DXRacer se asocia con el legendario francotirador kennyS para escribir un nuevo capítulo en el legado de los esports

KennyS X DXRACER Collaboration Martian Pro KennyS Legend Sniper DXRACER

— Honrando los clásicos con artesanía, abrazando el futuro a través de la innovación

MADRID, MADRID, SPAIN, May 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- [Alianza Legendaria: Una Fusión de Máxima Gloria y Maestría Artesanal]

DXRacer anunció hoy oficialmente una alianza estratégica global con la leyenda de CS:GO, campeón del Major de 2015 y 10 veces MVP, kennyS (Kenny Schrub). Esto marca su nombramiento como el primer Embajador Global de Marca de DXRacer, representando la gama completa de sillas y escritorios gaming de la marca.

Esta colaboración no solo representa la convergencia de dos "iconos que marcaron una época", sino también un homenaje a la nostalgia de los esports que abarca una década.

Como uno de los francotiradores más dominantes en la historia de los esports, kennyS es reconocido por sus rapidísimos movimientos y su estilo de juego agresivo, que redefinieron las tácticas de AWP e infundieron miedo en los tiradores incluso a corta distancia.

Desde que fue pionero en la categoría de sillas gaming profesionales en 2006, DXRacer ha revolucionado continuamente los estándares ergonómicos para los esports competitivos.

[Silla Eléctrica para Juegos Martian-Pro Series]

Gracias a esta colaboración, la Silla Eléctrica para Juegos Martian-Pro Series, la innovación motorizada pionera de DXRacer en la industria, redefine la excelencia en los juegos premium:

1. Ajuste Motorizado Innovador en la Industria

Reclinación con un solo toque (90°–135°), que se fija instantáneamente en ángulos óptimos para una precisión excepcional o una experiencia agresiva.

2. Soporte Lumbar 4D Zoned

Las zonas personalizables se adaptan a las curvas de la columna vertebral, eliminando la fatiga durante sesiones intensas.

3. Batería de Iones de Litio de Alta Capacidad

360 horas de autonomía inalámbrica por carga, liberando a los jugadores de las limitaciones de energía.

4. Reposabrazos Magnéticos Multidireccionales 4D

Soporte completo para los brazos en cualquier postura, ya sea con teclado, ratón o mando.

5. Sistema de Ventilación Inteligente

El ventilador Vortex y el diseño de flujo de aire en panal garantizan un enfriamiento rápido para una comodidad prolongada.

6. Calentamiento de triple modo

Los ajustes bajo/medio/alto combaten la rigidez inducida por el frío, preservando la destreza táctica.

7. Matriz de masaje lumbar

Matrices de vibración de 8 puntos con 6 modos para un alivio muscular localizado.

[Una década de sinergia: De humildes comienzos al dominio global]

El vínculo entre DXRacer y kennyS se originó en la era pionera de los esports. Cuando el prodigio francés se puso por primera vez la camiseta del Team EnVyUs para ganar el trofeo más prestigioso del mundo cuatro meses después, DXRacer forjó una alianza inseparable con él. Desde sus inicios, arrasando en las clasificatorias de los cafés LAN hasta su ascenso como el "Dios de AWP" en los escenarios Major, desde los meticulosos ajustes del equipo hasta los rugidos triunfales bajo los focos, DXRacer fue su aliado silencioso en cada punto crucial del partido.​

Inicios: Mientras que la industria desestimaba las sillas gaming como simples "periféricos de juego", nosotros establecimos referentes ergonómicos de competición para los esports profesionales.

​

Hoy: En una época obsesionada con trucos de marketing efímeros, nos asociamos con kennyS para reavivar la memoria de una generación de esports.

Para nosotros, el legado no se trata de replicar el pasado, sino de dejar que la historia ilumine el futuro.

[Acerca de DXRacer]​

​1. Creador de la categoría de sillas gaming​

Nacido de la tradición del automovilismo, el predecesor de DXRacer se especializó en asientos de competición certificados por la FIA, colaborando con marcas automotrices de élite. Tras 3 años de I+D y más de 10 000 pruebas, adaptamos la ingeniería de los asientos de competición a tronos ergonómicos para gaming. En 2006, la revolucionaria Formula Series dio origen a la era de las sillas gaming.

​2. Autoridad Independiente de Esports

Como marca totalmente independiente con I+D, fabricación y capacidades de producción propias que cumplen con las normas de la FIA, los asientos DXRacer cumplen con las certificaciones globales. Nuestros 20 años de experiencia nos permiten ofrecer un bordado, una artesanía en cuero y una durabilidad inigualables.

3. La opción preferida de los gamers globales

En colaboración con las principales ligas (WCG, StarsWar, XPL) y equipos de todo el mundo, DXRacer sigue siendo el asiento oficial de los principales circuitos de esports de China.

4. Inventando la silla gaming, definiendo la comodidad

Agradecidos con los gamers de todo el mundo, consideramos nuestros logros solo como el prólogo. DXRacer seguirá innovando para crear el ecosistema de estilo de vida de esports definitivo.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.