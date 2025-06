Freen OÜ lanceert 10kWh LiFePO₄ Thuisbatterij met 10.000+ Cycli

Freen 10 kWh lithium battery for home

ESTONIA, June 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen, een Europese fabrikant van schone energieoplossingen, heeft een nieuwe 10kWh lithium-ijzerfosfaat (LiFePO₄) thuisbatterij geïntroduceerd, ontworpen voor residentiële energieopslag in heel Europa. Met meer dan 10.000 gecertificeerde laad-/ontlaadcycli biedt dit systeem een van de laagste levensduurkosten per cyclus in zijn klasse – waardoor huiseigenaars hun energiekosten kunnen verlagen, hernieuwbare energie efficiënt kunnen opslaan en beter beschermd zijn tegen stroomuitval.De batterij is ontworpen om te integreren met 48V-zonneomvormers, kleine windturbines en hybride energiesystemen, en ondersteunt zowel netgekoppelde als off-grid toepassingen. Ze is compact, duurzaam en geoptimaliseerd voor het diverse Europese klimaat.“Deze batterij is ontworpen met het oog op de lange termijn,” zegt Andrey Khimenkov, CEO van Freen. “Met meer dan 10.000 cycli is het meer dan alleen een back-up – het is een energiemiddel dat decennialang dagelijks dienst kan doen in woningen.”Belangrijkste Kenmerken10.000+ laad-/ontlaadcycli – 3x langere levensduur dan standaard lithium-ion batterijenHoge energie-efficiëntie & diepe ontlading (95%) – meer bruikbare energie, lagere levensduurkosten200A laad-/ontlaadcapaciteit – ideaal voor huishoudens met hoog verbruikBreed temperatuurbereik (-20°C tot +60°C) – betrouwbaar bij extreem weer48V-systeemcompatibiliteit – plug-and-play met bestaande hernieuwbare installatiesCompact & muurbevestigbaar – ruimtebesparend voor residentieel gebruikTechnische SpecificatiesCapaciteit: 10kWhDiepte van ontlading: 95%Nominale spanning: 51,2VWerkspanning: 46V tot 56VMax. laad-/ontlaadstroom: 200AAantal cycli (voor 10% capaciteitsverlies): 10.000+Beschermingsgraad: IP20Temperatuurbereik: -20°C tot +60°CAfmetingen (B x L x H): 350 x 600 x 220 mmGewicht: 60 kgRegelsysteem: Geïntegreerde BMS met temperatuurbewakingProductgarantie: 5 jaarOndersteuningsprogramma's in België – Subsidies voor energieopslagBelgië ontwikkelt een ondersteuningssysteem voor residentiële energieopslag, met zowel regionale subsidies als belastingvoordelen. Hier zijn de belangrijkste programma’s voor 2025:Vlaanderen – Subsidie voor thuisbatterijenInwoners van Vlaanderen kunnen een subsidie ontvangen voor het installeren van energieopslag (bv. LiFePO₄-batterijen) gekoppeld aan een PV-installatie. Het subsidiebedrag hangt af van de systeemcapaciteit en kan oplopen tot enkele honderden euro’s – hoewel het budget voor 2025 is verlaagd.Wallonië – Ecopack / RenopackRenteloze lening tot €30.000 voor investeringen in energie-efficiëntie in woningen, inclusief energieopslag, zonnepanelen en hybride systemen. Energie-audit van het gebouw is vereist.Brussel – Renolution-premiesHervormd subsidiesysteem dat ondersteuning biedt voor renovaties op vlak van energie en gebouwen. Energieopslag kan worden gesubsidieerd als onderdeel van een energierenovatie, afhankelijk van het gezinsinkomen en het type gebouw.Investeringsaftrek (federaal niveau)Vanaf 2025 geldt een nieuwe investeringsaftrek van 40% voor groene technologie-investeringen door kmo’s en zelfstandigen, waaronder energieopslag, zonnepanelen en kleine windturbines.Deze stimuleringsmaatregelen maken opslag systemen zoals die van Freen beter toegankelijk voor huiseigenaren en kleine producenten, terwijl ze ook bijdragen aan de bredere energietransitie en netstabiliteit in Europa.Schaalbaar, Klaar voor Hernieuwbare Energie en Gebouwd voor OnafhankelijkheidIn combinatie met zonnepanelen of de kleine windturbines van Freen maakt de 10kWh LiFePO₄-batterij een volledig gedecentraliseerd systeem mogelijk — perfect voor eengezinswoningen, boerderijen, afgelegen eigendommen en moderne ecodorpen. Het modulaire ontwerp ondersteunt ook toekomstige uitbreidingen. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website www.freen.com Over het bedrijf Freen Freen OÜ is een Ests bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van kleine windturbines, moderne energieopslagsystemen en metalen componenten. Het bedrijf levert degelijke en duurzame oplossingen voor de energieonafhankelijkheid van huishoudens en kleine landbouwbedrijven in heel Europa.

