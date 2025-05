Atlas Renewable Energy Reconocida por su Excelencia, Innovaciones en Sostenibilidad y Liderazgo

Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento a nuestros esfuerzos por apoyar a nuestros clientes regionales... con soluciones de energía limpia, confiable y de bajo costo.” — Carlos Barrera, Director Ejecutivo de Atlas Renewable Energy

MIAMI, FL, UNITED STATES, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy (“Atlas”), un líder internacional en soluciones de energía renovable, ha recibido dos premios de IJGlobal , un proveedor global de datos, noticias y análisis críticos de infraestructura y energía, y tres premios de The European , que celebra los logros, la innovación y la excelencia en la comunidad empresarial global a través de su programa anual de premios.IJGlobal recibió 1.500 candidaturas, que fueron juzgadas por expertos independientes de la industria en función de la innovación, el impacto y el éxito. Atlas ganó el Premio IJGlobal al Acuerdo de Transición Energética del Año, América Latina por BESS del Desierto, así como el Premio IJGlobal al Acuerdo de Energía y Transmisión del Año, América Latina por su Complejo Solar Draco en Brasil.The European premió a Atlas como Innovadores en Energía Renovable y ESG de 2025 LATAM, reconociendo la contribución general de la compañía a la innovación en energía renovable y sostenibilidad dentro de la región, y como Proveedor de Soluciones de Energía Limpia 2025 LATAM, reconociendo la combinación de los proyectos de Atlas en 2024 y el impacto general de la compañía como proveedores de soluciones de energía limpia en toda América Latina. La revista también reconoció al Director Ejecutivo de Atlas Renewable Energy, Carlos Barrera, como CEO de Energía Renovable del Año 2025 LATAM, citando su liderazgo y visión estratégica para el futuro de la industria.Ubicada en el Desierto de Atacama en Chile, BESS del Desierto es una de las mayores iniciativas de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en América Latina, con una capacidad instalada esperada de 200 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 800 megavatios hora. El proyecto permitirá el almacenamiento de energía solar y su re-inyección a la red durante los períodos de alta demanda. IJGlobal destacó que la transacción sobresalió por su sólida estructura financiera e ingeniería financiera innovadora adaptada para apoyar proyectos de energía renovable a gran escala.Atlas está construyendo el Complejo Solar Draco en el estado brasileño de Minas Gerais para servir a múltiples clientes, incluyendo el proveedor de telecomunicaciones y almacenamiento de datos con sede en Sao Paulo, V.tal. El complejo, que generará alrededor de 1.150 GWh de energía limpia anualmente, alimentará las instalaciones de V.tal en todo Brasil y un futuro parque de centros de datos propiedad de Tecto, la unidad de negocio de centros de datos de la compañía. IJGlobal quedó impresionado por el enfoque innovador de Atlas al combinar la generación de energía renovable con la creciente demanda de los centros de datos.“Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento a nuestros esfuerzos por apoyar a nuestros clientes regionales en la transición energética con soluciones de energía limpia, confiable y de bajo costo. Atlas fue uno de los primeros en adoptar la tecnología de almacenamiento de energía en baterías en la región, y BESS del Desierto es la demostración de nuestra capacidad para ejecutar la innovación a escala para ofrecer una mayor confiabilidad energética para la FV a través del almacenamiento”, dijo Barrera. “El Complejo Solar Draco, por otro lado, muestra cómo podemos abordar los desafíos del mercado capitalizando la creciente intersección de la energía renovable y la infraestructura digital. Ambos proyectos son una ventana al emocionante potencial para el futuro de la industria renovable”.ACERCA DE ATLAS RENEWABLE ENERGYAtlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía renovable con una base de activos de más de 8.4 GW, de los cuales 2.5 GW se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo listos para ser contratados y alrededor de 3.6 GW están operativos. Atlas se ha especializado en el desarrollo, financiación, construcción y operación de proyectos de energía renovable desde principios de 2017. La compañía cuenta con un equipo experimentado con un profundo conocimiento del mercado energético global y experiencia en energía renovable, y tiene la trayectoria más larga en la industria de energía renovable en América Latina.La estrategia de la compañía se centra en ayudar a las grandes empresas a realizar la transición energética hacia la energía limpia. Atlas Renewable Energy es ampliamente reconocida por sus altos estándares en el desarrollo, construcción y operación de proyectos a gran escala y su profunda y larga trayectoria en ESG y desarrollo sostenible.Para más detalles, por favor visite: www.AtlasRenewableEnergy.com

