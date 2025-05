EXANTE dołącza do grona sponsorów Golf Business League 2025 w Polsce

EXANTE sponsors Golf Business League 2025

WARSAW, POLAND, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Globalny broker EXANTE dołącza jako oficjalny sponsor do Golf Business League 2025. Seria czterech prestiżowych weekendowych turniejów w Polsce to wyjątkowa okazja do celebrowania doskonałości, strategii i wspólnoty poprzez grę w golfa.Polska część turnieju odbędzie się na najbardziej renomowanych polach golfowych w kraju, tj. Rosa Golf Club, Mazury Golf, Sierra Golf i Wrocław Golf Club. EXANTE będzie reprezentowane przez własnych graczy a członkowie polskiego zespołu wezmą udział w całym cyklu rozgrywek w Polsce.W ramach współpracy sponsorskiej EXANTE przekaże osiem ekskluzywnych nagród w trakcie sezonu.„To partnerstwo to świetna okazja dla EXANTE, by związać się z dyscypliną, która wymaga precyzji, cierpliwości i inteligencji – umiejętności niezbędnych również w inwestowaniu,” powiedział Szymon Turecki, Head of Sales na Polskę w EXANTE. „Nie jesteśmy tu tylko po to, by zagrać wiele birdie – chcemy być częścią społeczności, która docenia dobre otwarcia i stawia czoło wyzwaniom zarówno na polu golfowym, w życiu jak i w biznesie. To naturalne dopasowanie do naszej marki i cieszymy się, że możemy być częścią tego sezonu.”O EXANTEEXANTE to globalny broker prime, oferujący dostęp do ponad 50 rynków finansowych na całym świecie, 8 klas aktywów i ponad miliona instrumentów za pośrednictwem jednego konta wielowalutowego. Dzięki autorskiej technologii oferuje w pełni konfigurowalne rozwiązania, zaawansowane moduły transakcyjne i solidną infrastrukturę. EXANTE, kierując się doskonałością, przejrzystością i satysfakcją klientów, świadczy kompleksowe usługi brokerskie dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na całym świecie. Marka działa w Polsce poprzez EXT Ltd – europejską firmę inwestycyjną z siedzibą na Cyprze, regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC).Więcej informacji: exante.eu

