Open Assessment Technologies annonce TAO Community Edition, fer de lance des technologies de l’éducation open-source

CAPELLEN , LUXEMBOURG, June 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Luxembourg, 2 juin 2025 - Open Assessment Technologies (OAT), créateur de TAO, la première plateforme d'évaluation numérique open-source au monde, a annoncé aujourd'hui la sortie prochaine de l'édition communautaire de TAO (TAO CE), qui comprend de nouveaux composants prenant en charge les normes d'apprentissage ouvertes (Open Learning Standards). Cette étape marque une transformation décisive dans les standards ouverts, extensibles et communautaires en matière d'évaluation numérique..Le lancement introduit également une suite élargie de produits modulaires - TAO Advance, TAO Grader, TAO Insights et TAO Portal – qui permettent aux institutions et aux développeurs de s’approprier, de personnaliser et de gérer entièrement leur infrastructure d'évaluation.Cette version fait partie de l'initiative TAO Community, un mouvement visant à unir les développeurs, les professionnels de l'évaluation et les organisations pour co-créer l'avenir de l'apprentissage et de l'évaluation. Cet écosystème vise à mettre cette communauté d’utilisateurs au cœur de l’évolution de ces outils collaboratifs, par le biais de demandes de fonctionnalités, de discussions sur la feuille de route et de contributions directes."L'avenir de l'évaluation numérique n'est pas enfermé dans des systèmes propriétaires. Il est ouvert, extensible et construit par la communauté", a déclaré Mack K. Machida, Co-PDG d’Open Assessment Technologies. "Avec TAO Community Edition et notre nouveau forum de développeurs à venir, nous donnons à la communauté mondiale les moyens de s'approprier son infrastructure, de faire évoluer ses solutions et de façonner la prochaine génération d'apprentissage de l'intérieur."Les nouveautés de TAO Community EditionTAO AdvanceUn moteur d’exécution de tests de nouvelle génération conçu pour l'accessibilité, la performance et une expérience utilisateur équivalente sur tous les appareils et tous les types d'évaluation.TAO GraderUne solution flexible de notation manuelle des réponses ouvertes avec une personnalisation des processus et des instructions basées sur des tables d’évaluations.TAO InsightsUn module d'analyse avancée qui transforme les données d'évaluation brutes en informations exploitables. Il permet aux éducateurs et aux administrateurs de suivre les performances, de mesurer les résultats d'apprentissage et de prendre des décisions fondées sur des données.TAO PortalUn tableau de bord unifié reliant tous les composants de TAO, simplifiant l'administration, améliorant la visibilité et centralisant la gestion des données et des utilisateurs, y compris une solution de surveillance sur site, conçue pour fournir un suivi en direct des candidats et de l'exécution des tests pendant les évaluations.Pourquoi cette version est-elle un tournant ?Grâce à TAO Community Edition et aux outils modulaires qui l'accompagnent, les institutions et les développeurs acquièrent la pleine propriété du logiciel, indépendemment des fournisseurs et sans licences par utilisateur. Son architecture modulaire permet aux utilisateurs de n’utiliser que ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, offrant ainsi une flexibilité et une évolutivité maximales."L'open-source n'est pas seulement un modèle de licence, c'est un engagement en faveur du progrès", a déclaré Patrick Plichart, co-fondateur d'Open Assessment Technologies. "En lançant l'édition communautaire de TAO et le forum des développeurs, nous permettons à la communauté mondiale de l'éducation de s'affranchir des silos et de co-créer des solutions qui servent les vrais apprenants, partout dans le monde.”Fondé sur des normes ouvertes telles que QTI, LTIet WCAG, TAO garantit l'interopérabilité et l'accessibilité dès la conception. De plus, il offre une plateforme d'innovation alimentée par la communauté, permettant aux contributeurs d'influencer directement la feuille de route et les fonctionnalités. Tout cela est orchestré par la communauté TAO, qui offre une supervision rationalisée de l'ensemble de l'écosystème d'évaluation.TAO Community Edition sera disponible sous la licence Affero General Public License v3 (AGPLv3).Prochaines étapes : Programme d'accès anticipéLe programme d'accès anticipé (EAP - Early Access Program) pour TAO Community Edition et sa suite modulaire complète sera officiellement lancé en septembre 2025. Les développeurs et les contributeurs sont invités à s'inscrire sur la liste d'attente dès aujourd'hui et à commencer à participer au forum technique."L'innovation dans le domaine de l'éducation se développe lorsque les communautés prennent l'initiative. Avec l'édition communautaire de TAO, nous donnons aux développeurs et aux institutions la liberté de construire, d'adapter et de contribuer selon leurs conditions", a déclaré Marc Oswald, co-fondateur et co-directeur général d'Open Assessment Technologies. "Il ne s'agit pas seulement d'une plateforme, mais d'un mouvement en faveur d'une évaluation numérique transparente, collaborative et prête pour l'avenir.”À propos de TAOTAO, d'Open Assessment Technologies, est la principale solution d'évaluation numérique pour l'éducation et la certification professionnelle. Modulaire, personnalisable et interopérable par sa conception, TAO permet aux utilisateurs de s'affranchir des contraintes propriétaires, d'éliminer les frais de licence et de prendre le contrôle de leur solution d'évaluation. Disponible dans plus de 80 langues, TAO a permis la réalisation de plus de 100 millions de tests dans le monde entier.Pour en savoir plus: www.taotesting.com *QTI: Question and Test Interoperability*LTI: Learning Tools Interoperability* WCAG: Web Content Accessibility Guidelines*QTIet LTIsont des marques déposées du consortium 1EdTech

