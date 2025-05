IUX giành hai giải thưởng tại GLOBAL BRANDs AWARDS 2025.

IUX giành 2 giải tại Global Brands Awards 2025: Nhà Môi Giới Ngoại Hối Mức Chênh Lệch Thấp & Công Nghệ Quản Lý Rủi Ro Tốt Nhất.

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- IUX vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trên thị trường tài chính khi giành được hai danh hiệu danh giá tại Global Brands Award, Châu Á 2025: Nhà Môi Giới Ngoại Hối Có Mức Chênh Lệch Thấp và Nhà Môi Giới Ngoại Hối Có Công Nghệ Quản Lý Rủi Ro Tốt Nhất.

Các giải thưởng này tôn vinh cam kết không ngừng của IUX trong việc cung cấp các điều kiện giao dịch cạnh tranh, cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến và hỗ trợ quản lý rủi ro cho các nhà giao dịch toàn cầu.

Phát biểu về sự ghi nhận này, ông Alex Delarue, Giám đốc Thương mại Khu vực (APAC) của IUX, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi thấy IUX được công nhận vì những gì mà chúng tôi tin là điều quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp: mức chênh lệch hẹp, khả năng bảo vệ rủi ro thông minh và khớp lệnh mượt mà. Những giải thưởng này là minh chứng cho chiến lược đặt tính chuyên nghiệp, minh bạch và công nghệ làm cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi. Đây là một vinh dự lớn và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cố gắng trong suốt hành trình. ”

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nền tảng MetaTrader 5 do IUX cung cấp có mức chênh lệch thả nổi hẹp hơn và chế độ cài đặt cắt lỗ linh hoạt, kết hợp với mạng máy chủ toàn cầu hiệu suất cao để đảm bảo khớp lệnh hiệu quả. Các nhà giao dịch được hưởng lợi từ môi trường giao dịch liền mạch và hiệu quả, được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và mức giá nhất quán.

IUX đặt ưu tiên vào sự an toàn của khách hàng với các cơ chế quan trọng như phân tách tiền của khách hàng, đảm bảo tiền của khách hàng được giữ tách biệt với tiền của công ty, và bảo vệ số dư âm, giúp đảm bảo khoản lỗ của nhà giao dịch không vượt quá số dư trong tài khoản của họ. Công ty cũng duy trì tính minh bạch thông qua các tính năng như nguồn cấp dữ liệu chênh lệch giá trực tiếp, cho phép các nhà giao dịch đánh giá khả năng cạnh tranh của mình.

Giải thưởng Global Brands Awards được thành lập nhằm vinh danh các công ty trong nhiều lĩnh vực, bao gồm Tài chính, Giáo dục, Dịch vụ lưu trú, Phong cách sống, Ô tô và Công nghệ. Mục tiêu của giải thưởng là tôn vinh các tổ chức thể hiện chất lượng dịch vụ ổn định, sự đổi mới và hiệu quả vận hành xuất sắc trong ngành của họ.

IUX tiếp tục tập trung vào việc nâng cao môi trường giao dịch thông qua việc liên tục phát triển công nghệ và dịch vụ, nhằm đảm bảo rằng khách hàng được tiếp cận với các điều kiện giao dịch đáng tin cậy, minh bạch và hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về IUX và các dịch vụ của công ty, vui lòng truy cập: IUX.

Giới thiệu về IUX

IUX là nền tảng giao dịch toàn cầu cung cấp các công cụ tài chính đa dạng. Công ty cung cấp các dịch vụ giao dịch với trọng tâm là điều kiện giao dịch cạnh tranh, công nghệ khớp lệnh tiên tiến và hỗ trợ khách hàng liên tục, nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của các nhà giao dịch trên toàn thế giới.



