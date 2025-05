IUX คว้า 2 รางวัล Best Forex Broker for Low Spreads และ Best Risk Management Technology ในงาน GLOBAL BRANDs AWARDS 2025

IUX คว้า 2 รางวัล Best Forex Broker for Low Spreads และ Best Risk Management Technology ยืนยันความเป็นมืออาชีพและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อเทรดเดอร์ทั่วโลก

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- IUX สร้างความสำเร็จอีกครั้งในวงการอุตสาหกรรม Forex ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่ 2 รางวัลจากงาน Global Brands Award Asia 2025 ได้แก่ “Best Forex Broker for Low Spreads และ Best Risk Management Technology Forex Broker

รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ IUX ที่จะมอบประสบการณ์การเทรดที่แข่งขันได้จริง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบบริหารความเสี่ยงที่ช่วยสนับสนุนเทรดเดอร์ทั่วโลกอย่างเต็มที่

คุณ Alex Delarue ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ IUX ให้ความเห็นถึงรางวัลล่าสุดของบริษัทว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ นั่นคือสเปรดต่ำ การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด และการดำเนินคำสั่งซื้อที่รวดเร็วและราบรื่น รางวัลนี้ยืนยันว่าแนวทางของเราที่เน้นความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนนั้นได้ผลจริง ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเราเท่านั้น”

แพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ของ IUX ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของเทรดเดอร์มืออาชีพโดยเฉพาะ โดยนำเสนอFloating Spread ที่แคบกว่า พร้อมฟีเจอร์ที่สามารถกำหนด Stop Loss ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น อีกทั้งยังมีระบบเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงทั่วโลก เพื่อให้การดำเนินคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เทรดเดอร์จึงได้สัมผัสประสบการณ์เทรดที่สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านความปลอดภัยของลูกค้า IUX ให้ความสำคัญสูงสุด ด้วยมาตรการสำคัญ เช่น การแยกเงินทุนลูกค้าออกจากเงินของบริษัทอย่างชัดเจน รวมถึงระบบป้องกันยอดคงเหลือติดลบ นอกจากนี้ IUX ยังมุ่งเน้นความโปร่งใสด้วยการแสดงReal-time spreads เพื่อให้มั่นใจในความเป็นธรรมของราคา

รางวัล Global Brands Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทชั้นนำในหลายอุตสาหกรรม อาทิ การเงิน การศึกษา การโรงแรม ไลฟ์สไตล์ ยานยนต์ และเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังเชิดชูองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมและรักษาคุณภาพการบริการได้อย่างต่อเนื่อง

IUX ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบสภาพแวดล้อมการเทรดที่มั่นคง โปร่งใส และเชื่อถือได้ให้กับเทรดเดอร์มืออาชีพทั่วโลก

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IUX และบริการต่าง ๆ ได้ที่: IUX.

เกี่ยวกับ IUX

IUX คือแพลตฟอร์มเทรดระดับโลกที่มีเครื่องมือการลงทุนหลากหลาย โดยเน้นการให้บริการเทรดด้วยเงื่อนไขที่แข่งขันได้สูง ใช้เทคโนโลยีการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ทันสมัย และดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเทรดเดอร์มืออาชีพทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

