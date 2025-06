Freen tuo Suomen markkinoille 10 kWh:n – yli 10 000 syklin käyttöikä

Freen 10 kWh lithium battery for home

Uusiutuvan energian eurooppalainen valmistaja Freen aloittaa Suomessa uuden litiumakun (LiFePO₄) myynnin.

ESTONIA, June 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Uusiutuvan energian eurooppalainen valmistaja Freen aloittaa Suomessa uuden litiumakun (LiFePO₄) myynnin. 10 kWh:n kapasiteetti ja yli 10 000 lataus-/purkusykliä tekevät tästä akusta erinomaisen vaihtoehdon kotitalouksille, jotka haluavat pienentää sähkölaskujaan ja lisätä omavaraisuuttaan.Akku on yhteensopiva yleisten 48V-järjestelmien kanssa ja sopii sekä on-grid- että off-grid-asennuksiin – myös aurinkopaneelien ja pientuulivoimaloiden kanssa käytettäväksi.”Tavoitteemme oli luoda tuote, jossa yhdistyvät pitkä käyttöikä, turvallisuus ja korkea kustannustehokkuus,” sanoo Freenin toimitusjohtaja Andrey Khimenkov. "Yli 10 000 syklin ansiosta käyttäjät voivat hyödyntää akkua jopa yli 20 vuoden ajan – ilman merkittävää suorituskyvyn heikkenemistä."Keskeiset edut suomalaisille kotitalouksilleYli 10 000 sykliäHuomattavasti pidempi käyttöikä kuin tavallisilla litiumioniakuilla.Edullinen käyttökustannus per sykliEnemmän käytettävissä olevaa energiaa koko käyttöiän aikana.Korkea jatkuva lataus-/purkuvirta (200 A)Riittää suuritehoisten laitteiden, kuten lämpöpumppujen ja induktioliesien, tarpeisiin.Käyttölämpötila -20°C – +60°CLuotettavaa toimintaa sekä Suomen talvessa että kesässä.Täysi yhteensopivuus 48V-järjestelmien kanssaEi tarvetta invertterin vaihtoon tai monimutkaisiin asennuksiin.Tekniset tiedotKapasiteetti: 10 kWhSyväpurkaus (DoD): 95 %Nimellisjännite: 51,2 VToimintajännite: 46–56 VMaks. lataus-/purkuvirta: 200 ASyklien määrä ennen 10 % kapasiteetin laskua: yli 10 000IP-luokitus: IP20Käyttölämpötila: -20°C – +60°CMitat (L x P x K): 350 x 600 x 220 mmPaino: 60 kgHallintajärjestelmä: Sisäänrakennettu BMS ja lämpötilavalvontaValmius sähkökatkoihin ja vaihteleviin sähkötariffeihinTalvimyrskyt, verkon häiriöt ja sähkön hinnan nousu ovat todellisia riskejä Suomessa. Freenin 10 kWh:n akku siirtyy automaattisesti varavirtatilaan – pitäen tärkeät laitteet, kuten valot, jääkaapin, reitittimen, pumpun ja hälytysjärjestelmän toiminnassa.Ihanteellinen aurinko- ja tuulijärjestelmiinKun Freenin akku yhdistetään aurinkopaneeleihin tai pientuulivoimaloihin, syntyy 100 % uusiutuva energiaratkaisu – ilman melua, päästöjä tai polttoainekustannuksia. Lisätietoja ja tarjouspyynnöt: www.freen.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.