El Concejo del Condado de Montgomery Aprueba el Presupuesto Operativo del Año Fiscal 2026 de $7.6 Mil Millones y las Enmendaduras del Programa de Mejoras a Capital del Año Fiscal 2025 – 2030

MARYLAND, May 22 - For Immediate Release: Thursday, May 22, 2025 Los impuestos a la propiedad y los impuestos a la renta seguirán sin cambios con un crédito a los impuestos de la propiedad para los dueños de casa por $692

ROCKVILLE, Md., 22 de mayo del 2025—Hoy el Concejo del Condado de Montgomery aprobó unánimemente el Presupuesto Operativo del Año Fiscal 2026 del Condado conocido en inglés como FY 26 Operating Budget (FY siglas en inglés) de $7.6 mil millones y $6 mil millones en enmendaduras del Programa de Mejoras a Capital, conocido en inglés como Capital Improvements Program (CIP siglas en inglés) del año fiscal 2025-2030. “Los presupuestos son documentos de guía para establecer prioridades, reflejar las necesidades de la comunidad y valores importantes,” dijo la presidenta del Concejo Kate Stewart. “El presupuesto operativo del Condado de Montgomery del año fiscal 2026 financia nuestras prioridades colectivas y esenciales para llenar las necesidades críticas de nuestra diversa comunidad actual, con la mira puesta en nuestro futuro fiscal en constante evolución. Hemos continuado nuestro compromiso inquebrantable para apoyar la educación, seguridad pública, servicios de red de seguridad social y nuestros empleados dedicados quienes son esenciales en todas las áreas de servicio público. “La opinión publica fue esencial para elaborar este presupuesto. Estoy orgullosa que no hayamos rechazado a nadie en nuestras audiencias públicas, ya que escuchamos los puntos de vista de más de 300 residentes durante nuestras audiencias del presupuesto. También revisamos miles de correos electrónicos, tomamos cientos de llamadas y nos reunimos con numerosos grupos. “Entendemos el impacto que la pérdida de empleos a nivel federal está teniendo en los hogares de nuestra comunidad y la región metropolitana de Washington, con las familias teniendo altos niveles de estrés financiero, recortes de gastos y un futuro incierto. Ante los cortes erráticos a nivel federal y las obligaciones financieras continúas impuestas por el estado, nosotros priorizamos las necesidades de nuestra comunidad manteniendo las tasas de impuestos de la propiedad y sobre la renta y de la misma manera manteniendo los servicios públicos. Además, este presupuesto mantiene nuestra solida gestión fiscal la cual ha habilitado al Condado de Montgomery a sobrellevar las tormentas económicas y mantener nuestra calificación AAA, conocida en inglés como AAA bond rating, lo cual sigue siendo el sello distintivo de los gobiernos bien manejados en toda la nación. “El Concejo tomo como prioridad los programas de redes de seguridad social, ya que vemos una mayor necesidad de alimentos, vivienda, servicios de salud mental y otras necesidades básicas en nuestra comunidad. Además, el Concejo votó para hacer que el servicio de autobuses de Ride On sea gratis para todos sus viajeros, en alineación con nuestras metas de equidad en el transporte público y climático. También restauramos los fondos del Banco Verde del Condado de Montgomery, conocido en inglés como Montgomery County Green Bank, con fondos para proyectos del medio ambiente para crear una comunidad más verde. El Concejo rechazó recortes de $3.75 millones en fondos para la organización conocida en inglés como Maryland-National Capital Park and Planning Commission (M-NCPPC por sus siglas en inglés), el cual incluye más de $2 millones en apoyo adicional para nuestro sistema de parques de primera clase. “Agradezco a mis colegas en el Concejo y a los empleados por su análisis crítico fiscal y sus deliberaciones que nos permitieron realizar el voto final del presupuesto operativo del año fiscal 2026 hoy. Además, quiero agradecer al Ejecutivo del Condado Marc Elrich y su equipo por su trabajo durante este proceso de presupuesto. “También quiero destacar la colaboración del Concejo con la junta de educación de las escuelas del Condado de Montgomery, conocido en inglés como Montgomery County Board of Education y el Superintendente Dr. Thomas Taylor por permitirnos el desarrollo de un plan de fondos que llena el 99.8 por ciento de la petición de la junta directiva sin incrementos en las tasas de los impuestos. Esto proporcionara los recursos para el próximo año para nuestros estudiantes y sus familias, profesores, administradores y empleados de apoyo.” Los cometarios completos de la presidenta del Concejo Stewart sobre el presupuesto puede verse en inglés aquí. Los dos, el presupuesto operativo del año fiscal 2026 y las enmendaduras del CIP (siglas en inglés) del año fiscal 2025-2030, entrarán en efecto el primero de julio. Presidenta del Concejo Stewart, Vicepresidente Will Jawando y miembros del Concejo Gabe Albornoz, Marilyn Balcombe, Natali Fani-González, Andrew Friedson, Evan Glass, Sidney Katz, Dawn Luedtke, Kristin Mink y Laurie-Anne Sayles apoyaron unánimemente el presupuesto operativo y las enmendaduras del presupuesto a capital.

