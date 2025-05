Freen lance une batterie domestique 10kWh avec 10 000 cycles — pour une autonomie énergétique durable et rentable

Freen 10 kWh lithium battery for home Freen lithium battery 10kWh

Freen lance une batterie 10kWh LiFePO₄ avec 10 000 cycles, idéale pour l’autonomie énergétique, l’autoconsommation et les coupures réseau.

ESTONIA, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen lance une batterie domestique 10kWh avec 10 000 cycles — pour une autonomie énergétique durable et rentableFreen, fabricant européen de solutions énergétiques renouvelables, annonce le lancement de sa nouvelle batterie au lithium fer phosphate (LiFePO₄) de 10kWh, conçue pour répondre aux besoins des foyers français en matière de stockage d'énergie. Grâce à sa durée de vie de plus de 10 000 cycles, cette batterie offre une solution stable, économique et adaptée à l’autoconsommation solaire et aux installations hybrides.La batterie est compatible avec les onduleurs 48V, les systèmes photovoltaïques domestiques, ainsi qu’avec les petites éoliennes. Elle permet de stocker l’électricité produite et de la restituer lorsque la consommation augmente, ou en cas de coupure de courant.« Nous avons conçu cette batterie pour durer et s’adapter aux réalités du marché européen. Avec plus de 10 000 cycles, elle permet de réduire le coût total d’utilisation tout en assurant une alimentation stable et sûre à long terme », explique Andrey Khimenkov, PDG de Freen.Avantages clés de la batterie Freen 10kWh LiFePO₄10 000 cycles certifiésUne durée de vie bien supérieure à la majorité des solutions lithium-ion classiques.Faible coût par cycleMoins de remplacements nécessaires, meilleure rentabilité sur la durée.Charge/décharge rapide (200A)Compatible avec des appareils domestiques à forte consommation.Large plage de température (-20 °C à +60 °C)Adaptée aux climats variés en France, y compris les zones montagneuses ou méditerranéennes.Compatible avec les systèmes 48V existantsPas besoin de changer d’onduleur ou de réorganiser toute l’installation.Spécifications techniquesCapacité : 10 kWhProfondeur de décharge : 95 %Tension nominale : 51,2 VPlage de tension de fonctionnement : 46 V à 56 VCourant de charge/décharge maximal : 200 ANombre de cycles (avant une perte de capacité de 10%) : plus de 10 000Indice de protection : IP20Plage de température de fonctionnement : -20°C à +60°CDimensions (L x P x H) : 350 x 600 x 220 mmPoids : 60 kgSystème de contrôle : BMS intégré avec surveillance de la températureGarantie produit : 5 ansDes aides disponibles en France pour le stockage d’énergieL’État et les régions françaises soutiennent de plus en plus les installations de batteries pour particuliers. Parmi les dispositifs disponibles :La prime à l’autoconsommation pour les installations photovoltaïques avec stockageTVA à taux réduit (10 %) pour les équipements posés par un professionnelSubventions régionales (en Occitanie, Île-de-France, Bretagne, etc.)Certificats d’économies d’énergie (CEE), selon les profils d’installationCes aides permettent d’alléger considérablement le coût initial et accélèrent l’amortissement de la solution.Une réponse fiable à un réseau de plus en plus instableAvec la hausse des prix de l’électricité, les alertes de tension sur le réseau et les coupures localisées constatées en France ces dernières années, disposer d’un système de stockage domestique devient un véritable atout. La batterie Freen prend automatiquement le relais en cas de coupure et assure une continuité de service pour les équipements essentiels.Pour une maison vraiment autonomeAssociée à des panneaux solaires ou aux petites éoliennes Freen , cette batterie offre une solution complète, modulaire et évolutive pour les foyers souhaitant réduire leur dépendance au réseau et produire leur propre énergie en toute autonomie. Les commandes peuvent être passées sur le site internet www.freen.com À propos de FreenFreen est une entreprise européenne spécialisée dans les turbines éoliennes domestiques, le stockage d’énergie, et la fabrication industrielle de composants métalliques. Elle développe des solutions fiables, compatibles avec les réalités climatiques et économiques du marché européen.

