طارق عبد السلام يقدّم إطارًا تسويقيًا مبسطًا من ثلاث خطوات لمساعدة المدربين و المستشارين على تسويق خبراتهم بفاعلية

Office Photo1

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 2, 2025 / EINPresswire.com / -- في ظل الضوضاء الرقمية المتزايدة، أصبح من الواضح أن كثيرًا من المدربين، المستشارين ، ومقدمي الخدمات في المنطقة العربية يواجهون صعوبة في تسويق أعمالهم. حيث أن منصات التواصل الاجتماعي مليئة بنصائح متناقضة و"حيل تسويقية" منتشرة، لا تأخذ في الاعتبار واقع أصحاب الأعمال، مما يسبب حالة من التشتت والضغط الدائم لنشر المحتوى ، دون رؤية واضحة أو نتائج حقيقية.طارق عبد السلام، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة "آوت لاود ميديا " للتسويق الرقمي و الحاصلة على جوائز عديدة، والمدير السابق في وكالة بابليسيس العالمية للتسويق و الإعلانات، لاحظ هذا التحدي، خاصةً لدى الكثير من رواد الأعمال في الإمارات والسعودية ودول الخليج، فقام بتطوير إطار عملي مبني على التجربة، يمكون من ٣ خطوات بسيطة.يشير طارق إلى أن المشكلة ليست في المهارات أو الخبرات، بل في غياب الإستراتيجية و التركيز على النصائح السريعة، وهذا ما ينتج عنه تخبط و عدم استمرارية في النتائج التسويق ية و بالتالي في المبيعات . كثير من النصائح الموجودة صُممت لأشخاص يعملون في التسويق بشكل يومي، وليس لأصحاب المشاريع الذين يديرون كل شيء بأنفسهم.هذا الإطار مكوّن من ثلاث مراحل:١- مرحلة الإستعداد: وضع الأساس الصحيح و تحديد الرسالة التسويقية، فهم الجمهور المستهدف، وتوضيح هدف الخدمة.٢- بناء النظام: إعداد عرض بيعي واضح، وتنظيم قنوات البيع مثل الصفحات، البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل.٣- التوسع: تكرار الخطوات الناجحة باستخدام نظام يساعد على مضاعفة النتائج دون البدء من جديد.يشبّه طارق هذا النموذج بنمو نبات الخيزران؛ فهو يحتاج لتأسيس نظام سليم أولاً لبناء قاعدة قوية للجذور تكون هي المسئولة عن النمو، و بمجرد أن يصبح جاهزًا، يبدأ فوراً في النمو و بسرعة كبيرة و لسنوات عديدة. هذا هو النمو المربح و المستمر الذي يحتاجه رواد الأعمال و ليس النمو المؤقت.و في الوقت الذي تزدهر فيه ريادة الأعمال في دول الخليج، من السعودية إلى الإمارات، يواجه كثير من الخبراء صعوبة في إيجاد طريقة تسويقية واضحة. فإما أن يعتمدوا على وكالات باهظة التكاليف لا تفهم خصوصية السوق، أو يلجأوا إلى مشاهدة النصائح على اليوتيوب وتيك توك، مما يؤدي إلى نتائج غير مضمونة وتكاليف مهدورة من المال و الجهد .طارق يوضح أن كثيرًا من الأشخاص يقدمون خدمات ممتازة، لكن لا أحد يراهم أو ينتبه لهم، وهو أمر محبط، لكنه قابل للتغيير.هذا النموذج لا يعتمد على الترندات أو الأفكار المؤقتة، بل على الأساسيات التسويقية التي يستخدمها خبراء التسويق في العالم، تم تبسيطها لتناسب الواقع. لا حاجة لأن يكون الشخص خبيرًا في التسويق، بل يحتاج إلى نظام واضح يساعده على تنظيم أفكاره وتحويلها إلى خطوات عملية.ما يميّز هذا الأسلوب هو التركيز على البساطة والوضوح. لا حاجة للتخمين عند كتابة صفحة المبيعات، أو قضاء أيام في إنشاء محتوى لا يحقق نتائج. كل أداة مصممة لتقليل المجهود وزيادة التأثير.ويعمل طارق حاليًا على نشر هذا النموذج على نطاق أوسع، خصوصًا لفئة المدربين و الخبراء و المستشارين لمساعدتهم ليس فقط على الانتشار، بل الوصول للأشخاص المناسبين بالرسالة المناسبة، بطريقة واضحة وسهلة التطبيق لتحقيق نمو أعمال حقيقي و قابل للتوسع.Tarek Abdel Salam: https://www.instagram.com/tarek_abdel_salam/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.