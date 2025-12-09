ArcelorMittal y Atlas Renewable Energy finalizan construcción de planta solar en Minas Gerais, Brasil

La plnta solar Luiz Carlos

La planta solar Luiz Carlos Solar en Paracatu, Minas Gerais, recibió inversiones por 895 millones de reales.

La alianza con ArcelorMittal destaca la capacidad de Atlas para comprender en profundidad las necesidades de los clientes y diseñar soluciones personalizadas que cubren esas necesidades.” — Fábio Bortoluzo, Country Manager de Atlas en Brasil

MIAMI, FL, UNITED STATES, December 9, 2025 / EINPresswire.com / -- ArcelorMittal y Atlas Renewable Energy completaron la construcción de la parte B de la plnta solar Luiz Carlos, 90 días antes de lo anticipado. La instalación fotovoltaica en Paracatu, al noroeste de Minas Gerais, es la primera planta solar del productor de acero en Brasil. Tiene una capacidad instalada de 315 MWp y se espera que genere una media de 74 MW al año. A partir de diciembre de 2025, la planta pasará a ser propiedad exclusiva de ArcelorMittal Brasil.La inversión de 895 millones de reales brasileños está alineada con los objetivos de ArcelorMittal de alcanzar la autosuficiencia en electricidad renovable para todas sus operaciones industriales. “Toda la energía generada por esta planta se destinará a nuestras operaciones. Este es un paso más en la diversificación de nuestra matriz energética, la reducción de los costos operativos y la mejora de la competitividad,” explica Everton Negresiolo, director general de ArcelorMittal Aços Longos LATAM.El proyecto también incluye la instalación de una línea de transmisión de 65 km con un nivel de tensión de 500 kV, conectándose al Sistema Interconectado Nacional (SIN), además de una subestación elevadora y un punto de conexión en la subestación Paracatu 4.Modelo BOTEl contrato firmado entre ArcelorMittal y Atlas sigue el modelo BOT (construir, operar y transferir), en el que se forma una empresa conjunta durante la construcción. Una vez comience la operación comercial, ArcelorMittal adquirirá la propiedad total del proyecto.“La alianza con ArcelorMittal destaca la capacidad de Atlas para comprender en profundidad las necesidades de los clientes y diseñar soluciones de energía limpia personalizadas que cubren esas necesidades, y al mismo tiempo garantizan la entrega a tiempo. La confianza en nosotros se basa en nuestro sólido historial de excelencia en la ejecución. También nos enorgullece ver la alineación de valores y el compromiso medioambiental que comparten ambas empresas,” afirmó Fábio Bortoluzo, Country Manager de Atlas en Brasil.TecnologíaEl proyecto incluye 516.000 módulos solares bifaciales y tecnología avanzada de seguimiento. Luiz Carlos también es el primer parque solar de Atlas en adoptar por completo la tecnología Trunk Cable, un sistema de cableado preinstalado que sustituye la instalación manual de cables individuales. Esta solución acelera el montaje, aumenta la fiabilidad de la conexión, refuerza la seguridad y garantiza un cableado más organizado y eficiente.Energía renovable y eficiencia energéticaLa planta solar Luiz Carlos forma parte del plan de inversiones de 5.800 millones de reales brasileños de la empresa en energías renovables, que también incluye un parque híbrido (eólico y solar) en Bahía, lo que refuerza los esfuerzos de autoproducción y descarbonización.El objetivo de ArcelorMittal Brasil es alcanzar el 100% de fuentes renovables en energía eléctrica para 2030. La empresa cerró el 2024 con una autogeneración del 61% de la energía y la compra del 39% de la energía eléctrica procedente de proveedores con una matriz de generación limpia y renovable.La empresa también ha ampliado la eficiencia energética en sus unidades en Brasil. Las plantas industriales cuentan con sistemas de recuperación de calor y/o reutilización de los gases procedentes de los procesos productivos. Las plantas de Tubarão (Serra-ES) y Pecém (CE) son autosuficientes en energía eléctrica, lo que contribuye a reducir la demanda del sistema eléctrico nacional.Sobre ArcelorMittalEl Grupo ArcelorMittal, el mayor productor de acero de Brasil y líder mundial del mercado, cuenta con alrededor de 125,000 empleados en todo el mundo, incluidos 20,000 en Brasil, y presta servicio a clientes de 129 países con el objetivo de crear aceros más inteligentes para las personas y el planeta.La empresa cuenta con unidades industriales en ocho estados brasileños (MG, ES, RJ, SC, CE, BA, SP y MS), así como con la mayor red de distribución del país. Fue la primera empresa de América en obtener la certificación ResponsibleSteel, una de las acreditaciones ESG más respetadas del mundo.Sus operaciones en Brasil tienen una capacidad de producción anual de 15,5 millones de toneladas de acero bruto y 5,1 millones de toneladas de mineral de hierro, y abastecen a sectores como el automovilístico, el de electrodomésticos, la construcción, el petróleo y el gas, la maquinaria y los equipos. La empresa también opera en la generación de energía para autoconsumo, la producción de biorreductores renovables (carbón vegetal procedente de bosques de eucaliptos) y la tecnología de la información.ArcelorMittal BrazilCarolina JardimFernanda GuelberDirección general de marca, comunicaciones corporativas y relaciones institucionalesInPress Porter NovelliRaquel Massote - +553199956-1809João Palmer - +552199340-1427Leonardo Campos - +55 31 98441-7473Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía renovable con una base de activos superior a 8.4 GW. Desde 2017, la empresa se especializa en desarrollar, financiar, construir y operar proyectos de energía renovable de gran escala.Con presencia en América Latina, Atlas cuenta con un equipo experimentado con profundo conocimiento del mercado energético global y una sólida trayectoria en ESG y desarrollo sostenible. Su estrategia está enfocada en acompañar a grandes empresas en su transición hacia la energía limpia, garantizando soluciones confiables, innovadoras y con impacto positivo en las comunidades donde opera.Más información en: www.es.atlasrenewableenergy.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.