科騰科技榮獲 APB+ 大獎，Caton Media XStream 以高可靠、AI 驅動的 IP 視訊傳輸平台脫穎而出

Caton Technology Wins APB+ Award for Caton Media XStream

以卓越穩定性、超低延遲與高性價比,深獲奧運及體育轉播業者信賴。

有了 CMXS,你不再只是祈禱直播順利,而是能真正掌握每一場直播的成功。” — 科騰科技創辦人暨執行長黃雷

TAIWAN, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- 科騰科技(Caton Technology)憑藉旗下旗艦級解決方案 Caton Media XStream (簡稱 CMXS ),榮獲 2025 年 Asia-Pacific Broadcasting+ Awards(亞太廣播 + 大獎)「最佳 IP 廣播解決方案 」首獎。此獎項肯定了 CMXS 在 AI 驅動的 IP 視訊即時傳輸領域的技術創新,並協助廣播及媒體產業邁向更高穩定度、具成本效益且未來導向的 IP 架構。本屆 APB+ 大獎評審團由亞太地區多位資深廣電專家組成,專注評選對產業具實質貢獻與創新價值的技術與專案。「這項殊榮不只是對我們團隊的肯定,更體現出整個業界正積極走向更智慧且更可靠的即時內容傳輸新常態,」科騰科技創辦人暨執行長黃日輝(Ray Huang)表示。「CMXS 所提供的,是傳統解決方案無法達成的掌控力與信賴感。」<<為「確定性」而生的解決方案,不只講求連線>>在現今的廣播產業中,能否掌握「可用性、延遲控制與成本效益」是關鍵。Caton Media XStream 提供一個比專線租用、衛星傳輸或傳統 IP 協定更可靠且高效的選擇。CMXS 解決方案具備以下三大優勢:• 高達 99.9999% 的穩定性:大幅超越傳統衛星與專線傳輸;• 超低延遲設計:非常適合應用於體育直播、遠距製作與即時新聞播報;• 最高可省下 50% 成本:結合全球雲端架構與 AI 智慧路由技術,善用公用網路,降低總體營運支出。CMXS 將專屬硬體架構的穩定性與雲原生平台的彈性結合,遠勝於僅具備基本錯誤修正、缺乏視覺化控制功能的傳統 IP 解決方案,為業者帶來可持續拓展與彈性操作的營運優勢。核心創新技術包含:• AI 智慧路由:透過機器學習結合即時網路分析,主動選擇最佳路徑,避免壅塞與中斷;• 全球分散式節點網路:以分散 PoP(節點)組建私有高速網路,有效繞開 ISP 路由偏差;• Caton 傳輸協定(CTP):即便在高達 50% 封包遺失的網路條件下,仍可維持穩定畫質;• 網路效能監控與診斷(NPMD):提供即時網路監控、異常預警與歷史分析,實現全面掌控。「選擇我們的客戶,追求的不是藉口,而是確定性,」黃日輝補充說。「有了 CMXS,你不再只是祈禱直播順利,而是能真正掌握每一場直播的成功。」<<經實戰驗證的旗艦應用案例>>2024 巴黎奧運|在公網上達成奧運等級穩定性CMXS 協助 HOY TV 自巴黎透過公用網路傳輸 16 路高畫質直播訊號,不僅達成 99.9999% 傳輸穩定性,CC 錯誤為零,且比傳統專線大幅節省成本。DAZN|AI 智慧路由保障體育直播不中斷於台灣 FIBA 3X3 世界巡迴賽期間,CMXS 透過即時網路切換,有效因應高峰流量壓力,整場賽事順利無中斷播出。MLB 台灣轉播|連續五季穩定提供高品質低延遲直播CMXS 已連續五季為 MLB 台灣轉播提供穩定高碼率、低延遲的直播服務,廣受多家電視頻道與轉播商信賴。<<展望未來:操作簡化、快速部署、靈活擴充>>科騰科技正加速推動 CMXS 成為一套 SaaS(軟體即服務)平台,讓使用者能在幾分鐘內快速啟用服務、大幅降低部署門檻,無需投資昂貴設備,即可依需求彈性擴充。這是實現「普及化高效 IP 傳輸」願景的關鍵一步。<<誠摯邀請您共襄盛舉:Broadcast Asia 2025>>誠摯邀請您於 2025 年 5 月 27 日至 29 日 親臨新加坡博覽中心 5D1-1 展位,親自體驗 Caton Media XStream 的現場展示,了解如何透過 AI 與雲端平台革新您的直播工作流程。<<關於科騰科技>>科騰科技(Caton Technology)是全球領先的新世代 IP 傳輸技術供應商,致力以創新與卓越服務重新定義媒體分發模式。我們協助全球廣播與媒體業者,透過 IP 提供高品質、低延遲的直播影片服務。Caton Media XStream 結合我們自有的雲端平台與人工智慧技術,確保高穩定、零錯誤的傳輸體驗,並以具競爭力的成本,實現高品質服務水準,遠勝傳統傳輸方式。在 Caton,品質、效能與價值三者兼顧,讓我們的客戶盡享最佳體驗。更多資訊請造訪: www.catontechnology.com

