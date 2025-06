Open Assessment Technologies lancia TAO Community Edition per supportare gli standard aperti per l’integrazione EdTech

CAPELLEN , LUXEMBOURG, June 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Lussemburgo, 2 giugno 2025 — Open Assessment Technologies (OAT), creatrice di TAO — la principale piattaforma open-source per la valutazione digitale a livello mondiale — ha annunciato oggi il prossimo rilascio di TAO Community Edition (TAO CE), che introduce nuovi componenti pensati per supportare gli standard aperti dell’apprendimento. Questo rilascio rappresenta un passo decisivo verso un’innovazione digitale nella valutazione che sia aperta, modulare e guidata dalla comunità.TAO CE include una suite ampliata di prodotti modulari — TAO Advance, TAO Grader, TAO Insights e TAO Portal — che offrono una potente infrastruttura integrata end-to-end, consentendo a istituzioni e sviluppatori di possedere, personalizzare e gestire pienamente il proprio sistema di valutazione.Questo rilascio si inserisce nell’iniziativa TAO Community — un movimento ambizioso che mira a riunire sviluppatori, professionisti della valutazione e organizzazioni per co-creare il futuro dell’apprendimento e della valutazione. Attraverso questo ecosistema, gli utenti avranno accesso diretto a strumenti collaborativi, richieste di funzionalità guidate dalla comunità, discussioni sulla roadmap e nuove opportunità di contributo.“Il futuro della valutazione digitale non è legato a sistemi proprietari: è aperto, modulare e costruito dalla comunità,” afferma Mack K. Machida, Co-CEO di Open Assessment Technologies. “Con TAO Community Edition e il nostro nuovo forum per sviluppatori, stiamo dando alla comunità globale la possibilità di gestire la propria infrastruttura, scalare le soluzioni e modellare dall’interno la prossima generazione dell’apprendimento.”Novità di TAO Community EditionTAO AdvanceUn motore di consegna di nuova generazione progettato per garantire scalabilità, alte prestazioni e un’esperienza utente fluida su dispositivi e tipi di valutazione diversi.TAO GraderUna soluzione flessibile per la correzione manuale, che supporta la valutazione di risposte aperte con flussi di lavoro dettagliati e criteri basati su rubriche..TAO InsightsUn modulo avanzato di analisi che trasforma i dati grezzi delle valutazioni in informazioni utili. Permette a docenti e amministratori di monitorare le prestazioni, misurare i risultati di apprendimento e prendere decisioni guidate dai dati.TAO PortalUna dashboard unificata che collega tutti i componenti di TAO. Semplifica l’amministrazione, migliora la visibilità e centralizza la gestione di dati e utenti. Include anche una soluzione di proctoring in sede per il monitoraggio in tempo reale dei candidati e dell’esecuzione della prova.Perché è importanteCon TAO Community Edition e i suoi strumenti modulari, istituzioni e sviluppatori ottengono la piena proprietà del software, liberi da vincoli del fornitore e da licenze per utente. L’architettura modulare consente di attivare solo i componenti necessari, nel momento in cui servono, offrendo così la massima flessibilità e scalabilità.“L’open-source non è solo un modello di licenza: è un impegno verso il progresso,” dichiara Patrick Plichart, cofondatore di Open Assessment Technologies. “Con il lancio di TAO Community Edition e del forum per sviluppatori, stiamo aiutando la comunità educativa globale a superare le barriere e co-creare soluzioni utili agli studenti ovunque.”Basato su standard aperti come QTI, LTIe WCAG, TAO garantisce interoperabilità e accessibilità fin dalla progettazione. Ma, soprattutto, offre una piattaforma per l’innovazione guidata dalla comunità, permettendo ai contributori di influenzare direttamente la roadmap e le funzionalità. Tutto questo è coordinato all’interno della TAO Community, che fornisce una gestione integrata dell’intero ecosistema di valutazione.TAO Community Edition e i suoi moduli saranno disponibili sotto la licenza Affero General Public License v3 (AGPLv3).Cosa succede ora: Programma di Accesso AnticipatoIl Programma di Accesso Anticipato (EAP) per TAO Community Edition e la sua suite modulare completa sarà lanciato ufficialmente a settembre 2025. Sviluppatori e contributori sono invitati fin da ora a unirsi alla lista d’attesa e a iniziare a interagire con il nostro forum tecnico in continua crescita.“L’innovazione nell’istruzione fiorisce quando sono le comunità a guidare. Con TAO Community Edition, diamo a sviluppatori e istituzioni la libertà di costruire, adattare e contribuire secondo le proprie condizioni,” afferma Marc Oswald, cofondatore e Co-CEO di Open Assessment Technologies. “Questa non è solo una piattaforma: è un movimento verso una valutazione digitale trasparente, collaborativa e pronta per il futuro.”Informazioni su TAOTAO, sviluppato da Open Assessment Technologies, è la principale soluzione di valutazione digitale per l’istruzione e la crescita professionale. Modulare, personalizzabile e interoperabile per design, TAO consente agli utenti di liberarsi dai vincoli dei sistemi proprietari, eliminare costose licenze e assumere il pieno controllo delle proprie risorse di valutazione. Disponibile in oltre 82 lingue, TAO ha supportato l’erogazione di oltre 100 milioni di test in tutto il mondo.Per maggiori informazioni: www.taotesting.com *QTI: Question and Test Interoperability*LTI: Learning Tools Interoperability*WCAG: Web Content Accessibility Guidelines.*QTIand LTIsono marchi registrati del consorzio 1EdTech

