Enhancing comprehensive cooperation with Egypt

Стефановић и Остојић, који су разговарали на граничном прелазу Бајаково, договорили су се и о томе да хрватски воз долази у Шид по избеглице, које ће, затим, одвозити у Славонски Брод, где се налази прихватни центар. Током дана, како је прецизирано, саобраћаће четири таква воза, а са овом праксом ће се кренути када буде завршен прихватни центар у Славонском Броду. Стефановић је оценио да је данашњи разговор био конструктиван и да представља корак напред у ситуацији у којој се налазе две земље које желе да спасу што више живота. Разменили смо мишљење о конкретним питањима у вези са мигрантском кризом, навео је министар и подсетио на то да се узимају биометријски подаци и отисци прстију свим мигрантима који су прошли кроз нашу земљу, а било их је више од 300.000 хиљада, у шта се улаже огромна енергија. Он је изразио спремност за то да се поменута документација уступи Хрватској и осталим земљама ЕУ, како би била искоришћена за пријем миграната у прихватне центре и њихов даљи пут ка Европи. Тиме би, како је рекао, било олакшано другим земљама у смислу регистрације, али и мигрантима који не би морали да чекају по више часова због исте процедуре. Веома је важно што пре постићи договор о што бржем транзиту миграната, уз поштовање свих процедура и правила, како би се они од наших прихватних центара до других кретали најкраћим могућим путем, уз сву могућу заштиту, поручио је министар. Он је изразио очекивање да ће Европска унија пронаћи решење за мигрантску кризу, јер ни Србија ни Хрватска нису створиле овакву ситуацију и нису криве за та дешавања. Србија покушава да помогне у превазилажењу кризе, али не може да прихвати највећи део терета. То просто није могуће јер нисмо ни економски довољно јаки, нити можемо да примамо велики број људи на своју територију, указао је Стефановић. Остојић је оценио да проблеме треба решити на извору, односно у Турској и Грчкој, и поручио да Хрватска неће градити зид према Србији.

