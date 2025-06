Freen lanza una batería de litio de 10kWh (LiFePO₄), diseñada para ofrecer más de 10.000 ciclos de carga

Freen 10 kWh lithium battery for home

La empresa europea de energías renovables Freen presenta su nueva batería de litio de 10kWh (LiFePO₄), diseñada para ofrecer más de 10.000 ciclos de carga.

ESTONIA, June 3, 2025 / EINPresswire.com / -- La empresa europea de energías renovables Freen presenta en España su nueva batería de litio de 10kWh (LiFePO₄), diseñada para ofrecer más de 10.000 ciclos de carga. Esto se traduce en una vida útil superior a 20-25 años, con un coste por ciclo extremadamente bajo — ideal para hogares con instalaciones solares o que buscan independencia energética.La batería es compatible con sistemas de 48V, inversores populares del mercado y energías renovables como placas solares o turbinas eólicas . Su objetivo es claro: reducir la factura eléctrica y proteger a las familias frente a apagones, subidas de precios y picos de consumo.“Con los precios de la electricidad en alza y la inestabilidad de la red, muchas familias buscan soluciones duraderas y eficientes”, comenta Andrey Khimenkov , portavoz de Freen. “Nuestra batería no es solo almacenamiento: es tranquilidad a largo plazo.”Ventajas clave para el hogar españolMás de 10.000 ciclos = 20-25 años de uso diarioUna de las tecnologías más duraderas del mercado.Bajo coste por cicloMás energía útil por euro invertido.Compatible con paneles solares, turbinas eólicas e inversores de 48VFácil integración, sin necesidad de cambiar el sistema.Alta potencia y respuesta rápida (200A)Perfecta para electrodomésticos exigentes o momentos de alto consumo.Funciona en temperaturas extremasDe -20°C a +60°C, ideal tanto para zonas frías como calurosas de España.Especificaciones técnicasCapacidad: 10 kWhProfundidad de descarga (DoD): 95%Tensión nominal: 51,2 VTensión de funcionamiento: de 46 V a 56 VCorriente máxima de carga/descarga: 200 ANúmero de ciclos (antes de una pérdida del 10% de capacidad): más de 10.000Grado de protección: IP20Rango de temperatura de funcionamiento: de -20°C a +60°CDimensiones (An x L x Al): 350 x 600 x 220 mmPeso: 60 kgSistema de control: BMS integrado con monitoreo de temperaturaGarantía del producto: 5 añosIncentivos en España para almacenamiento con baterías:Cada vez más comunidades autónomas ofrecen subvenciones para la instalación de baterías domésticas, especialmente en combinación con autoconsumo solar:Fondos Next Generation EU gestionados por el IDAE (Programa de incentivos 2 y 3)Subvenciones autonómicas en regiones como Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana o BalearesBonificaciones fiscales locales por instalación de energías renovablesEstos programas permiten recuperar una parte significativa de la inversión, reduciendo el coste inicial y acelerando el retorno económico.Preparado para apagones, picos de demanda y tarifas dinámicasLos últimos años han dejado claro que la red eléctrica europea no es infalible. España ha sufrido interrupciones por olas de calor, tormentas o sobrecargas puntuales. Esta batería ofrece respaldo inmediato ante cualquier corte, almacenando energía solar para usarla cuando más se necesita — incluso en horas punta cuando el precio es más alto.Una solución real para hogares autosuficientesIdeal tanto para viviendas conectadas a red como para instalaciones aisladas. También puede combinarse con turbinas eólicas de Freen para un sistema híbrido completo, 100% renovable. Los pedidos se pueden realizar a través del sitio web www.freen.com Sobre Freen Freen OÜ es una empresa estonia especializada en almacenamiento energético, turbinas eólicas de pequeño tamaño y soluciones de energía independiente. Con presencia creciente en Europa, Freen ayuda a hogares y comunidades a producir, almacenar y controlar su propia energía de forma inteligente.

