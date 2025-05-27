تم تعيين "إيليت كابيتال وشركاه" مديرًا حصريًا لصندوق "الجيل القادم للتنمية الصناعية" في عهد تاريخي مدته 10 سنوات
LONDON, UNITED KINGDOM, May 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلن السيد جورج ماثارو، الرئيس التنفيذي لشركة "إيليت كابيتال وشركاه المحدودة"، اليوم عن تعيين الشركة مديرًا حصريًا لصندوق "الجيل القادم للتنمية الصناعية"® للعقد المقبل، اعتبارًا من 1 مايو 2025. يأتي هذا التحول الاستراتيجي بعد تقييم دقيق من قبل مجلس أمناء الصندوق، مما يؤكد الخبرة المثبتة لـ"إيليت كابيتال" في تمويل المشاريع الصناعية الكبرى والتنمية المستدامة.
وقال السيد جورج ماثارو: "تمثل هذه الشراكة تحولًا محوريًا في كيفية تحفيز النمو الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما بعدها. من خلال دمج نموذج "الجيل القادم" المبتكر القائم على الملكية مع خبرتنا المالية العالمية، نعيد تعريف تقاسم المخاطر وتمكين ريادة الأعمال. إن حوكمتنا الحاصلة على الشهادة الثلاثية للمواصفات القياسية الدولية (ISO 9001 و27001 و37001) تضمن الشفافية والأمان والامتثال لمكافحة الرشوة، وهي عناصر حاسمة لتعزيز الثقة في المشاريع الصناعية عالية المخاطر."
يمثل صندوق "الجيل القادم" تحولًا نموذجيًا في التمويل الصناعي، حيث يلغي نهجه الفريد "الملكية بدلاً من الديون" العقبات التقليدية مثل متطلبات الضمانات والقروض المفترسة، والتي تساهم تاريخيًا في فشل 72% من الشركات الناشئة الصناعية في الأسواق الناشئة (البنك الدولي، 2023). تحت إشراف "إيليت كابيتال"، سيعمل الصندوق على توسيع نطاق مهمته لتحقيق الأهداف التالية:
1. بناء مصانع عبر شراكات الملكية المشتركة، لتغطية الأرضيات والبنية التحتية والتراخيص.
2. الاستفادة من الميزة اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يقلل تكاليف سلسلة التوريد بنسبة 30% مقارنة بالطرق الآسيوية الأوروبية (ماكينزي، 2024).
3. تسريع الإجراءات البيروقراطية، وخفض تأخيرات التراخيص التي تصل إلى 18 شهرًا عبر تحالفات حكومية (بيانات صندوق النقد الدولي).
وأضاف الدكتور فيصل خزعل، رئيس مجلس إدارة "إيليت كابيتال وشركاه المحدودة" ورئيس برنامج "تمويل حكومات المستقبل 2030"®: "يتوافق هذا مع رؤيتنا المتمثلة في 'تمويل بدون أعباء سيادية'. تمامًا كما يمول برنامج 'تمويل حكومات المستقبل 2030' 80% من المشاريع الوطنية دون ديون سيادية، يسمح نموذج 'الجيل القادم' للرواد بالازدهار دون ضمانات شخصية. تضمن شراكتنا مع حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تكون المصانع مملوكة بشكل مشترك من قبل أصحاب المصلحة المحليين، مما يدمج الرقابة العامة مع الابتكار الخاص."
سيركز عقد "إيليت كابيتال" على تحقيق التحول خلال العقد المقبل من خلال:
- تقاسم المخاطر: يحتفظ الشركاء بـ 100% من الأرباح المبكرة، بينما تكون الخسائر مشتركة.
- حلول عابرة للحدود: توفر حسابات الصندوق بالدولار الأمريكي واليورو حماية من مخاطر العملات للمبيعات الدولية.
- الاستدامة: تصميم المصانع لتتوافق مع معايير ESG، من شبكات الطاقة إلى مراكز البحث والتطوير.
واختتم السيد جورج ماثارو تصريحه قائلًا: "إلى كل رائد أعمال قيل له 'قطاعك غير قابل للتمويل'، يمثل 'الجيل القادم' دليلًا على العكس. نحن لا نمول المصانع فحسب، بل نصنع إرثًا. تبدأ هنا ثورة القرن الحادي والعشرين الصناعية."
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