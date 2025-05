Multilateral Green Agreement Signatories of the agreement MOU Signatories of the agreement Multilateral Green Signatories

Le leadership durable du Qatar converge avec la puissance industrielle de la Chine et l'innovation des États-Unis au Forum économique du Qatar

DOHA, QATAR, May 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- My Aion Inc., une entreprise de technologie et d'infrastructure basée aux États-Unis, a annoncé son inclusion en tant que partenaire clé dans un mémorandum d'accord (MOU) historique signé lors du Forum économique du Qatar. L'accord établit les bases d'un futur Fonds Multilatéral pour l'Énergie Verte (MGEF), un objectif stratégique poursuivi à travers des délégations bilatérales, des structures de planification conjointes et une coordination institutionnelle de haut niveau entre le Qatar et la Chine.

L'accord a été signé lors du Forum économique du Qatar, une plateforme annuelle organisée par Bloomberg qui est devenue un lieu privilégié pour annoncer des partenariats transformateurs dans les domaines de la finance, de l'énergie et du développement mondial. La reconnaissance de cette initiative par le forum souligne son alignement stratégique avec la transition de la région vers des investissements respectueux du climat et une collaboration transfrontalière.

L'initiative s'appuie également sur l'élan des récents engagements diplomatiques de haut niveau dans la région, y compris la visite historique de l'ancien président américain Donald J. Trump. Sa présence a souligné l'intérêt mondial renouvelé pour le rôle du Golfe en tant que pont stratégique entre l'Est et l'Ouest, un intérêt qui se manifeste désormais par une coopération transfrontalière tangible telle que cette alliance.

Le partenariat stratégique ouvre la voie à une alliance pour l'énergie verte de 50 milliards de dollars, selon les estimations des architectes du fonds, plaçant le Qatar et la Chine à l'avant-garde de plus de 300 milliards de dollars de besoins en infrastructures durables à travers la région MENA et l'Afrique, prévus d'ici 2030.

1. Une Étape Stratégique dans la vision de l'Émir

Le protocole d'accord (MOU), négocié en parfaite adéquation avec la Vision Nationale du Qatar 2030, reflète le rôle croissant de l'Émirat en tant qu'ancrage géoéconomique pour le développement durable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Bien que n'étant pas officiellement parrainé par l'État, le pacte bénéficie de la participation active de Sheikh Mansour Jabor J.J. Al-Thani, membre éminent de la famille royale Al Thani et président du groupe Al Mansour, dont le leadership illustre l'intégration du secteur privé dans la vision à long terme de l'Émir pour le Qatar en tant que centre financier vert de la région MENA.

Cette alliance reflète l'engagement croissant du Qatar envers des partenariats qui allient prévoyance souveraine, capital mondial et technologies transformatrices", a déclaré Sheikh Mansour. "Elle fonctionne en parfaite harmonie avec la feuille de route de Son Altesse l'Émir pour une économie pérenne qui élève l'humanité tout en respectant nos limites planétaires communes."

2. Vers le Fonds Multilatéral pour l'Énergie Verte (MGEF)

Le MGEF, envisagé comme le résultat phare de cette collaboration, avec une capacité estimée à 50 milliards de dollars, sera structuré au cours de l'année à venir à travers une série d'échanges diplomatiques bilatéraux, la formation d'une task force technique et financière dédiée, et une coordination multipartite entre institutions publiques et acteurs privés.

ZHENG Xiaoping, Directeur Exécutif du China Business Top 100 Forum et fondateur du Green Finance Fund, a été nommé architecte principal du fonds. Ses références multilatérales incluent des partenariats avec la Banque mondiale, MIGA et plus de 28 municipalités chinoises impliquées dans des projets d'infrastructures vertes d'une valeur de plus de 40 milliards de dollars. Son travail pionnier comprend la facilitation des premières certifications internationales d'obligations vertes en Chine et l'établissement de cadres avec l'Initiative Climate Bonds (CBI) et le gouvernement de Macao pour la coopération financière verte transfrontalière.

3. Le Portefeuille Technologique Complet de My Aion

La sélection de My Aion pour cette alliance stratégique fait suite à son succès dans le contrat BOT (Build-Operate-Transfer) pour les villes cognitives à Abu Dhabi, démontrant des capacités éprouvées en matière d'infrastructure intelligente intégrée. L'entreprise propose une suite technologique complète englobant l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les systèmes de gestion de l'eau et les solutions d'énergie renouvelable, y compris une technologie solaire bifaciale propriétaire optimisée pour les climats extrêmes.

"Notre portefeuille technologique répond à l'ensemble des besoins en infrastructures durables à travers la région MENA et l'Afrique", a déclaré Daniele Marinelli, PDG de My Aion Inc. "De la gestion urbaine alimentée par l'IA aux systèmes d'eau sécurisés et à l'énergie renouvelable adaptée au climat, nous sommes en mesure de fournir des solutions intégrées pour la transformation de la région."

4. Opportunité de Marché et Calendrier de mise en œuvre

Le partenariat vise à étendre le marché des infrastructures durables à travers la région MENA et l'Afrique, qui devrait dépasser les 300 milliards de dollars d'ici 2030. La mise en œuvre commencera par la création d'un groupe de travail conjoint dans les 30 jours, suivie de délégations bilatérales de haut niveau entre le Qatar et la Chine pour finaliser la sélection des projets et les mécanismes de financement.

L'alliance ambitionne de lancer son premier projet dans les 12 mois, avec un accent initial sur le développement de villes cognitives intégrées exploitant la technologie éprouvée de My Aion.

Ce partenariat illustre comment l'alignement souverain, l'échelle industrielle et la technologie climatique peuvent converger pour remodeler les infrastructures mondiales. Le positionnement du Qatar en tant que catalyseur de la finance verte dans la région MENA est renforcé par des actions concrètes, et non seulement par une stratégie.

