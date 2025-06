NOXTUA und TRANSFORMING.LEGAL schließen globale Partnerschaft

Tom Pfennig, CEO & Founder Transforming.Legal Dr. Leif-Nissen Lundbæck, CEO & Co-Founder Noxtua Globale Partnerschaft

Beschleunigte KI-Einführung in Rechts- und Compliance-Abteilungen

Gemeinsam bieten wir Rechts- und Compliance- Teams vertrauenswürdige, sichere KI-Lösungen und Beratungsdienstleistungen an, die messbaren Mehrwert schaffen und professionelle Standards einhalten.” — Tom Pfennig

BERLIN, GERMANY, June 24, 2025 / EINPresswire.com / -- NOXTUA und TRANSFORMING.LEGAL schließen globale PartnerschaftBeschleunigte KI-Einführung in Rechts- und Compliance-Abteilungen• Noxtua ist Europas souveräne, sichere und juristisch kompetente Rechts-KI.• TRANSFORMING.Legal unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation im Rechts- und Compliance-Bereich.• Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Einsatz von KI in Rechts- und Compliance-Funktionen zu beschleunigenBERLIN | SINGAPORE - June 24, 2025BERLIN, 24. Juni 2025 – Die TRANSFORMING.LEGAL GmbH und Europas souveräne Rechts-KI Noxtua arbeiten zusammen, um gemeinsam Innovationen und den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Rechts- und Compliance-Funktionen in Europa und darüber hinaus voranzutreiben.Mit dieser Partnerschaft wollen das KI-Unternehmen und die breit diversifizierte Beratungsboutique das Vertrauen in KI, die Interoperabilität und die nachhaltige digitale Transformation in einer zunehmend KI-getriebenen Rechtslandschaft fördern.Die Zusammenarbeit kombiniert Noxtuas DSGVO-konforme, souveräne Rechts-KI mit der tiefgreifenden Expertise von TRANSFORMING.LEGAL in strategischer Beratung, Prozessoptimierung und digitaler Transformation. Jurist*innen und Compliance-Verantwortliche können Noxtua für wichtige Arbeitsabläufe nutzen, z.B. für die rechtskonforme und juristisch kompetente Recherche von Rechts- und Compliance-Fragen oder die Überprüfung und Erstellung von juristischen Dokumenten.„Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, Rechts- und Compliance-Teams vertrauenswürdige KI-Lösungen anzubieten, die einen messbaren Mehrwert liefern, ohne dabei die Sicherheit oder professionelle Standards zu beeinträchtigen“, betont Tom Pfennig, CEO und Gründer von TRANSFORMING.LEGAL.„Gemeinsam erschließen wir das volle Potenzial von KI in den Bereichen Recht und Compliance durch verantwortungsvollen und strategischen Einsatz. Der Wettlauf um KI wird immer intensiver, während Sicherheit, Compliance und Souveränität ebenfalls wichtiger werden. Mit anderen Worten: Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um sichere, souveräne und spezialisierte juristische KI einzuführen“, erklärt Dr. Leif-Nissen Lundbæk, CEO und Co-Founder von Noxtua.Die Partnerschaft baut auf der erfolgreichen KAIND-Technologie-Zertifizierung von Noxtua durch das LION -Lab von TRANSFORMING.LEGAL auf, in der die Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und Möglichkeiten für großflächige Einführungen bestätigt wurden.Zu den Schlüsselelementen der Partnerschaft gehören:• AI Enablement: Die Plattformlösung von Noxtua wird in strategische Transformationsinitiativen für Kunden in den Bereichen Recht und Compliance integriert.• Prozess-Bereitschaft & Beratung: TRANSFORMING.LEGAL wird Kunden bei der Erstellung einer strategischen Roadmap, der Prozessgestaltung, dem Änderungsmanagement und der Einführung von Noxtua unterstützen.• Gemeinsame Vordenkerrolle: Beide Partner werden gemeinsam Inhalte erstellen, Veranstaltungen ausrichten und Erfahrungen zum KI-Einsatz, Risikominderung und digitaler Transformation im Bereich Recht und Compliance austauschen.• Unabhängigkeit und Kundenfokus: Die Vereinbarung ist nicht-exklusiv und kommerziell separiert, was Unabhängigkeit und Kundenorientierung gewährleistet.____________Über NoxtuaNoxtua ist Europas führende souveräne Rechts-KI. Die rechtskonforme und juristisch kompetente Rechts-KI hilft Jurist*innen bei der juristischen Recherche sowie bei der Analyse und dem Verfassen juristischer Dokumente.Die DSGVO-konforme Rechts-KI erfüllt die berufs-, straf- und datenschutzrechtlichen Anforderungen für Anwält*innen (§ 203 Strafgesetzbuch, § 43e Bundesrechtsanwaltsordnung) und ist zertifiziert nach ISO 27001, 9001, 27018, 27017, 42001 sowie BSI C5.Die Produktvariante Beck-Noxtua basiert auf den exklusiven Daten des führenden juristischen Fachverlages C.H.Beck sowie Deutschlands größter Wirtschaftskanzlei CMS.Im Jahr 2017 aus einem Forschungsprojekt von Dr. Leif-Nissen Lundbæk und Professor Dr. Michael Huth an der Oxford University und dem Imperial College London in der deutschen Hauptstadt gegründet, hat das Legal-Tech-Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung DSGVO-konformer KI-Lösungen mittlerweile Standorte in Berlin und Paris.Deutschlands führender juristischer Fachverlag C.H.Beck, High-Performance-Computing Spezialist Northern Data, Deutschlands größte Wirtschaftskanzlei und Mitinitiator der Rechts-KI Noxtua CMS sowie die internationale Kanzlei Dentons investierten als strategische Partner in der Series B insgesamt 80,7 Millionen EURO in das deutsche Scale-Up.Mehr Information: www.noxtua.com Über TRANSFORMING.LEGALTRANSFORMING.LEGAL ist eine auf digitale Transformationen im Rechts-und Compliancebereich spezialisierte Beratungsboutique mit weltweiten Aktivitäten. Das Team besteht aus erfahrenen ehemaligen Inhouse-Juristen, Legal-Operations-, Compliance- und Legal-Tech-Experten.Das Unternehmen unterstützt Firmen und Kanzleien, mit maßgeschneiderten Strategien, optimierten Prozessen, intelligenten Technologien und verantwortungsbewusster Transformation messbare Effizienzgewinne zu erzielen.TRANSFORMING.LEGAL bietet zudem digitale Micro-Learnings über seine BrainUpTrainings-Plattform an.Die Boutique betreibt darüber hinaus GOLT.ai. Das Global Overview LegalTech (G.O.L.T.) Verzeichnis ist eine der weltweit größten KI-gestützten Legaltech-Informationsplattformen mit unabhängigen Produktinformationen zu über 2.000 Softwarelösungen aus den Bereichen Recht und Compliance.Mehr Informationen: https://transforming.legal Media Contacts:Media Contact Noxtua/XaynDr. Clara Herdeanu Chief Communications Officerpress@noxtua.com +49 174 4758847TRANSFORMING.LEGAL GmbHDr. Vera RoedelCo-Founder & Chief Partnership OfficerVera.Roedel@transforming.legal+49 179 865 4779

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.