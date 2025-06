PeruRail elige a Yuno como socio de orquestación de pagos para impulsar la eficiencia y el crecimiento regional

PeruRail anunció hoy una alianza estratégica con Yuno con el objetivo de optimizar su infraestructura de pagos digitales y mejorar la eficiencia operativa.

CUSCO, PERU, June 4, 2025 / EINPresswire.com / -- PeruRail , uno de los operadores ferroviarios más emblemáticos y confiables del Perú, anunció hoy una alianza estratégica con Yuno , la plataforma global de orquestación de pagos, con el objetivo de optimizar su infraestructura de pagos digitales y mejorar la eficiencia operativa en todos sus canales.A medida que PeruRail continúa transportando a miles de viajeros hacia y desde destinos mundialmente reconocidos como Machu Picchu, modernizar su stack de pagos se convirtió en una prioridad clave. Tras evaluar varias opciones, la empresa eligió a Yuno por su experiencia regional, sus capacidades técnicas avanzadas y su capacidad para consolidar todos sus métodos de pago preferidos en una sola plataforma escalable.“Después de analizar varias opciones de orquestación, elegimos a Yuno por varias razones", comentó Andrés Rodríguez Gonzales, Gerente de E-commerce de PeruRail. “La fuerte presencia de Yuno en América Latina nos ofreció el contacto personalizado y el soporte que buscábamos, además de mejores alternativas de facturación gracias al acuerdo de tributación entre México y Perú. Por otro lado, tener tan buenas referencias de nuestros socios de pago y conocer el sofisticado sistema que manejan para las operaciones, respaldaron nuestra decisión para consolidar la gestión de pagos en una sola plataforma y así mejorar la experiencia de nuestros clientes y generar eficiencias en nuestros procesos de back-office y tesorería.”Gracias a la tecnología de orquestación de Yuno, PeruRail ahora se beneficia de funcionalidades como smart routing , lógica de reintentos automáticos y un único punto de integración, lo que se traduce en mejores tasas de aprobación, menos fallos en las transacciones y una menor carga operativa para los equipos internos. El resultado: un sistema de pagos más robusto, capaz de responder a las demandas tanto nacionales como internacionales.“PeruRail es una marca con herencia y una visión hacia el futuro,” señaló Juan Pablo Ortega, CEO y cofundador de Yuno. “Nos entusiasma asociarnos con ellos para optimizar su operación de pagos y llevar herramientas modernas de orquestación a una empresa que conecta a las personas con uno de los destinos culturales e históricos más importantes del mundo.”Esta alianza refleja el compromiso de ambas compañías con la transformación digital y la innovación centrada en el cliente. La plataforma de Yuno soporta más de 1,000 métodos de pago locales e internacionales, incluyendo tarjetas, billeteras digitales y transferencias bancarias, todo respaldado por herramientas integradas de prevención de fraude y monitoreo en tiempo real.Sobre YunoYuno es líder global en orquestación de pagos, permitiendo a empresas de todos los tamaños aceptar y enviar pagos en cualquier parte del mundo a través de una sola integración. Con funciones como smart routing, 3DS, prevención avanzada de fraude y acceso a más de 1,000 métodos de pago, Yuno ayuda a los comercios a mejorar su rendimiento y escalar eficientemente. Entre sus clientes se encuentran McDonald’s, Rappi e inDrive en más de 80 países. Más información en www.y.uno Sobre PeruRailPeruRail es un operador ferroviario líder en el Perú que ofrece servicios de transporte de pasajeros y carga de clase mundial hacia destinos icónicos como Machu Picchu, Puno y Cusco. Con un firme compromiso con la seguridad, el servicio y la sostenibilidad, PeruRail conecta el patrimonio cultural del Perú con viajeros de todo el mundo. Visita www.perurail.com para más información.

