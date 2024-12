Wouter van Wingerden_Lennart Monster_Marco Mancin_Bert Reedijk_Jurriën va der Struik at Essen Motorshow Reedijk Plant Antera product

ALBANO SANT'ALESSANDRO, BG, ITALY, December 6, 2024 / EINPresswire.com / -- G.M.P. Group en Reedijk Wheels and Tyres Group lanceren nieuw samenwerkingsproject.3 December 2024 - G.M.P. Group en Reedijk Wheels and Tyres Group kondigen de afronding van een strategische samenwerking aan. Hierdoor worden de twee bedrijven nog toonaangevender in de productie en distributie van lichtmetalenvelgen en complete sets op de Europese markt. De samenwerking, met een totale omzet van meer dan 80 miljoen, is een volgende stap in de ontwikkeling van een historisch winstgevende samenwerking tussen de twee groepen die in 2007 begon. Dit stelt hen in staat om op de internationale markten te opereren met een geïntegreerd en compleet assortiment producten en hoogwaardige pre- en after-sales service.In het bedrijfsprofiel dat door het partnerschapsproces is ontstaan, hebben de aandeelhouders van de G.M.P. Groep een meerderheidsaandeel van 78%. Daarmee wordt tevens concreet invulling gegeven aan het consolidatie- en internationalisatieproject van de Italiaanse groep, dat bij de intrede van Eulero Capital in het aandelenkapitaal in 2023 als primaire doelstelling werd gedefinieerd. De huidige aandeelhouders van Reedijk Wheels and Tyres Group behouden niet alleen een zeer belangrijke positie in de aandeelhoudersstructuur, maar vervullen ook een primaire managementrol, waardoor zij een vervolg geven aan het groeiproces van de Nederlandse groep.De overeenkomst wordt aangekondigd ter gelegenheid van de Essen Motor Show, de belangrijkste auto- en tuningbeurs van Europa die deze dagen wordt gehouden in de Duitse stad en zal worden bijgewoond door het topmanagement van G.M.P. Group en Reedijk Wheels and Tyres Group.Het Nederlandse bedrijf Reedijk Wheels and Tyres Group, in 1988 opgericht door Bert en Bas Reedijk, met haar hoofdkantoor in Strijen, vlakbij Rotterdam, is momenteel een vooraanstaande importeur, distributeur en wederverkoper van velgen, banden en complete sets welke actief is in meer dan twintig landen, met name in de Benelux en Duitsland. Het partnerschap met G.M.P. Group vormt een innovatieve en strategische stap die het bedrijf in staat stelt om op een meer synergetische manier een toonaangevende speler in de industrie te omarmen die, mede dankzij de overname van Antera, het welbekende merk voor lichtmetalen velgen, in 2023, wereldwijd steeds hogere normen stelt op het gebied van productie, innovatie en design en voortdurend groeit. De huidige aandeelhouders van Reedijk Wheels and Tyres Group zullen investeren in de nieuwe gevormde groep. Hiermee bevestigen ze op de meest concrete manier hun directe betrokkenheid bij de continuïteit van het project, ten behoeve van de strategische ontwikkeling van het bedrijf zelf.'Het partnerschap met de G.M.P. Group, met wie we een sterke en langdurige relatie hebben, is een operatie waar we veel vertrouwen in hebben,' benadrukt oprichter en CEO Bert Reedijk, geflankeerd door zijn partners Lennart Monster, Jurriën van der Struik en Wouter van Wingerden, 'omdat het een bedrijfssynergie creëert die ons in staat stelt nog effectiever te concurreren in onze doelmarkten, waardoor belangrijke groei- en ontwikkelingsscenario’s worden geopend.'Van zijn kant concretiseert de Italiaanse G.M.P. Group, die een aandeel van 78% heeft in het nieuwe bedrijf, het proces van consolidatie en internationalisering dat Eulero Capital en haar aandeelhouders bij hun toetreding, eind 2023, als een strategische en winstgevende bedrijfsdoelstelling had gesteld, met de nadruk op sleutellanden voor de groep en met vooruitzichten op verdere expansie, ook op markten buiten Europa. De G.M.P. Group, gevestigd in Bergamo, heeft in de 20 jaar van zijn bestaan een indrukwekkende groeitrend laten zien en is nu internationaal toonaangevend op het gebied van ontwerp en massaproductie van hoogwaardige aluminium onderdelen voor de auto-industrie, met bijzondere expertise in de sector lichtmetalen velgen, gericht op de 'aftermarket' sector.'Dankzij deze innovatieve en unieke activiteiten in de sector,' zo bevestigt de algemeen directeur van de G.M.P. Group, Marco Mancin, 'kan onze groep strategische doelstellingen realiseren die deel uitmaken van de missie en het strategische groeiproces van het bedrijf, temeer dankzij de intrede van Eulero Capital in het aandelenkapitaal. Met Reedijk Wheels and Tyres Group hebben we nu een synergetische operationele partner in markten die voor ons van primair belang zijn. Een partner die ons bovendien de kans biedt om op een meer directe manier in te spelen op de behoeften van eindklanten en de diensten en innovatieve producten die ze verwachten, mede in het licht van de herlancering en consolidatie van ons merk Antera.De fusietransactie werd voltooid dankzij het waardevolle advies van LABS Corporate Finance (Augusto Lippi, Angelo Facciolo, Luigi Rea), Bird & Bird (Daniele Raynaud, Elena Beccegato, Angelo Fiorello, Pauline Vos, Jephta Zantinge), Pirola Pennuto Zei & Associati (Luca Fossati, Giovanni Cereda), Match Plan (financieel adviseur) en Yur Advocaten (advocatenkantoor).

