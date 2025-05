"كيمارت" من "كيتا" تنطلق رسميًا في الرياض، بدءًا من حي الياسمين وحي غرناطة

RIYADH, SAUDI ARABIA, May 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة "كيتا"، الذراع الدولية لـ"ميتوان" الصينية العملاقة في قطاع خدمات التوصيل عند الطلب، عن الإطلاق الرسمي لخدمة "كيمارت" في العاصمة الرياض، حيث تُقدّم الخدمة الجديدة توصيلًا سريعًا للمنتجات الأساسية اليومية في غضون 15 دقيقة فقط عبر تطبيق "كيتا".

وانطلقت الخدمة حاليًا في حي الياسمين وحي غرناطة، مع خطط للتوسع قريبًا في أحياء ومناطق جديدة داخل العاصمة وخارجها، حيث توفر "كيمارت" تجربة تسوق سريعة وسلسة، تُمكّن المستخدمين من الحصول على احتياجاتهم اليومية مثل العصائر، والمناديل، والخبز، والفواكه، والخضراوات، والوجبات الخفيفة، ومنتجات الألبان، والمستلزمات المنزلية، ومواد العناية الشخصية، والتنظيف من خلال تطبيق "كيتا"، مع ضمان جودة المنتجات التي يتم توريدها من علامات تجارية رائدة وموردين موثوقين مما يضمن أن المنتجات طازجة وبجودة عالية.

وبهذه المناسبة، قالت آريا ليو، رئيس "كيمارت" في المملكة العربية السعودية: "كيمارت" خُصصت للحظات اليومية التي تحتاج فيها إلى حل سريع وموثوق. سواءً كنت بحاجة إلى منتج قبل وصول الضيوف، أو نفدت منك مناديل الأطفال، أو نسيت شراء الخبز للإفطار، "كيمارت" توصلك بما تحتاجه في دقائق. نحن نستند إلى نفس النموذج الناجح الذي ميّز ’كيتا‘ في توصيل الطعام، والآن نوسّعه ليشمل احتياجات البقالة اليومية."

وتعتمد "كيمارت" على البنية التحتية اللوجستية المتطورة لـ"كيتا"، حيث يتمركز السائقون في مراكز تجهيز محلية في أنحاء الرياض، وتُعبأ الطلبات بسرعة مع استخدام عبوات تبريد لحفظ المنتجات الحساسة مثل المجمدات، ويتم تتبع التسليمات في الوقت الفعلي لضمان الشفافية.

وبمناسبة الإطلاق، تقدم "كيمارت" قسائم ترحيبية بمجموع 100 ريال سعودي لجميع العملاء الجدد عند أول طلب، ويشمل العرض أيضًا مستخدمي "كيتا" الحاليين الذين لم يسبق لهم تجربة الخدمة الجديدة. التوصيل مجاني بالكامل وبدون أي رسوم اشتراك.

التزام "كيتا" بتوسيع خدماتها لدعم الحياة اليومية، وتمكين التجار المحليين، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تسريع التحول الرقمي وتوفير الراحة الذكية للمجتمع.

للاستفادة من العروض وتحميل التطبيق، يُرجى زيارة متجر آبل أو جوجل بلاي.

-انتهى-

