Considerable space for further development of bilateral relations with UK

Вулин је на састанку са начелницима управних округа истакао да је то забрињавајуће, и додао да се један број миграната налази на "ничијој земљи", односно између два гранична прелаза. Он је навео да Србија разуме да суседне земље имају логистичке проблеме, али да очекује да они буду брзо решени јер Србија не може и неће бити прихватни центар за све мигранте са Блиског истока. Министар је указао на то да наша држава има право да штити своју територију и да одлучује о броју људи који се на њој налазе, и нагласио да ће они који се на њој нађу имати сваку могућу врсту заштите – привремени смештај, храну, лекове, као и до сада. Вулин је рекао да држава може да обезбеди смештај за све који се налазе на српској територији, али да број миграната не може да буде неограничен. Он је упутио позив Европској комисији да се позабави проблемом миграната и да не пребацује тежиште проблема на Србију или на било коју земљу појединачно. Према његовим речима, терет ове кризе мора да се распореди на сваку од земаља и морамо да имамо чврсту комуникацију о броју људи који могу да дођу. Нити могу неконтролисано да улазе у Србију, нити могу да остају, што такође важи и за територије других земаља, напоменуо је министар. Вулин је поновио да се значајан број миграната налази између две границе, и да ће, уколико буде потребно, бити повећан број полицајаца. За избеглице је обезбеђена храна на прелазима и лекарска нега, а биће повећан и број шатора, указао је он.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.