Primer Centro Integral de Dolor Torácico certificado en México

American Heart Association logo copyright American Heart Association Guillermo Saturno Chiu, M.D., director general del Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI

Centro Médico Nacional Siglo XXI reconocido por la excelencia en atención cardiovascular por la American Heart Association

Esta certificación marca una expansión significativa de los esfuerzos internacionales de mejora de la calidad de la Heart Association” — Jorge Saucedo, M.D., MBA, FAHA, voluntario de la American Heart Association

DALLAS, TX, UNITED STATES, May 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Las enfermedades cardiovasculares, incluidos los ataques cardíacos, son responsables de casi una cuarta parte de todas las muertes en México, lo que subraya la urgente necesidad de una atención cardíaca oportuna y de alta calidad.En respuesta a este crítico desafío de salud, la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México se ha convertido en el primer hospital en ese país en ser certificado por la American Heart Association (la Asociación Americana del Corazón) como Centro Integral de Dolor Torácico (sitio web en inglés).La designación demuestra el compromiso de los sistemas de salud pública de México de brindar atención basada en evidencia que reduzca los tiempos de tratamiento y mejore los resultados para las personas que experimentan dolor en el pecho o emergencias cardíacas relacionadas. Es un hito en el compromiso continuo de la Asociación para mejorar los resultados para las personas que padecen enfermedades cardíacas agudas en todo el mundo.“Esta certificación marca una expansión significativa de los esfuerzos internacionales de mejora de la calidad de la Heart Association”, afirmó Jorge Saucedo, M.D., MBA, FAHA, voluntario de la American Heart Association, Director de Medicina Cardiovascular en el Medical College of Wisconsin y Director de las Líneas de Servicios Cardíacos y Vasculares en Froedtert Health. “Al trabajar con instituciones como el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que comparten el compromiso con la atención basada en pautas, la Heart Association está ayudando a elevar los estándares de atención y a construir comunidades más saludables en todo el mundo”.La American Heart Association, una fuerza global que está cambiando el futuro de la salud de todos, desarrolló su certificación de Centro de Dolor Torácico para ayudar a los hospitales a mejorar los resultados de los pacientes mediante la implementación de sistemas de atención coordinados que reducen el tiempo de tratamiento y mejoran la salud cardiovascular a largo plazo. Los centros certificados deben cumplir criterios rigurosos y demostrar su capacidad para identificar, diagnosticar y tratar rápidamente a pacientes con dolor torácico.Una Unidad Integral de Dolor Torácico está bien equipada para recibir y tratar a pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST) (sitio web en inglés) y cuenta con el equipo, la experiencia y las instalaciones necesarias para administrar una intervención coronaria percutánea, un medio mecánico de tratamiento rápido para pacientes con ataques al corazón. Las Unidades Integrales de Dolor Torácico también deben documentar y demostrar cómo su organización se ha comprometido a proporcionar una atención de calidad a los pacientes con dolor torácico.“Esta certificación subraya nuestro compromiso de brindar el más alto estándar de atención cardiovascular a la población de México”, afirmó el Dr. Guillermo Saturno Chiu, director general del Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI. “Esto confirma que nuestros procesos clínicos se alinean con las pautas reconocidas internacionalmente, lo que nos ayuda a brindar una atención más rápida y coordinada a los pacientes con dolor torácico”.Obtenga más información sobre la certificación internacional del Centro de Dolor Torácico en heart.org/chestpain (sitio web en inglés).

