Caton 社は EVO Japan 2025 を完璧な IP 伝送技術でライブ中継する。

Caton の次世代IP配信プラットフォーム「Caton Media XStream により、東京ビッグサイトからフランス、中国、米国の国際パートナーへ、ゲームプレイおよびイベントの模様をリアルタイムで配信。3日間にわたり、ゼロエラーかつ超低遅延での安定した映像伝送を実現しました。

「Caton Technology は、リアルタイムかつ高品質な配信を世界中の視聴者に届けるうえで非常に重要な役割を果たしてくれました。同社のプラットフォームは期待以上のパフォーマンスを発揮しており、今後のeスポーツ配信の可能性に大きな期待を抱いています。」” — EVO Japan 2025 実行委員会

JAPAN, May 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Caton Technology(本社:シンガポール)は、世界最大級の格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2025」のライブIP伝送を完璧に実行したことを発表いたします。Caton の次世代 IP 配信プラットフォーム「 Caton Media XStream (CMXS)」により、東京ビッグサイトからフランス、中国、米国の国際パートナーへ、ゲームプレイおよびイベントの模様をリアルタイムで配信。3日間にわたり、ゼロエラーかつ超低遅延での安定した映像伝送を実現しました。2025年5月9日〜11日の3日間、東京ビッグサイト第2・第3ホールで開催された EVO Japan 2025 には、世界各国からトップクラスのプレイヤーが集結し、『STREET FIGHTER 6』や『TEKKEN 8』をはじめとする7つの主要タイトルで熱戦が繰り広げられました。Caton は公式IP伝送プロバイダーとして、現地で繰り広げられる迫力あるシーンを、数千キロ離れた視聴者にリアルタイムかつ高画質で届けました。Caton Media XStreamは、AIによるスマートルーティング機能と自動経路切替を備えたインテリジェントなIP配信プラットフォームであり、公共インターネットを用いながらも、映像や音声の途切れ(ジッタ)やパケットロスのない滑らかな映像をフレーム単位で精緻に伝送するCaton Technology独自の技術であります。東京からフランス・中国・米国へのライブ配信においては、99.9999%以上の信頼性を達成しました。放送事業者やコンテンツホルダーにとって、これは従来の専用回線や衛星通信を凌駕する性能と、大幅なコスト削減を両立した革新的なソリューションです。「EVO Japan 2025 のような大規模イベントにおいては、映像や音声の途切れのない配信が極めて重要であり、その一瞬一瞬が選手と観客にとって大切な意味を持ちます。 Caton Technology は、リアルタイムかつ高品質な配信を世界中の視聴者に届けるうえで非常に重要な役割を果たしてくれました。同社のプラットフォームは期待以上のパフォーマンスを発揮しており、今後のeスポーツ配信の可能性に大きな期待を抱いています。」— EVO Japan 2025 実行委員会Caton Technology のグローバル営業・事業開発担当シニアバイスプレジデントであるマイケル・ヤン(Michael Yang)は、次のように述べています。「今回、EVO Japan のような世界的に認知され、技術的にも非常に高度なイベントに貢献できたことを大変光栄に思います。Caton Media XStream は、eスポーツのみならず、スポーツ中継、音楽ライブ、各種イベントにおいても、放送事業者やコンテンツホルダーの皆さまにとって、スケール性・信頼性・コストパフォーマンスを兼ね備えた理想的な配信基盤と言えるでしょう。」今後ますます高まる視聴者の期待と、グローバルコンテンツへのアクセス需要に応えるべく、Caton は引き続きメディア業界のパートナーと連携しながら、次世代のライブ配信サービスを支え、放送業界における競争優位性を強力にサポートしてまいります。###< >Evolution Championship Series(EVO)は、世界最大かつ最長の歴史を誇る格闘ゲームトーナメントです。年に一度開催されるこの大会では、プレイヤーとファンの情熱とスキルを称えるオープントーナメント形式が採用されています。EVO Japan は、格闘ゲーム発祥の地である日本で開催され、世界中の才能と観客を惹きつけるeスポーツ界の一大イベントとして確固たる地位を築いています。< >Caton Technology は、次世代 IP 伝送のグローバルリーダーとして、メディア配信の革命をリードする高性能なソリューションと卓越したサービスを提供しています。AIとクラウドテクノロジーを組み合わせた Caton Media XStream により、ゼロエラーかつ信頼性の高いライブ映像配信を実現。従来の配信手法を超える SLA(サービス品質保証)を、極めて競争力の高い価格にてご提供します。品質・性能・価値をすべて妥協せず、放送業界の未来を共に創り出していきます。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください: www.catontechnology.com

