41% das cripto exchanges podem não atender à nova licença VASP

PONTA DO SOL, PORTUGAL, May 28, 2025 / EINPresswire.com / -- O Casinos Blockchain realizou um estudo exclusivo com os últimos dados sobre o cenário da regulação cripto.O setor de criptoativos está prestes a passar por uma transformação histórica, e o Casinos Blockchain acaba de lançar um estudo exclusivo que reúne os principais dados e tendências sobre o tema.A pesquisa “Abalo regulatório em 2025: Quais exchanges estão prontas para a licença VASP” analisa o status regulatório das principais plataformas que operam no país e os impactos esperados com a nova exigência de licença VASP.Entre os principais destaques, o estudo revela que 39% das exchanges de criptomoedas ainda operam sem uma licença oficial em 2025 e correm o risco de se tornarem ilegais após a regulamentação final do Banco Central. Além disso, 24% dessas plataformas podem não atender aos critérios da nova licença VASP, que será exigida pela autoridade reguladora brasileira ainda este ano, enquanto 17% têm chances médias de obtenção da autorização.O estudo também inclui uma visão geral sobre o tamanho do mercado cripto no Brasil e analisa o que as novas regras significam para os investidores e usuários de criptomoedasO estudo completo, a lista completa de exchanges pode no site do Casinos Blockchain pelo link: https://casinosblockchain.io/pt/licenca-vasp-quais-exchanges-estao-prontas/ A lista completa com o status de licenciamento das exchanges e o nível de prontidão (maio de 2025) pode ser baixada no link abaixo Sobre o Casinos BlockchainO Casinos Blockchain é o seu ponto de referência para tudo sobre apostas com criptomoedas. Com mais de seis anos de experiência no setor, ajudamos jogadores a tomarem decisões mais inteligentes com análises especializadas de cassinos, guias aprofundados e ferramentas fáceis de usar que simplificam o universo das apostas em cripto e destacam as melhores opções para cada moeda.

