Freen запускає систему накопичення енергії 10кВт·год в Україні — для стабільності живлення та енергонезалежності
Компанія Freen OÜ розширює свою присутність в Україні та представляє нову 10кВт·год літій-залізо-фосфатну батарею для домашнього та комерційного використання.ESTONIA, May 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Компанія Freen OÜ, європейський виробник рішень у сфері малої вітроенергетики, розширює свою присутність в Україні та представляє нову 10кВт·год LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатну) батарею для домашнього та комерційного використання.
Це рішення дозволяє зберігати енергію, згенеровану сонячними або вітровими установками, і використовувати її вночі, під час пікових навантажень чи аварійних відключень. У країні, яка продовжує боротися за свою енергетичну стабільність, Freen пропонує надійний спосіб забезпечити безперервну роботу життєво важливих систем — без шуму, палива чи складної інфраструктури.
Новий стандарт домашнього накопичення енергії
Нова система накопичення енергії Freen має:
Понад 10 000 повних циклів заряд/розряд — ресурс, який у багатьох випадках забезпечує 20+ років використання
200А струм зарядки/розрядки — підтримка енергомістких приладів: насоси, зарядки для EV, ІТ-обладнання
Робочий діапазон температур -20°C до +60°C — ідеально підходить для клімату України
95% глибина розряду — більше корисної енергії з кожного заряду
Сумісність із інверторами 48V — легко інтегрується у нові чи існуючі системи
Технічні характеристики
Ємність: 10 кВт·год
Глибина розряду (DoD): 95%
Номінальна напруга: 51,2 В
Робоча напруга: від 46 В до 56 В
Максимальний струм зарядки/розрядки: 200 А
Кількість циклів (до зменшення ємності на 10%): понад 10 000
Ступінь захисту: IP20
Робочий температурний діапазон: від -20°C до +60°C
Розміри (Ш x Д x В): 350 x 600 x 220 мм
Вага: 60 кг
Система керування: Вбудована BMS з моніторингом температури
Гарантія на продукт: 5 років
Це рішення підходить як для енергонезалежних приватних будинків, так і для офісів, ферм, магазинів, готелів, майстерень — будь-де, де енергетична стабільність критично важлива.
Замовлення можна здійснити через вебсайт www.freen.com.
Контекст: ми вже тут — і залишаємося надовго
Freen вже активно працює в Україні як офіційний член Української вітроенергетичної асоціації (UWEA). Ми пропонуємо малі вітротурбіни — Freen-6 для приватних домогосподарств, а також Freen-H15 (горизонтальна) і Freen-20 (вертикальна) для бізнесу та громад. Але ми розуміємо, що генерації недостатньо — потрібна надійна система накопичення.
Запуск батарей в Україні — це наступний логічний крок у нашій стратегії: дати українцям інструменти для побудови автономних, сталих енергосистем, незалежних від нестабільної інфраструктури.
“Україна — це не просто ще один напрям нашої роботи. Це країна, яка потребує реальних рішень уже сьогодні, і ми прагнемо бути частиною цього руху,” — зазначає Андрій Хіменков, CEO компанії Freen.
“Запуск наших систем накопичення енергії в Україні — це не лише бізнес-крок, а внесок у стабільність, автономність та безпеку на рівні кожного домогосподарства й громади.”
Кому підходить ця система
Домогосподарствам із сонячними панелями або вітровими турбінами
Власникам ферм, агрооб’єктів, автономних господарств
Готелям, ресторанам, приватним медичним кабінетам
Будь-яким об’єктам, які залежать від електроенергії, але не можуть залежати від нестабільної мережі
Про Freen
Freen OÜ — естонський виробник, що розробляє вертикальні та горизонтальні малі вітротурбіни, системи накопичення енергії та компоненти металевої обробки. Компанія працює по всій Європі, пропонуючи рішення для енергетичної автономії, стабільності та сталого розвитку.
Freen
Freen OÜ
7253741754
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