科腾科技凭借 Caton Media XStream 平台荣获 APB+ 大奖 —— 该平台是一款基于人工智能技术、通过IP网络实现高可靠性的实时视频传输解决方案。

Caton Technology Wins APB+ Award for Caton Media XStream

CHINA, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- 科腾科技(Caton Technology)在 2025 年亚太广播+大奖(Asia-Pacific Broadcasting+ Awards)中荣获" IP 广播解决方案 "奖项,以表彰其在基于人工智能的IP网络实时视频传输技术领域的创新突破。该奖项授予其开发的 Caton Media XStream CMXS )平台,该解决方案旨在帮助广播公司和媒体机构从传统传输系统转型至更可靠、更具成本效益且面向未来的IP传输基础设施。本届 APB+ 大奖由亚太地区资深广播电视专家组成的评审团严格评选,表彰那些为广播行业创造显著价值的技术创新项目。科腾科技创始人兼首席执行官黄雷表示:"此次获奖不仅是我们团队的荣耀时刻,更标志着广播电视行业已准备好采用更智能、更具韧性的直播内容传输方案。CMXS 平台提供的运营可靠性与控制能力,是传统广播解决方案无法企及的。"<<专为确定性而生的解决方案,不止于连接>>在广播电视这个视系统稳定性、传输时延和运营成本为生命线的行业,Caton Media XStream(CMXS)平台已成为传统专线、卫星传输及传统 IP 传输方案的高效替代选择,其卓越性能已获行业实践验证。• 可靠性 >99.9999%,超越卫星与专线传输的可用性标准• 超低延迟特性,完美适配体育赛事直播、远程制作及新闻工作流等实时场景• 依托全球云架构与 AI 智能路由技术,在公共互联网基础设施上实现最高 50% 的成本节约当多数 IP 解决方案还停留在基础错误恢复阶段且管控能力有限时,CMXS 创新性地融合了专线基础设施的可靠性与云原生平台的敏捷性,为广播业者同时提供卓越的传输稳定性和弹性扩展能力。核心技术创新包括:• 智能路由优化:基于机器学习与实时数据分析,动态选择最优传输路径,主动规避网络拥塞与中断风险。• 全球网状网络:通过分布式接入点(PoP)构建专属高速通道,有效规避运营商路由偏好。• 科腾传输协议(CTP):专为极端网络环境设计,可实现高达50%的数据包丢失恢复,并确保视频流完整性。• 网络性能监测与诊断系统(NPMD):提供实时可视化监测、预测性告警及历史数据分析,实现全链路运维管控。"广播业者选择科腾科技,只因我们需要的是万无一失的保障,而非事后的辩解,"黄雷强调,"CMXS 平台彻底改变了游戏规则 —— 从听天由命的信号传输,到稳如磐石的必达承诺。"<<大型直播实战验证>>2024 巴黎奥运会 — 在公共互联网上实现奥运级可靠传输CMXS 平台成功通过公共互联网将 16 路高清直播信号从巴黎传输至香港(HOY TV),在实现 99.9999% 传输可靠性与零色度失真的同时,较传统专线方案显著降低了传输成本。DAZN 体育平台—AI智能路由技术实现无缝赛事直播在 FIBA 3X3 世界巡回赛(台湾站)期间,CMXS 平台通过实时动态调节网络拥塞状况,确保了赛事转播的全程无中断。MLB 台湾—五个赛季超低延迟直播技术保障CMXS 平台持续第五年为美国职业棒球大联盟(MLB)赛事提供支持,其高码率、低延迟的直播流传输方案已获得全台广播业者的广泛信赖。<<未来展望:更简化的操作、更强大的扩展、更极致的速度>>科腾科技正持续将 CMXS 平台升级为 SaaS 交付模式,使广播机构能够:分钟级快速接入、部署流程简化、无需昂贵基础设施即可实现规模化运营。这一演进是凯腾长期战略的重要组成部分,旨在为不同规模的广播业者提供平等的高性能 IP 传输解决方案。<<相约2025年亚洲广播展>>诚邀莅临 2025 年亚洲广播展 5D1-1 展位,展会将于 5月27日至29日 在新加坡博览中心举行。亲身体验科腾 Media XStream 平台的卓越性能,并与我们的技术团队探讨如何通过智能 IP 传输技术革新您的实时视频工作流。<<关于科腾科技>>科腾科技是下一代 IP 传输领域的全球领导者,凭借无与伦比的创新和客户服务,共享媒体分发的未来。我们助力广播公司和媒体公司通过 IP 传输卓越的视频直播。利用我们开创性的云平台和 AI 技术,科腾 Media XStream 服务彻底改变了 IP 传输,确保零错误传输和最佳网络性能。Media XStream 的可靠性超过了 99.9999%,完全超越了专线,并以比专线更具有竞争力的成本优势提供更高更优质的服务。有了科腾科技,我们的客户可得到质量、性能和价值的完美兼顾。