PRESUPUESTO OPERATIVO DEL AÑO FISCAL 2026 El Concejo aprobó fondos para apoyar a las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS por sus siglas en inglés), Montgomery College, y servicios esenciales de educación y cultura en el Condado de Montgomery. Fondos de $3.6 mil millones de dólares destinados para MCPS representa la mitad del presupuesto total del Condado y es 99.8 por ciento de lo que solicitó la junta de educación. La contribución local del Condado de fondos para el sistema escolar de $2.3 mil millones aproximadamente $210 millones por encima del nivel de financiamiento estatal de Mantenimiento de Esfuerzo, conocido en inglés como Maintenance of Effort, el cual requiere un nivel de fondos por pupilo que debe ser mantenido en los condados de Maryland año tras año. Algunos aspectos destacados incluyen: Fondos para MCPS de la cantidad de $3.6 mil millones, el cual es un incremento de más de $332 millones, o diez por ciento, por encima del presupuesto operativo aprobado para el 2025. MCPS recibirá $50 millones de pre-fondos del fideicomiso del beneficio de salud para jubilados. El uso de fondos únicos ayudará a MCPS a cumplir el pago de los beneficios de jubilación, ayudará con los problemas de liquidez y pondrá a disposición otros fondos para atender las necesidades de MCPS mientras implementa su plan de tres años para resolver el aumento de los costos de atención médica. La legislación del estado de Maryland, conocida como State of Maryland's Blueprint for Maryland's Future, requiere el incluir 113 empleados adicionales de tiempo completo (FTE siglas en inglés) para el año fiscal 2026, por encima del presupuesto aprobado para el año fiscal 2025, para un total de aproximadamente 1,023 FTEs adicionales. Fondos para Montgomery College de una cantidad de $345 millones, el cual proporciona completamente los fondos del esfuerzo de mantenimiento del College, conocido en inglés como College’s Maintenance of Effort, solicitados y el mantener la matricula a los niveles actuales. Las bibliotecas del Condado de Montgomery recibieron fondos de casi $55 millones, incluyendo un aumento de la financiación para satisfacer la creciente demanda de materiales digitales y mejoras significativas en la colección de idiomas del mundo en nueve idiomas diferentes (español, chino, vietnamita, coreano, amhárico, francés, bengalí, farsi, y ruso). Aproximadamente $7 millones para la organización de arte y humanidades conocida en inglés como Arts and Humanities Council of Montgomery County (AHCMC siglas en inglés) Non-Departmental Account (NDA siglas en inglés). AHCMC distribuye subvenciones para proyectos, servicios de apoyo y fondos para individuos y organizaciones que lideran programas de enriquecimiento cultural en el Condado y que no reciben apoyo operativo general. El Concejo aprobó fondos para mejorar la seguridad pública en todo el Condado de Montgomery. Algunos aspectos destacados incluyen: El Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD por sus siglas en inglés) ha recibido fondos de $352 millones, lo cual representa un aumento de $12 millones con respecto al año presupuestario anterior. El presupuesto incluye $274,000 para expandir el programa de drones, conocido en inglés como Drone as First Responder, a Germantown. Otros incrementos se atribuyen a un proyecto piloto de tráfico automatizado llamado Velocidad Verde, conocido en inglés como Speed on Green; mejoras en el Centro de Información en Tiempo Real conocido en inglés como Real Time Information Center; y la incorporación de agentes de seguridad en las afueras de Progress Place en Silver Spring. El Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery (MCFRS por sus siglas en inglés) ha recibido $310 millones en fondos, lo que representa un aumento de seis por ciento con respecto al presupuesto anterior. El presupuesto incluye tres mejoras para los programas de servicios médicos, incluyendo la incorporación de la nueva unidad de transporte conocida en inglés como Basic Life Support Transport Unit y el personal correspondiente para brindar un mejor servicio a los residentes del Condado. La Oficina del Fiscal de Estado conocido en inglés como State’s Attorney’s Office cuenta con $27 millones en fondos, que se utilizan para perseguir violaciones criminales en el Condado de Montgomery, educar al público sobre temas de justicia y proporcionar entrenamiento a abogados