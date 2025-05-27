تم تعيين "إيليت كابيتال وشركاه" مديرًا حصريًا لصندوق "الجيل القادم للتنمية الصناعية" في عهد تاريخي مدته 10 سنوات

Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure

Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure

LONDON, UNITED KINGDOM, May 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلن السيد جورج ماثارو، الرئيس التنفيذي لشركة "إيليت كابيتال وشركاه المحدودة"، اليوم عن تعيين الشركة مديرًا حصريًا لصندوق "الجيل القادم للتنمية الصناعية"® للعقد المقبل، اعتبارًا من 1 مايو 2025. يأتي هذا التحول الاستراتيجي بعد تقييم دقيق من قبل مجلس أمناء الصندوق، مما يؤكد الخبرة المثبتة لـ"إيليت كابيتال" في تمويل المشاريع الصناعية الكبرى والتنمية المستدامة.

وقال السيد جورج ماثارو: "تمثل هذه الشراكة تحولًا محوريًا في كيفية تحفيز النمو الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما بعدها. من خلال دمج نموذج "الجيل القادم" المبتكر القائم على الملكية مع خبرتنا المالية العالمية، نعيد تعريف تقاسم المخاطر وتمكين ريادة الأعمال. إن حوكمتنا الحاصلة على الشهادة الثلاثية للمواصفات القياسية الدولية (ISO 9001 و27001 و37001) تضمن الشفافية والأمان والامتثال لمكافحة الرشوة، وهي عناصر حاسمة لتعزيز الثقة في المشاريع الصناعية عالية المخاطر."

يمثل صندوق "الجيل القادم" تحولًا نموذجيًا في التمويل الصناعي، حيث يلغي نهجه الفريد "الملكية بدلاً من الديون" العقبات التقليدية مثل متطلبات الضمانات والقروض المفترسة، والتي تساهم تاريخيًا في فشل 72% من الشركات الناشئة الصناعية في الأسواق الناشئة (البنك الدولي، 2023). تحت إشراف "إيليت كابيتال"، سيعمل الصندوق على توسيع نطاق مهمته لتحقيق الأهداف التالية:

1. بناء مصانع عبر شراكات الملكية المشتركة، لتغطية الأرضيات والبنية التحتية والتراخيص.
2. الاستفادة من الميزة اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يقلل تكاليف سلسلة التوريد بنسبة 30% مقارنة بالطرق الآسيوية الأوروبية (ماكينزي، 2024).
3. تسريع الإجراءات البيروقراطية، وخفض تأخيرات التراخيص التي تصل إلى 18 شهرًا عبر تحالفات حكومية (بيانات صندوق النقد الدولي).

وأضاف الدكتور فيصل خزعل، رئيس مجلس إدارة "إيليت كابيتال وشركاه المحدودة" ورئيس برنامج "تمويل حكومات المستقبل 2030"®: "يتوافق هذا مع رؤيتنا المتمثلة في 'تمويل بدون أعباء سيادية'. تمامًا كما يمول برنامج 'تمويل حكومات المستقبل 2030' 80% من المشاريع الوطنية دون ديون سيادية، يسمح نموذج 'الجيل القادم' للرواد بالازدهار دون ضمانات شخصية. تضمن شراكتنا مع حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تكون المصانع مملوكة بشكل مشترك من قبل أصحاب المصلحة المحليين، مما يدمج الرقابة العامة مع الابتكار الخاص."

سيركز عقد "إيليت كابيتال" على تحقيق التحول خلال العقد المقبل من خلال:

- تقاسم المخاطر: يحتفظ الشركاء بـ 100% من الأرباح المبكرة، بينما تكون الخسائر مشتركة.
- حلول عابرة للحدود: توفر حسابات الصندوق بالدولار الأمريكي واليورو حماية من مخاطر العملات للمبيعات الدولية.
- الاستدامة: تصميم المصانع لتتوافق مع معايير ESG، من شبكات الطاقة إلى مراكز البحث والتطوير.

واختتم السيد جورج ماثارو تصريحه قائلًا: "إلى كل رائد أعمال قيل له 'قطاعك غير قابل للتمويل'، يمثل 'الجيل القادم' دليلًا على العكس. نحن لا نمول المصانع فحسب، بل نصنع إرثًا. تبدأ هنا ثورة القرن الحادي والعشرين الصناعية."

NextGen Industrial Development Fund – Contact Details –

Suite RA01, 64 Nile Street
London, N1 7SR
United Kingdom

Website: nidfund.org

Elite Capital & Co. – Contact Details –

Elite Capital & Co. Limited
33 St. James Square
London, SW1Y4JS
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 203 709 5060
SWIFT Code: ELCTGB21
LEI Code: 254900NNN237BBHG7S26

Website: ec.uk.com

NNNN

Mr. George Matharu, MBA.
Elite Capital & Co. Limited
+44 20 3709 5060
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
X
Other

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

تم تعيين "إيليت كابيتال وشركاه" مديرًا حصريًا لصندوق "الجيل القادم للتنمية الصناعية" في عهد تاريخي مدته 10 سنوات

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Building & Construction Industry, Business & Economy, Manufacturing, World & Regional


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

Contact
Mr. George Matharu, MBA.
Elite Capital & Co. Limited
+44 20 3709 5060
Company/Organization
Elite Capital & Co. Limited
33 St. James Square
London, SW1Y 4JS
United Kingdom
+44 20 3709 5060
Visit Website
Visit Newsroom
About

Elite Capital & Co. Limited is a private limited company that provides project related services including Management, Consultancy and Funding, particularly for large infrastructure and commercial projects. Elite Capital & Co. Limited has its head office in London (UK), with our Board Members, Staff and Agents being located across the Europe, Middle East, Asia and Africa. The company offers a wealth of experience in Banking & Financial transactions, and has a range of specialized advisory services for private, SME or corporate clients. When required Elite Capital & Co. can also customize and structure their products and services to meet the specific needs of the clients and continue to implement innovative funding products and services as the need requires. Elite Capital & Co. Limited has made strategic alliances with several organizations and companies which have given them access to international markets in Europe, Asia, Africa, Middle East and GCC regions. This has given Elite Capital & Co. a substantial foundation of clients to build on, in addition to access to the markets that are most in need of the products and services we offer.

KEY FEATURES OF THE PUBLIC & GENERAL INFORMATION

More From This Author
精英资本有限公司被任命为下一代工业发展基金的独家管理人，任期十年具有里程碑意义
エリート・キャピタル・アンド・カンパニーがネクストジェン産業開発基金の独占運営者に就任、画期的な10年間の契約を締結
Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure
View All Stories From This Author