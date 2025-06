Open Assessment Technologies lanza TAO Community Edition respaldando los estándares abiertos de Edtech

CAPELLEN , LUXEMBOURG, June 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Luxemburgo, 2 de junio de 2025 — Open Assessment Technologies (OAT), creadores de TAO —la principal plataforma de evaluación digital de código abierto a nivel mundial— ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de TAO Community Edition (TAO CE), que incorpora nuevos componentes diseñados para apoyar los estándares abiertos de aprendizaje. Esta versión representa un paso transformador hacia una innovación en evaluación digital que sea abierta, extensible y construida por la comunidad.TAO CE incluye una gama ampliada de productos modulares —TAO Advance, TAO Grader, TAO Insights y TAO Portal— que conforman un ecosistema potente e integrado de principio a fin, permitiendo a instituciones y desarrolladores asumir la plena propiedad, personalización y gestión de su infraestructura de evaluación.Este lanzamiento forma parte de la iniciativa TAO Community, un movimiento ambicioso que busca unir a desarrolladores, profesionales de la evaluación y organizaciones para co-crear el futuro del aprendizaje y la evaluación. A través de este ecosistema, los usuarios podrán acceder directamente a herramientas colaborativas, proponer nuevas funcionalidades, participar en debates sobre la hoja de ruta y aprovechar futuras oportunidades de contribución.“El futuro de la evaluación digital no está limitado a sistemas propietarios, sino que es abierto, extensible y construido por la comunidad”, afirma Mack K. Machida, Co-CEO de Open Assessment Technologies. “Con TAO Community Edition y nuestro nuevo foro para desarrolladores, estamos dando a la comunidad global la capacidad de gestionar su infraestructura, escalar sus soluciones y dar forma a la próxima generación del aprendizaje desde dentro.”Novedades de TAO Community EditionTAO AdvanceUn motor de entrega de nueva generación diseñado para ofrecer escalabilidad, alto rendimiento y una experiencia de usuario fluida en distintos dispositivos y tipos de evaluación.TAO GraderUna solución flexible para la corrección manual que permite evaluar respuestas abiertas mediante flujos de trabajo detallados y alineación con rúbricas.TAO InsightsUn módulo avanzado de análisis que convierte los datos de la evaluación en información procesable. Permite a docentes y administradores hacer seguimiento del rendimiento, medir resultados de aprendizaje y tomar decisiones basadas en datos.TAO PortalUn panel de control unificado que conecta todos los componentes de TAO. Simplifica la administración, mejora la visibilidad y centraliza la gestión de datos y usuarios. Incluye una solución de supervisión en línea para monitorear en directo a los examinados y la ejecución de las pruebas.¿Por qué es importante?Con TAO Community Edition y sus herramientas modulares, las instituciones y los desarrolladores obtienen la plena propiedad del software, sin dependencia de proveedores ni licencias por usuario. Su arquitectura modular permite usar solo los componentes necesarios en el momento adecuado, brindando así máxima flexibilidad y escalabilidad.“El código abierto no es solo un modelo de licencia, es un compromiso con el progreso”, señala Patrick Plichart, Co-fundador de Open Assessment Technologies. “Con el lanzamiento de TAO Community Edition y el foro de desarrolladores, estamos ayudando a la comunidad educativa global a romper silos y co-crear soluciones que respondan a las necesidades reales del alumnado en cualquier parte del mundo.”TAO, construido sobre estándares abiertos como QTI, LTIy WCAG, garantiza la interoperabilidad y la accesibilidad desde su diseño. Pero, sobre todo, ofrece una plataforma para la innovación impulsada por la comunidad, donde los contribuyentes pueden influir directamente en la hoja de ruta y las funcionalidades. Todo ello se gestiona a través de TAO Community, que proporciona una supervisión integral del ecosistema de evaluación.TAO Community Edition y sus módulos estarán disponibles bajo la licencia Affero General Public License v3 (AGPLv3).Lo que viene: Programa de Acceso AnticipadoEl Programa de Acceso Anticipado (EAP) para TAO Community Edition y su conjunto completo de módulos se lanzará oficialmente en septiembre de 2025. Se invita a desarrolladores y contribuidores a inscribirse ya en la lista de espera y comenzar a interactuar con nuestro creciente foro técnico.“La innovación en educación prospera cuando lideran las comunidades. Con TAO Community Edition, ofrecemos a desarrolladores e instituciones la libertad de construir, adaptar y contribuir bajo sus propios términos”, afirma Marc Oswald, Co-fundador y Co-CEO de Open Assessment Technologies. “Esto no es solo una plataforma: es un movimiento hacia una evaluación digital transparente, colaborativa y preparada para el futuro.”Sobre TAOTAO, de Open Assessment Technologies, es la solución líder de evaluación digital para la educación y el desarrollo profesional. Modular, personalizable e interoperable por diseño, TAO permite a sus usuarios liberarse de restricciones propietarias, eliminar costes elevados de licencias y asumir el control total de sus recursos de evaluación. Disponible en más de 82 idiomas, TAO ha facilitado la realización de más de 100 millones de pruebas en todo el mundo.Para saber mas: www. taotesting.com *QTI: Question and Test Interoperability*LTI: Learning Tools Interoperability*WCAG: Web Content Accessibility Guidelines*QTIand LTIson marcas registradas del consorcio 1EdTech