para servicios futuros. La Oficina de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional, conocida en inglés como Office of Emergency Management and Homeland Security (OEMHS siglas en inglés) recibirá fondos de $5.7 millones, lo que representa 23 FTEs. El presupuesto incluye $1.2 millones para mantener el nivel de fondos del Programa de Subvenciones para la Seguridad de Organizaciones sin Ánimo de Lucro, conocida en inglés como Nonprofit Security Grant Program, cuyo objetivo es proteger a las organizaciones sin ánimo de lucro y los centros de culto. La función de la OEMHS es el planear, coordinar, prevenir y prepararse contra amenazas a la comunidad del Condado de Montgomery, así como gestionar la respuesta y la recuperación unificada del Condado. La Oficina del Alguacil, conocida en inglés como Sheriff’s Office, cuenta con fondos de $33 millones, y rinde servicios generales para hacer cumplir las leyes, cumplimiento judicial, y servicios de seguridad pública especializada para los residentes del Condado de Montgomery. La oficina del Alguacil ejecuta órdenes judiciales y órdenes de arresto, y es responsable del transporte de reclusos. Fondos para la Oficina de Servicios para Animales, conocido en inglés como Office of Animal Services, por un monto de $11 millones, lo cual financia el funcionamiento de los Centros de Servicios de Adopción para Animales del Condado de Montgomery, conocida en inglés como Montgomery County Animal Services and Adoption Center (MCASAC siglas en inglés) y el programa de servicios de campo conocido en inglés como Field Services. La oficina es responsable de hacer cumplir las leyes estatales y del Condado, investigando quejas de los residentes y respondiendo a emergencias relacionadas con animales, al igual que proporcionar educación y recursos sobre el cuidado y la seguridad de los animales a los dueños de mascotas. Fondos para la Oficina de Protección al Consumidor, conocida en inglés como Office of Consumer Protection, por la cantidad de $3.2 millones. Incluye dos nuevos puestos para apoyar la implementación del proyecto de ley 6-25, Protección al Consumidor para Inquilinos, el cual amplia la autoridad de la oficina para investigar y hacer cumplir las leyes de protección al consumidor en asuntos entre propietarios e inquilinos que puedan incluir prácticas comerciales desleales o engañosas. El presupuesto incluye un aumento en la tarifa del 911 de 75 centavos a $1.47 por cada subscriptor telefónico. Este es el primer aumento desde el 2003. Se espera que este aumento genere $12.5 millones adicionales para cerrar la brecha proyectada entre los gastos y los niveles actuales de recaudación. El Concejo revisara anualmente el monto de aumento de aquí en adelante. El Concejo aprobó las iniciativas de desarrollo económico enfocadas en la creación de empleo y la atracción de negocios al Condado de Montgomery. Algunos aspectos destacados incluyen: Fondos por $5.3 millones para la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery, conocido en inglés como Montgomery County Economic Development Corporation (MCEDC siglas en inglés), el cual es la principal organización de desarrollo económico del Condado. La MCEDC implementa el plan estratégico de desarrollo económico del Condado, que incluye marketing, atracción y retención de empresas, emprendimiento y promoción de la base económica del Condado. Más de $4.6 millones para las incubadoras de negocios del Condado de Montgomery para ayudar el crecimiento de empresas por medio de la mentoría, asistencia técnica y programas educacionales. Fondos de la oficina conocida en inglés como Conference and Visitors Bureau por un monto de $2.3 millones. Esta oficina, también conocida en inglés como Visit Montgomery, promueve al Condado como un destino para realizar reuniones, conferencias, viajes de grupos estudiantiles, excursiones grupales, viajes de placer y eventos deportivos. Fondos para el Servicios de Apoyo para Pequeñas Empresas, conocido en inglés como Small Business Support Services, por $2.4 millones, el cual funciona como un vehículo para financiar contratos en cursos con terceros para brindar asistencia y programas especializados para pequeñas empresas. Más de $579,000 para la organización BioHub Maryland en el Condado de Montgomery para apoyar los fondos para la operación de un centro de entrenamiento de manufactura biológica de 7,500-pies cuadrados. UM3 – El Instituto de Informática para la Salud, conocido en inglés como Institute for Health Computing, cuenta con fondos de $5 millones que mantiene los fondos divididos que el Condado prometió proporcionar entre los años fiscales 2024 y 2029. UM3 es una iniciativa estratégica que busca mejorar la salud y el bienestar mediante inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis clínicos para facilitar el descubrimiento de conocimientos. Esta alianza es una colaboración entre el Condado de Montgomery y la Universidad de Maryland. Fondos para el Grupo de Trabajo de Turismo Deportivo, conocido en inglés como Sports Tourism Task Force, por un monto de $100,000. Estos fondos servirán para realizar un estudio de factibilidad para analizar exhaustivamente las oportunidades para que el Condado de Montgomery obtenga dinero del turismo deportivo. El estudio será ejecutado en asociación con la Autoridad del Estadio de Maryland, conocida en inglés como Maryland Stadium Authority. Fondos de $3.2 millones para la organización conocida en inglés como WorkSource Montgomery. WorkSource Montgomery es la corporación designada por el Condado para el desarrollo laboral y el agente fiscal responsable de la administración local de la Ley de Innovación y Oportunidades Laborales conocida en inglés como Workforce Innovation and Opportunity Act y de la coordinación del sistema público de desarrollo de la fuerza laboral. Más de $4.2 millones para el Fondo de Desarrollo Económico, conocido en inglés como Economic Development Fund, el cual brinda asistencia a empleadores privados que se encuentran, planean mudarse o expandir sustancialmente sus operaciones en el Condado. Fondos para la Oficina de Agricultura conocida en inglés como Office of Agriculture por un monto de $1.5 millones para promover la agricultura como un componente del sector económico del Condado, así como para preservar las tierras de cultivo como un recurso para la producción agrícola futura mediante la asociación con empresas locales, la Universidad de Maryland y agencias federales y estatales. Más de $77 millones del presupuesto operativo de los Servicios de Bebidas Alcohólicas, conocida en inglés como Alcohol Beverage Services (ABS por sus siglas en inglés) la cual mantiene los mismos niveles de servicio. ABS proporciona licencias, ventas al por mayor y al detal de bebidas alcohólicas, cumplimiento de normas y programas de educación y capacitación. Servicos Humanos y de Salud El Concejo aprobó numerosos programas de salud y servicios humanos de los que dependen los residentes para obtener atención médica, servicios de red de seguridad social para adultos mayores y jóvenes. El Concejo votó a favor de financiar el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery, conocido en inglés como Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS por sus siglas en inglés) con más de $554 millones, lo que representa un aumento de más de $43 millones, u ocho porcientos con respecto al Presupuesto Operativo aprobado para el año fiscal 2025. Algunas de las divisiones e iniciativas que hacen parte del presupuesto de DHHS incluyen: Servicios para el Envejecimiento y la Discapacidad, conocida en inglés como Aging and Disability Services, con $78 millones que brindan servicios de apoyo y protección en el hogar y la comunidad para las personas mayores, personas con discapacidades y a sus familias. Servicios de Salud del Comportamiento y Crisis, conocido en inglés como Behavioral Health and Crisis Services, con $66 millones asignados en diez áreas de programas que promueven el bienestar mental y garantizan el acceso a un sistema integral de tratamiento de recuperación de servicios y apoyos efectivos para niños, jóvenes y familias, y para adultos y personas mayores con necesidades de salud del comportamiento. Servicios para Niños, Jóvenes y Familias con $140 millones asignados en o c ho áreas que brindan servicios de protección, prevención, tratamiento y asistencia financiera para niños y sus familias. Servicios de Salud Pública con cerca de $117 millones para proteger y promover la salud y la seguridad de los residentes por medio de la implementación de estrategias de intervención para contener o prevenir enfermedades y fomentar las alianzas públicas-privadas para incrementar el acceso a servicios de salud. Servicios para Eliminar y Prevenir la Falta de Hogar con $62 millones para brindar