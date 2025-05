Freen 10 kWh lithium battery for home

Freen bringt 10-kWh-Heimspeicher mit über 10.000 Ladezyklen auf den deutschen Markt – wirtschaftlich, zuverlässig und förderfähig.

ESTONIA, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen, ein europäischer Hersteller von Lösungen im Bereich erneuerbare Energien, bringt einen neuen 10 kWh Lithium-Eisenphosphat-Heimspeicher (LiFePO₄) auf den Markt – entwickelt für Haushalte, die langfristig Stromkosten senken, ihre Energieunabhängigkeit erhöhen und sich gegen Stromausfälle absichern möchten.Mit über 10.000 Ladezyklen gehört die Batterie zu den langlebigsten ihrer Klasse und ist eine attraktive Lösung für Eigenheimbesitzer mit Solaranlage, Wärmepumpe oder Hybridkonzept.„Unser Ziel war es, einen Speicher zu entwickeln, der ökonomisch Sinn ergibt – heute und auch noch in 20 Jahren“, sagt Andrey Khimenkov, CEO von Freen.„Über 10.000 Ladezyklen bedeuten in vielen Haushalten eine Betriebsdauer von bis zu 25 Jahren – bei gleichbleibender Leistung.“Die wichtigsten Vorteile für Haushalte in Deutschland10.000+ Zyklen LebensdauerDeutlich langlebiger als klassische Lithium-Ionen-Batterien – weniger Austausch, mehr Wirtschaftlichkeit.Geringe Kosten pro ZyklusHohe Entladetiefe (DoD 95 %) sorgt für maximale Energieausbeute je Ladevorgang.200A Lade-/EntladestromAuch für stromintensive Verbraucher geeignet, z. B. Wärmepumpen oder Wallboxen.Betrieb bei -20 °C bis +60 °CRobust auch bei kalten Wintern oder warmen Sommern.Kompatibel mit allen gängigen 48V-Systemen und WechselrichternIdeal zur Nachrüstung bei bestehenden Solaranlagen.Technische SpezifikationenKapazität: 10 kWhEntladetiefe (Depth of Discharge): 95 %Nennspannung: 51,2 VBetriebsspannung: 46 V bis 56 VMaximaler Lade-/Entladestrom: 200 AAnzahl der Lade-/Entladezyklen (vor 10 % Kapazitätsverlust): über 10.000Schutzart: IP20Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °CAbmessungen (B x L x H): 350 x 600 x 220 mmGewicht: 60 kgSteuerungssystem: Integriertes BMS mit TemperaturüberwachungProduktgarantie: 5 JahreFördermöglichkeiten in DeutschlandIn Deutschland gibt es mehrere Programme, die Batteriespeicher für Haushalte attraktiv machen:KfW 442 – Zuschuss für PV-Anlagen mit Batteriespeicher (bis zu 10.200 € für Speicher + Wallbox)Landesprogramme – z. B. in Bayern, Thüringen oder NRW mit zusätzlichen SpeicherförderungenEEG 2023 & Eigenverbrauch – Förderung durch Einspeisevergütung und steuerliche Vorteile bei EigenverbrauchDie Kombination aus Fördermitteln und steigenden Strompreisen macht Batteriespeicher derzeit besonders wirtschaftlich.Vorbereitung auf Netzprobleme und volatile StrompreiseDie aktuelle Energiepolitik, wachsende Netzlast und zunehmende Unwetter führen in Deutschland regelmäßig zu Spannungsproblemen oder lokalen Ausfällen. Der Freen-Speicher stellt bei Stromausfall automatisch Energie für wichtige Geräte bereit – für Licht, Router, Kühlschrank oder Heizungspumpen.Optimal für Solaranlagen, Wärmepumpen oder KleinwindkraftIn Kombination mit Freen-Kleinwindkraftanlagen oder Photovoltaiksystemen bildet der 10 kWh Speicher ein stabiles, wartungsarmes und emissionsfreies Energiesystem – skalierbar für Einfamilienhäuser, Höfe oder autarke Gebäude. Bestellungen können über die Website www.freen.com aufgegeben werden.Über FreenFreen OÜ ist ein estnisches Unternehmen, das sich auf Kleinwindkraftanlagen, langlebige Lithiumspeicher und industrielle Metallverarbeitung spezialisiert hat. Freen entwickelt robuste, wartungsarme Lösungen für die dezentrale Energieversorgung in Europa.

