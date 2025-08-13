La marque de chaises gaming DXRacer s'associe à MicroProse et Centurion Developments à la gamescom 2025

DXRACER X Gamescom 2025 DXRACER

PARIS, FRANCE, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Le leader mondial de la chaise gaming, DXRacer, est fier d’annoncer une collaboration exceptionnelle avec le célèbre éditeur MicroProse et le studio slovaque Centurion Developments à l’occasion de la gamescom 2025, le plus grand événement gaming d’Europe. Ce partenariat célèbre le lancement très attendu du jeu de stratégie tactique sur la Seconde Guerre mondiale, Forgotten but Unbroken, avec une chaise gaming DXRacer en édition limitée mettant en vedette les personnages emblématiques du jeu.

Une Expérience de Jeu Unique

Forgotten but Unbroken est un jeu de stratégie au tour par tour inspiré d’événements réels de la Seconde Guerre mondiale et de héros méconnus. Les joueurs incarnent des membres de la résistance en Europe centrale, gérant des soldats, construisant des bases et naviguant dans un paysage politique complexe propre à l’époque. Le jeu se distingue par sa narration profonde, son authenticité historique et ses mécaniques de jeu innovantes, incluant des traits de soldats, des systèmes de diplomatie et une narration immersive.

Pour enrichir l’expérience des fans, DXRacer dévoilera une chaise gaming conçue sur mesure, ornée d’illustrations et de personnages tirés de Forgotten but Unbroken. Cette chaise exclusive sera disponible à l’essai sur le stand de MicroProse pendant la gamescom 2025, offrant un mélange unique de confort, de style et d’immersion dans l’univers du jeu.

Un Partenariat Parfait

« Forgotten but Unbroken est un jeu qui résonne autant chez les passionnés d’histoire que chez les amateurs de stratégie. Nous sommes ravis de collaborer avec MicroProse et Centurion Developments pour donner vie à cette expérience d’une nouvelle manière », a déclaré un porte-parole de DXRacer. « Nos chaises gaming personnalisées sont conçues pour offrir un confort optimal lors de longues sessions de jeu, et nous avons hâte que les fans puissent en faire l’expérience par eux-mêmes. »

MicroProse, connu pour ses titres de stratégie emblématiques, soutient activement Forgotten but Unbroken depuis sa sortie en novembre 2024. L’éditeur continue d’enrichir son catalogue avec des jeux à forte valeur historique et à la mécanique approfondie, faisant de cette collaboration un choix tout naturel.

Visitez le Stand

Les fans présents à la gamescom 2025 sont invités à visiter le stand de MicroProse pour :

Essayer la chaise gaming DXRacer exclusive Forgotten but Unbroken

Découvrir en avant-première la dernière version jouable du jeu

Rencontrer les développeurs du studio Centurion Developments

En apprendre davantage sur l’inspiration historique qui a façonné le jeu

À propos de DXRacer

DXRacer est un leader mondial dans la conception et la fabrication de chaises gaming, reconnu pour son innovation ergonomique et la qualité supérieure de ses produits. Présente dans plus de 50 pays, la marque continue de définir les standards en matière de confort et de performance pour le mobilier gaming.

À propos de MicroProse

MicroProse est un éditeur de jeux légendaire, reconnu pour ses jeux de stratégie et de simulation emblématiques. Aujourd'hui, il continue de proposer des titres innovants alliant profondeur historique et gameplay captivant.

À propos de Centurion Developments

Basé en Slovaquie, Centurion Developments est un studio indépendant passionné, dédié à la création de jeux de stratégie immersifs et axés sur la narration. Forgotten but Unbroken est leur premier titre, salué pour son réalisme et sa profondeur tactique.

À propos de la Gamescom 2025

La Gamescom 2025 se tiendra du 20 au 24 août à Cologne, en Allemagne, avec une soirée d’ouverture en direct le 19 août. L’événement attire chaque année des centaines de milliers de fans de jeux vidéo, de développeurs, d’éditeurs et de représentants des médias venus du monde entier. Véritable vitrine mondiale, la gamescom est une plateforme incontournable pour présenter les dernières innovations en matière de jeux, de matériel et de culture vidéoludique.



Legal Disclaimer:

