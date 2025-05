Atlas Renewable Energy recebe prêmios por sua excelência, inovação e liderança no setor de energias limpas

É uma honra receber este reconhecimento do nosso trabalho de ajudar os clientes regionais na transição energética, fornecendo soluções de energia limpa, confiável e de baixo custo.” — Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy

MIAMI, FL, UNITED STATES, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy (“Atlas”), líder internacional em soluções de energia renovável, recebeu dois prêmios da IJGlobal , fornecedora global de dados, notícias e análises sobre infraestrutura crítica e energia, além de três prêmios da The European , que reconhece conquistas de organizações em inovação e excelência na comunidade global por meio de seu programa de prêmios anuais.A IJGlobal recebeu 1.500 cases que foram avaliados por especialistas independentes do setor, nos quesitos de inovação, impacto e sucesso. A Atlas venceu o prêmio IJGlobal de Empresa de Transição Energética do Ano na América Latina pelo seu projeto BESS del Desierto e o prêmio IJGlobal de Empresa de Energia e Transmissão do Ano na América Latina pelo seu Complexo Solar Draco no Brasil.A revista The European concedeu à Atlas o prêmio Inovação em Energia Renovável e ESG da América Latina de 2025, reconhecendo a contribuição geral da empresa para a inovação em energia renovável e sustentabilidade na região, e o prêmio Provedor de Soluções de Energia Limpa da América Latina de 2025, pelos projetos da Atlas em 2024 e o impacto geral da empresa como provedora de soluções de energia limpa em toda a América Latina. A revista também reconheceu Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, como CEO de Energia Renovável do Ano da América Latina de 2025, destacando sua liderança e visão estratégica para o futuro do setor.Localizada no Deserto do Atacama, no Chile, o BESS del Desierto é um dos maiores projetos de sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) da América Latina, com capacidade instalada prevista de 200 megawatts e capacidade de armazenamento de 800 megawatts-hora. O projeto permitirá o armazenamento de energia solar e a reinjeção na rede elétrica em períodos de alta demanda. A IJGlobal observou que o projeto se destaca por sua estrutura financeira robusta e engenharia financeira inovadora, adaptada para apoiar projetos de energia renovável de grande escala.A Atlas está construindo o Complexo Solar Draco em Minas Gerais para atender a diversos clientes, incluindo a V.tal, empresa de soluções de telecomunicações e armazenamento de dados (Data Center) com sede em São Paulo. O complexo, que vai gerar cerca de 1.150 GWh de energia limpa por ano, vai abastecer as instalações da V.tal em todo o Brasil e um futuro parque de data centers de propriedade da Tecto, a divisão de data centers da V.tal. A IJGlobal ficou impressionada com a abordagem inovadora da Atlas, que combina a geração de energia renovável com a crescente demanda dos data centers.“É uma honra receber este reconhecimento do nosso trabalho de ajudar os clientes regionais na transição energética, fornecendo soluções de energia limpa, confiável e de baixo custo. A Atlas foi uma das primeiras a adotar a tecnologia de armazenamento de energia em baterias na região, e o BESS del Desierto é a comprovação da nossa capacidade de implementar inovação em grande escala e oferecer confiabilidade em energia fotovoltaica utilizando o armazenamento”, disse Barrera. “O Complexo Solar Draco, por outro lado, mostra como podemos enfrentar os desafios do mercado capitalizando com a crescente conexão entre energia limpa e infraestrutura digital. Os dois projetos são exemplos do potencial da indústria de renováveis e de seu futuro promissor”.SOBRE A ATLAS RENEWABLE ENERGYAtlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável com um portfólio de projetos que ultrapassam 8,4 GW, dos quais 2,5 GW estão em fases avançadas de desenvolvimento, prontos para contratação, e 3,6 GW em operação. A Atlas é especializada no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de projetos de energia renovável desde o início de 2017. Sua equipe experiente tem profundo conhecimento sobre energia renovável e o mercado global de energia. Além disso, a empresa é pioneira no setor de energia renovável na América Latina.A estratégia da empresa tem como foco ajudar empresas de grande porte a fazer a transição energética para energia limpa. A Atlas Renewable Energy é amplamente reconhecida por seus altos padrões de desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala e sua longa trajetória de sucesso em desenvolvimento sustentável.Veja mais detalhes em www.AtlasRenewableEnergy.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.