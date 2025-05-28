精英资本有限公司被任命为下一代工业发展基金的独家管理人，任期十年具有里程碑意义
LONDON, UNITED KINGDOM, May 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- 精英资本有限公司总裁兼首席执行官乔治·马塔鲁先生今日宣布，自2025年5月1日起，精英资本有限公司正式获委任为下一代工业发展基金®未来十年的独家管理人。这一战略转型历经基金董事会严格评估，彰显了精英资本在大规模工业融资与可持续发展领域公认的专业实力。
"此次合作标志着中东、北非乃至更广泛地区工业增长模式的根本性变革。通过融合下一代基金创新的股权模式与我们的全球金融智慧，我们正在重新定义风险共担与企业家赋能。公司持有的ISO三项认证（ISO 9001、27001及37001）确保透明度、安全性与反腐败合规性，这对建立高风险工业项目的信任至关重要。"乔治·马塔鲁先生表示。
下一代基金独创的"股权替代债务"模式颠覆了传统工业融资范式，消除了抵押要求与掠夺性贷款等障碍——据世界银行2023年数据显示，这些因素曾导致新兴市场72%的工业初创企业失败。在精英资本管理下，基金将扩大以下使命：
1. 通过股权合作模式建设工厂，涵盖土地、基础设施及许可证获取
2. 发挥中东与北非地区物流优势，较亚欧路线降低30%供应链成本（麦肯锡2024年数据）
3. 通过政府合作简化官僚流程，将原本18个月的许可审批周期大幅缩短（国际货币基金组织数据）
精英资本有限公司董事长兼政府未来融资2030计划®负责人费萨尔·卡扎尔博士补充道："这与我们'无主权负担金融'的愿景高度契合。正如政府未来融资2030计划以非主权债务形式资助80%国家项目，下一代模式让企业家无需个人担保即可发展。我们与中东、北非各国政府的合作确保工厂由当地利益相关方共同持有，实现公共监管与私营创新的融合。"
在十年的管理任期中，精英资本将聚焦：
- 风险共担：合作伙伴享有初期100%利润，亏损共同承担
- 跨境解决方案：通过下一代基金可信赖的美元/欧元账户降低国际贸易汇率风险
- 可持续发展：工厂建设全面符合环境、社会及治理标准，涵盖能源网络至研发中心
乔治·马塔鲁先生总结道："对所有被告知'您所在行业不可融资'的企业家而言，下一代基金就是反证。我们不仅提供资金，更缔造传承。21世纪的工业革命由此启航。"
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