Freen запускає систему накопичення енергії 10кВт·год в Україні — для стабільності живлення та енергонезалежності

Freen 10 kWh lithium battery for home

Компанія Freen OÜ розширює свою присутність в Україні та представляє нову 10кВт·год літій-залізо-фосфатну батарею для домашнього та комерційного використання.

ESTONIA, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Компанія Freen OÜ, європейський виробник рішень у сфері малої вітроенергетики, розширює свою присутність в Україні та представляє нову 10кВт·год LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатну) батарею для домашнього та комерційного використання.Це рішення дозволяє зберігати енергію, згенеровану сонячними або вітровими установками, і використовувати її вночі, під час пікових навантажень чи аварійних відключень. У країні, яка продовжує боротися за свою енергетичну стабільність, Freen пропонує надійний спосіб забезпечити безперервну роботу життєво важливих систем — без шуму, палива чи складної інфраструктури.Новий стандарт домашнього накопичення енергіїНова система накопичення енергії Freen має:Понад 10 000 повних циклів заряд/розряд — ресурс, який у багатьох випадках забезпечує 20+ років використання200А струм зарядки/розрядки — підтримка енергомістких приладів: насоси, зарядки для EV, ІТ-обладнанняРобочий діапазон температур -20°C до +60°C — ідеально підходить для клімату України95% глибина розряду — більше корисної енергії з кожного зарядуСумісність із інверторами 48V — легко інтегрується у нові чи існуючі системиТехнічні характеристикиЄмність: 10 кВт·годГлибина розряду (DoD): 95%Номінальна напруга: 51,2 ВРобоча напруга: від 46 В до 56 ВМаксимальний струм зарядки/розрядки: 200 АКількість циклів (до зменшення ємності на 10%): понад 10 000Ступінь захисту: IP20Робочий температурний діапазон: від -20°C до +60°CРозміри (Ш x Д x В): 350 x 600 x 220 ммВага: 60 кгСистема керування: Вбудована BMS з моніторингом температуриГарантія на продукт: 5 роківЦе рішення підходить як для енергонезалежних приватних будинків, так і для офісів, ферм, магазинів, готелів, майстерень — будь-де, де енергетична стабільність критично важлива.Замовлення можна здійснити через вебсайт www.freen.com. Контекст: ми вже тут — і залишаємося надовгоFreen вже активно працює в Україні як офіційний член Української вітроенергетичної асоціації (UWEA). Ми пропонуємо малі вітротурбіни — Freen-6 для приватних домогосподарств, а також Freen-H15 (горизонтальна) і Freen-20 (вертикальна) для бізнесу та громад. Але ми розуміємо, що генерації недостатньо — потрібна надійна система накопичення.Запуск батарей в Україні — це наступний логічний крок у нашій стратегії: дати українцям інструменти для побудови автономних, сталих енергосистем, незалежних від нестабільної інфраструктури.“Україна — це не просто ще один напрям нашої роботи. Це країна, яка потребує реальних рішень уже сьогодні, і ми прагнемо бути частиною цього руху,” — зазначає Андрій Хіменков, CEO компанії Freen.“Запуск наших систем накопичення енергії в Україні — це не лише бізнес-крок, а внесок у стабільність, автономність та безпеку на рівні кожного домогосподарства й громади.”Кому підходить ця системаДомогосподарствам із сонячними панелями або вітровими турбінамиВласникам ферм, агрооб’єктів, автономних господарствГотелям, ресторанам, приватним медичним кабінетамБудь-яким об’єктам, які залежать від електроенергії, але не можуть залежати від нестабільної мережіПро FreenFreen OÜ — естонський виробник, що розробляє вертикальні та горизонтальні малі вітротурбіни, системи накопичення енергії та компоненти металевої обробки. Компанія працює по всій Європі, пропонуючи рішення для енергетичної автономії, стабільності та сталого розвитку.

