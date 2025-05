IUX Raih Penghargaan Broker Forex Terbaik untuk Spread Rendah & Teknologi Manajemen Risiko di GB Awards 2025

IUX memenangkan dua penghargaan di Global Brands Awards 2025: Broker Forex Terbaik untuk Spread Rendah dan Teknologi Manajemen Risiko Terbaik.

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- IUX telah menandai tonggak penting lainnya di pasar keuangan dengan memenangkan dua gelar bergengsi di Global Brands Awards, Asia, 2025: Broker Forex Terbaik untuk Spread Rendah dan Broker Forex dengan Teknologi Manajemen Risiko Terbaik.

Penghargaan ini menegaskan komitmen IUX yang berkelanjutan dalam memberikan ketentuan trading yang kompetitif, infrastruktur teknologi yang canggih, dan dukungan manajemen risiko bagi trader di seluruh dunia.

Seputar pengakuan tersebut, Alex Delarue, Direktur Komersial Regional (APAC) IUX, menyatakan: "Kami bangga menyaksikan IUX mendapatkan pengakuan atas hal-hal yang kami yakini paling penting bagi trader profesional: spread yang ketat, perlindungan risiko yang cerdas, dan eksekusi yang lancar. Penghargaan ini memvalidasi strategi kami dalam menempatkan profesionalisme, transparansi, dan teknologi sebagai inti dari semua upaya yang kami lakukan. Hal ini adalah suatu kehormatan, dan kami baru saja memulainya. "

Dirancang untuk memenuhi kebutuhan trader profesional, platform MetaTrader 5 yang ditawarkan oleh IUX memiliki spread mengambang yang lebih ketat dan pengaturan stop-loss yang fleksibel, serta dilengkapi dengan jaringan server global berkinerja tinggi untuk menghadirkan eksekusi trading yang efisien. Trader mendapatkan keuntungan dari lingkungan trading yang lancar dan efisien, yang didukung oleh infrastruktur andal serta harga yang konsisten.

IUX mengutamakan keamanan klien dengan mekanisme utama seperti pemisahan dana klien untuk memastikan bahwa uang klien disimpan terpisah dari dana perusahaan, dan perlindungan saldo negatif, yang menjamin pembatasan kerugian trader hanya sebesar saldo akun mereka. Perusahaan juga menjaga transparansi dengan berbagai fitur, seperti umpan spread langsung, sehingga trader dapat mengevaluasi daya saingnya.

Global Brands Awards diadakan untuk memberikan pengakuan kepada perusahaan di berbagai sektor, termasuk sektor Keuangan, Pendidikan, Perhotelan, Gaya Hidup, Otomotif, dan Teknologi. Penghargaan ini bertujuan untuk menghargai organisasi yang menunjukkan kualitas layanan yang konsisten, inovasi, dan keunggulan operasional dalam industri mereka.

IUX tetap fokus pada peningkatan lingkungan trading melalui pengembangan teknologi dan layanan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa klien memiliki akses ke ketentuan trading yang andal, transparan, dan mendukung.

Untuk informasi lebih lanjut tentang IUX dan layanannya, silakan kunjungi: IUX.

Tentang IUX

IUX adalah platform trading global yang menawarkan berbagai instrumen keuangan. Perusahaan ini menyediakan layanan trading yang berfokus pada ketentuan trading yang kompetitif, teknologi eksekusi yang canggih, dan dukungan klien yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan trader di seluruh dunia yang terus berkembang.



