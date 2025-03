Bonanno confermato presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla

Assemblea Nazionale Assemblea Nazionale

BESOZZO, VARESE, ITALY, March 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Francesco Bonanno è stato confermato presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla . L’elezione si è svolta nel contesto dell’assemblea nazionale che si è tenuta lo scorso 8 marzo a Cittiglio, in provincia di Varese: giornata alla quale hanno partecipato associazioni, atleti e tecnici provenienti da tutta Italia. Bonanno, presidente uscente e candidato unico, è stato rieletto con il 100% dei voti degli aventi diritto. Anche per un candidato unico non capita quasi mai di ottenere l’unanimità dei consensi: un attestato di fiducia forte, dunque, che premia il lavoro svolto, da sempre impegnato a divulgare i valori dello sport paralimpico e in particolare il significato agonistico e sociale del calcio balilla . Per Bonanno si tratta del quarto mandato: resterà in carica, dunque, per il prossimo quadriennio paralimpico 2025 – 2028.“Un risultato straordinario, il fatto di aver ottenuto il 100% dei voti rappresenta un motivo di grande orgoglio”, commenta Bonanno. “Un'assemblea fantastica condotta da una verifica poteri e dal presidente dell'assemblea, l'avvocato Domenico Viola, che ha svolto un lavoro encomiabile. Un lavoro ammirevole anche da parte di tutto lo staff della Federazione”.Per Bonanno è stata l’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto negli ultimi quattro anni e per indicare le prossime tappe del suo percorso: “Un quadriennio che definirei spettacolare. Nel corso dell’assemblea ho presentato la mia relazione illustrando quello che è stato fatto e soprattutto quelli che saranno i programmi e le novità del 2025. Sicuramente abbiamo tante nuove idee e tante nuove sfide da affrontare”.E a proposito di sfide imminenti, a giugno si terrà il Campionato del Mondo, in programma a Zaragoza (Spagna): “Ci stiamo già preparando per i vari ritiri della Nazionale che ci aspettano nei prossimi mesi”, conferma a tal proposito Bonanno.Nel corso dell’assemblea è stato rinnovato anche il consiglio federale precedente: rinominato vicepresidente Emilio Tondelli mentre Luca Bruno Malaspina è segretario generale. Gli altri consiglieri confermati sono: Teresa Franco, Mirko Ferri, Roberto Capone, Francesco Perin, Marco Magnani.

