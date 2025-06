'Food Lies' expone los peligros de los alimentos ultraprocesados y su impacto en la salud física y mental

Food Lies

Este documental revela la verdad detrás de los alimentos ultraprocesados y su impacto en la salud física y mental de las personas.

MIAMI, FL, UNITED STATES, June 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Hoy se estrena en YouTube el corto documental " Food Lies: Mentiras Procesadas ", dirigido por Luis Luyando y Willy Martin. Este documental revela la verdad detrás de los alimentos ultraprocesados y su impacto en la salud física y mental de las personas.Con la colaboración de expertos en nutrición y psicología, "Food Lies: Mentiras Procesadas" expone cómo estos alimentos, que son altamente procesados y contienen aditivos químicos, pueden causar enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Además, se aborda el impacto en la salud mental, ya que estos alimentos pueden afectar el estado de ánimo y la salud emocional de las personas.El objetivo de este documental es crear conciencia sobre los peligros de los alimentos ultraprocesados y promover una alimentación saludable y consciente. "Food Lies: Mentiras Procesadas" busca informar y educar a la audiencia sobre la importancia de elegir alimentos naturales y nutritivos para una vida saludable.No te pierdas el estreno de "Food Lies: Mentiras Procesadas" hoy en YouTube. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje sobre la verdad detrás de los alimentos ultraprocesados. ¡Únete a la conversación y comparte este importante mensaje con tus amigos y familiares! Juntos podemos tomar decisiones más saludables y mejorar nuestra calidad de vida.

