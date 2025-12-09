ArcelorMittal e Atlas Renewable Energy concluem construção de parque solar em Minas Gerais

O Parque Solar Luiz Carlos

Parque Luiz Carlos, localizado em Paracatu, recebeu investimentos de R$ 895 milhões

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, December 9, 2025 / EINPresswire.com / -- A ArcelorMittal e a Atlas Renewable Energy concluíram, com 90 dias de antecedência, a implantação do lado B do Parque Solar Luiz Carlos, de energia fotovoltaica, em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. Trata-se da primeira planta solar da produtora de aço no Brasil, com capacidade instalada de 315 MW pico e geração estimada de 74 MW médios por ano. A partir de dezembro de 2025, o Parque passa a ser de propriedade integral da ArcelorMittal Brasil.Os investimentos, da ordem de R$ 895 milhões, estão alinhados aos objetivos de autossuficiência em energia elétrica renovável da ArcelorMittal para suas unidades industriais. “Todo o volume de energia gerado pela planta será destinado às nossas operações. Trata-se de mais um movimento importante que vai diversificar a nossa matriz energética, diminuir custos operacionais e contribuir para o aumento da competitividade”, explica Everton Negresiolo, CEO ArcelorMittal Aços Longos LATAM.O projeto inclui também a instalação de uma linha de transmissão de 65 km, com nível de tensão de 500 kV, conectando-se ao Sistema Interligado Nacional (SIN), além de uma subestação elevadora e ponto de conexão na subestação Paracatu 4.BOTO contrato firmado entre a ArcelorMittal e a Atlas é do modelo BOT (Build, Operate and Transfer), no qual se forma uma joint venture durante a construção e, após a entrada em operação comercial, todo o capital será adquirido pela ArcelorMittal.“A parceria com a ArcelorMittal destaca a capacidade da Atlas de compreender profundamente as necessidades do cliente e desenhar soluções personalizadas que as atendam, garantindo a entrega no prazo. A confiança depositada em nós vem justamente do nosso histórico de excelência na execução. Além disso, nos orgulha ver o alinhamento de nossos valores e o compromisso ambiental compartilhado entre as duas empresas. Ressalto também que é fundamental que governo e a indústria possam trabalhar de forma eficaz para resolver os cortes (de fornecimento), garantindo que investimentos em projetos e parcerias bem-sucedidos como estes possam continuar no Brasil." afirma Fábio Bortoluzo, presidente da Atlas no Brasil.TecnologiaForam instalados 516 mil módulos solares bifaciais, além de uma avançada tecnologia de trackers (equipamento responsável por acompanhar o movimento do sol otimizando a geração de energia). Luiz Carlos também é o primeiro parque solar da Atlas a adotar integralmente a tecnologia Trunk Cable — um sistema de cabeamento pré-montado que substitui a instalação manual de cabos individuais. Essa solução acelera a montagem, aumenta a confiabilidade das conexões, reforça a segurança e garante um cabeamento mais organizado e eficiente.Energia renovável e eficiência energéticaO Parque Solar Luiz Carlos faz parte do plano de investimentos de R$ 5,8 bilhões da Arcelormittal em energias renováveis, que inclui também um parque híbrido – eólico e solar – na Bahia, reforçando os esforços de autoprodução e descarbonização.A meta da companhia no Brasil é alcançar 100% de fontes renováveis em energia elétrica até 2030. A empresa fechou o ano de 2024 com autogeração de 61% de energia e compra de 39% de energia elétrica provenientes de fornecedores com matriz de geração limpa e renovável.A empresa também vem ampliando a eficiência energética em suas unidades no Brasil. As plantas industriais possuem sistemas de recuperação de calor e/ou reaproveitamento dos gases provenientes dos processos produtivos. As usinas de Tubarão (Serra-ES) e Pecém (CE) são autossuficientes em energia elétrica, contribuindo para reduzir a demanda do sistema elétrico nacional.Sobre a ArcelorMittalMaior produtor de aço no Brasil e líder no mercado global, o Grupo ArcelorMittal tem cerca de 125 mil empregados, sendo 20 mil no Brasil, e atende a clientes em 129 países, com o propósito de criar aços inteligentes para as pessoas e o planeta.A empresa tem unidades industriais em oito estados (MG, ES, RJ, SC, CE, BA, SP e MS), além da maior rede de distribuição do país. Foi a primeira empresa das Américas com uma unidade certificada pelo ResponsibleSteel, uma das certificações em ESG mais respeitadas no mundo.As plantas brasileiras têm capacidade de produção anual de 15,5 milhões de toneladas de aço bruto e de 5,1 milhões de toneladas de minério de ferro e atendem às indústrias automobilística, de eletrodomésticos, construção civil, óleo e gás, máquinas e equipamentos, dentre outras. A empresa atua, ainda, em áreas como geração de energia para consumo próprio, produção de biorredutor renovável (carvão vegetal a partir de florestas plantadas de eucalipto) e tecnologia da informação.ArcelorMittal BrasilCarolina JardimFernanda GuelberGerência Geral de Marca, Comunicação Corporativa e Relações InstitucionaisInPress Porter NovelliRaquel Massote - +55 31 99956 1809João Palmer - +55 21 99340-1427Leonardo Campos - +55 31 98441 7473Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável com uma base de ativos superior a 8,4 GW. A empresa é especializada em desenvolver, financiar, construir e operar projetos de energia renovável desde o início de 2017. Ela é formada por uma equipe experiente, com ampla expertise nos mercados globais de energia e no setor de renováveis, e possui o mais longo histórico na indústria de energia renovável na América Latina. A estratégia da empresa está focada em ajudar grandes corporações na transição para a energia limpa. A Atlas Renewable Energy é amplamente reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala e por seu sólido e longo histórico em ESG e desenvolvimento sustentável.Informações à imprensaRPMA Comunicaçãoatlasrenewableenergy@rpmacomunicacao.com.br

