique italienne, Maker Faire Rome est un événement à but non lucratif. Ce cadre institutionnel garantit une participation équitable, accessible et ouverte à tous.

Les projets sélectionnés, italiens comme internationaux, bénéficient de :

- Un stand d’exposition entièrement équipé (mobilier, électricité, Wi-Fi)

- Une visibilité auprès des médias, du public, des investisseurs et des partenaires

- Un accès aux espaces collaboratifs et interactifs de l’événement, comme le Make Lab

Seules les universités privées sont soumises à une contribution symbolique. Les écoles internationales sélectionnées peuvent bénéficier d’un remboursement partiel des frais de déplacement et d’hébergement.

Une plateforme pour tester, valider et innover

Bien plus qu’un salon, Maker Faire Rome est un véritable banc d’essai à grande échelle pour tester des prototypes, recueillir des retours directs du public, rencontrer des investisseurs, explorer de nouveaux marchés et favoriser les collaborations. Chaque projet est évalué par un comité scientifique indépendant, selon les critères suivants :

- Faisabilité technique

- Impact sociétal ou environnemental

- Capacité d’engagement et d’interaction avec le public

L’événement accueille chaque année une délégation d’investisseurs, de business angels, d’incubateurs et de fonds de capital-risque provenant de plus de 40 pays.

Trois appels à participation selon le profil des candidats

Appel aux Makers

Destiné aux inventeurs, startups, créateurs, artisans numériques, développeurs, artistes, ingénieurs, designers et passionnés de technologie.

Les projets sélectionnés bénéficieront de :

- Un stand gratuit

- La possibilité d’animer des ateliers

- Un accès au Make Lab, espace dédié aux démonstrations et aux activités interactives

- Une couverture médiatique et une visibilité internationale

Appel aux établissements d’enseignement secondaire

En partenariat avec le ministère italien de l’Éducation, cet appel s’adresse aux lycées (élèves de 14 à 18 ans) d’Italie et des pays de l’Union européenne.

Les établissements sélectionnés bénéficieront de :

- Un stand gratuit

- Un remboursement partiel des frais de transport et d’hébergement (hors Rome)

- Une reconnaissance dans le cadre du programme PCTO (Parcours de Compétences Transversales et Orientation)

- Une évaluation basée sur l’innovation, la créativité, la faisabilité et l’interactivité

Appel aux universités et instituts publics de recherche

Ouvert aux chercheurs, doctorants, laboratoires et départements universitaires. Les formats proposés incluent :

- Des ateliers et démonstrations dans le Make Lab

- Des ateliers en présentiel

- Des présentations de projets scientifiques, brevets ou prototypes

Comment participer à Maker Faire Rome 2025: les candidatures sont ouvertes jusqu’au 23 juin 2025. Toutes les informations, les modalités de participation et les formulaires sont disponibles sur le site officiel

𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐅𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓. 𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐬 𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐞.

