Weltpremiere auf der Autopromotec für das Antera A123-Rad der G.M.P. Group

ALBANO SANT'ALESSANDRO, BG, ITALY, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Die GMP Group, ein Unternehmen mit Sitz in Bergamo, das sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Komponenten für den Automobilsektor spezialisiert hat, stellt das Modell A123 von Antera vor. Die Enthüllung fand am 21. Mai auf dem Stand der Autopromotec statt, der wichtigsten internationalen Messe für den Automobilzubehörmarkt.Das 2023 von der G.M.P.-Gruppe übernommene Unternehmen Antera verbindet seinen Namen mit Leichtmetallrädern, die sich durch Innovation, fortschrittliche Technologie und ein einzigartiges Design auszeichnen. Letzteres macht ein Auto unvergesslich. Diese Eigenschaften finden sich auch imneuesten Produkt A123 wieder, das in Bologna als Weltpremiere vorgestellt wurde und eine neue Generation von Dreispeichenrädern darstellt.„Der A123 von Antera“, erklärt Marco Mancin, CEO der G.M.P.-Gruppe, „ist ein einzigartiges Produkt, das die Technologien unserer innovativen Forschungs- und Entwicklungsabteilung HPE LAB nutzt. Es handelt sich um das erste Dreispeichenrad, das im Niederdruckgussverfahren mit einer fortschrittlichen Kühlform hergestellt wird. Dadurch wird eine noch nie dagewesene Produktionstechnik ermöglicht. Das ist nicht nur eine Frage des Stils: Durch dieses neue Verfahren wird die Dicke des Kanals um 25 % verringert und das Gewicht um ein Kilogramm pro Rad reduziert, wodurch es zu einem der leichtesten Räder des Segments wird, während gleichzeitig Festigkeit und Sicherheit gewährleistet sind.Der Antera A123 ist in den Größen 20" (x 9,0) und 22" (x 9,5/10,5/11,5) in den Farben Piano Black Diamond, Piano Black und Silver Ice erhältlich. Inspiriert von den großen Klassikern, aber zeitgemäß neu interpretiert, ist er ein Meisterwerk an formaler Ausgewogenheit und stiller Stärke. Bei ihm wurde jede Radnabe mit geometrischer Präzision modelliert, und die Einfachheit der Formen wird durch minimale Linien betont. Die neuen Modelle sind das Ergebnis einer sorgfältigen Designstudie und des Wunsches, Ästhetik, Leichtigkeit und hohe Leistung miteinander zu verbinden, um den Anforderungen eines immer anspruchsvolleren, wettbewerbsorientierten und dynamischen Marktes gerecht zu werden.„Mit diesem neuen Produkt“, fährt Mancin fort, „nehmen wir Trends mit Kühnheit und extremer Raffinesse vorweg. Die drei präzise geformten Speichen schaffen ein perfektes Gleichgewicht zwischen Stärke und Minimalismus.Anlässlich der Autopromotec wurde bekannt gegeben, dass die Anassagora Holding, Eigentümerin der Marken G.M.P. Italia und Antera, die Übernahme des deutschen Unternehmens Diewe Wheels abgeschlossen hat. Diewe Wheels ist ein langjähriger Geschäftspartner der G.M.P. Group auf dem deutschen Markt und Referenzhändler für die Marken Antera, Etabeta, Momo, Mille Miglia und Diewe Wheels.„Die Transaktion wurde durch eine gemeinsame industrielle Vision der beiden seit über 15 Jahren zusammenarbeitenden Gruppen und eine klare und entschlossene finanzielle Ausrichtung unter der Leitung von Eulero Capital ermöglicht. Unser Ziel ist es, die Präsenz und den Wert der Marken G.M.P.Italia, Antera und Diewe Wheels in einem strategisch wichtigen Markt wie Deutschland weiter auszubauen und unsere kommerzielle und logistisch-organisatorische Kapazität in Deutschland langfristig zu erweitern“, betont Marco Mancin.Mit der vollständigen Übernahme durch die Anassagora Holding wird Diewe Wheels offiziell als Schwesterunternehmen der G.M.P. Group und Reedijk in die Struktur aufgenommen. Letztere ist ein niederländisches Unternehmen, das Ende 2024 in das industrielle Projekt der Internationalisierung eingetreten ist. Das Management bleibt dabei unverändert. Diese Maßnahme stärkt den Expansionsund Konsolidierungskurs der Gruppe auf dem europäischen Markt weiter.Auf operativer Ebene hat sich Diewe Wheels mit einem hochinnovativen neuen Standort, einem perfekt integrierten B2B-System und einer strategisch günstigen Lage in der Nähe des DPDDistributionszentrums als führendes Logistikunternehmen etabliert. Diese Kombination ermöglicht schnelle, zuverlässige und äußerst effiziente tägliche Sendungen.„Wir haben uns für G.M.P. entschieden, um Kontinuität und zukünftiges Wachstum zu gewährleisten”, kommentiert Hans Dietmair, Gründer der Diewe-Gruppe. „Diewe Wheels GmbH wurde an unseren langjährigen Lieferanten und Partner verkauft. Es war eine Entscheidung, die wir nach reiflicherÜberlegung und aus strategischen sowie persönlichen Gründen getroffen haben. G.M.P. wird mit dem Know-how unserer Manager die Perspektiven des Unternehmens weiter ausbauen und eine noch stärkere Struktur aufbauen, die ein langfristiges Wachstum ermöglicht. Wir haben uns dazu entschieden, unsere Energien und Ressourcen auf die Kernkompetenz von Diewe Diamantwerkzeuge zu konzentrieren und das Rädergeschäft einem erfahrenen und in der Branche tief verwurzelten Unternehmen anzuvertrauen.“

