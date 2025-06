Capital infrastructure projects for further economic development of Serbia

Ова локална самоуправа упутила је позив заинтересованим инвеститорима да направе погон за прераду лековитог биља, шумских плодова и здраве хране, којима ова општина обилује, као и за финализацију готових производа, што би имало вишеструку корист. Председник општине Црна Трава Славољуб Благојевић истакао је да је та општина, смештена на обалама реке Власине, препознатљива по изузетној природи и чувеним печалбарима, музеју грађевинарства и јединственом споменику „Жени Црнотравки“. Благојевић је додао да општина континуирано улаже средства и напоре у развој пољопривреде и сточарства, доделом субвенција грађанима у виду садног материјала и приплодних сточних грла. Потенцијал наше општине препознала је и Влада Србије, чији је председник Александар Вучић својом посетом дао подстрек нашим развојним напорима, отворивши погон млекаре који ће допринети промоцији општине и отварању нових радних места, закључио је он. Потпредседник Владе и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички иницирала је пројекат „Српска слагалица“, у оквиру којег градови и општине имају прилику да се представе на недељном нивоу кроз историју, културу, инвестиције, гастрономију и друго Презентација пројекта је на страници www.serbianpuzzle.rs, а видљива је на многим сајтовима државних органа, туристичких и привредних организација, како у Србији, тако и ван ње, додаје се у саопштењу.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.