acceso a viviendas seguras y asequibles y oportunidades para mejorar la calidad de vida a través de un continuo servicio que incluye estabilización y opciones permanentes de vivienda. Aproximadamente $1.9 millones en fondos para apoyar una variedad de servicios y apoyos de salud mental en el Condado, incluyendo el nuevo proyecto conocido en inglés como Stabilization Unit for the Diversion Center para acomodar los servicios sin cita previa y servicios enfocados en jóvenes, fondos para asegurar un proveedor del servicio y satisfacer la demanda de Refugio por Violencia Domestica del Condado, conocido en inglés como Domestic Violence Shelter, fondos para expandir a tiempo completo el programa conocido en inglés como Linkages to Learning en las escuelas elementales Greencastle y Burnt Mills, al igual que incrementar el diferencial de terapeutas de aprendizaje de Linkage to Learning. Entre algunas de las iniciativas que incluyen la participación de DHHS con MCPS y la educación y el cuidado temprano de niños, se encuentra $14 millones para Servicios de Primera Infancia, conocida en inglés como Early Childhood Services, $15 millones para el NDA de cuidado temprano y educación, $775,000 para la alianza conocida en inglés como Children’s Opportunity Alliance, $51 millones para servicios de salud en las escuelas, $14 millones para el programa conocido en inglés como Linkages to Learning, $7 millones para servicios para niños, adolescentes y la comunidad para el fortalecimiento familiar y $16 millones para servicios de desarrollo positivo para jóvenes y la prevención e intervención de violencia, centros de oportunidades para jóvenes conocidos en inglés como Youth Opportunity Centers, Centros de Bienestar en las escuelas secundarias, conocidos en inglés como High School Wellness Centers, el programa conocido en inglés como Street Outreach Network, y el Programa de Espacio Seguro conocido en inglés como Safe Space Program. El Concejo aprobó los fondos de los programas de vivienda para crear y preservar la vivienda asequible en el Condado de Montgomery. Algunos aspectos destacados incluyen: El financiamiento del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios, conocido en inglés como Department of Housing and Community Affairs (DHCA siglas en inglés) por un monto de $81.4 millones, incluyendo $13.7 millones del Fondo General, conocido en inglés como General Fund, y $8.7 millones del Gran Fondo, conocido en inglés como Grant Fund (el cual programa subvenciones federales y estatales relacionadas con el desarrollo comunitario). DHCA trabaja para preservar y aumentar la oferta de vivienda asequible, mantener las viviendas existentes en condiciones seguras e higiénicas, preservar la seguridad y la calidad de las zonas residenciales, asegurar relaciones justas y equitativas entre propietarios e inquilinos y apoyar el éxito de propiedades de dueños comunitarios. Recursos del Fondo de Iniciativa de Vivienda, conocida en inglés como Housing Initiative Fund (HIF por sus siglas en inglés) por la cantidad de $58 millones para financiar la producción, adquisición y preservación de viviendas asequibles y programas de asistencia para la renta para hogares de bajos ingresos y para familias que pasan de no tener vivienda a tener una vivienda permanente. La Comisión de Oportunidades de Vivienda, conocida en inglés como Housing Opportunities Commission (HOC siglas en inglés) con un total de fondos cercanos a los $9 millones. La misión del HOC es brindar servicios asequibles y de apoyo que mejoren la vida de las personas y familias de ingresos bajos o moderados. Transporte y el Medio Ambiente El Concejo aprobó fondos para apoyar iniciativas de transporte y medio ambiente en el Condado. Entre estas iniciativas, el Concejo elimino el costo de viaje de los autobuses de Ride On para todos los viajeros para así promover la equidad en el transporte público, fomentar el crecimiento de pasajeros y facilitar el uso del sistema de autobuses del Condado para los usuarios actuales. Algunos aspectos destacados incluyen: Departamento de Transporte del Condado de Montgomery, conocido en inglés como Montgomery County Department of Transportation (MCDOT siglas en ingles) – fuera de los servicios de tránsito y parqueaderos de distrito, conocidos en inglés como Transit Services y Parking Lot Districts – se aprobaron fondos de un total de $67.4 millones. Estos fondos se dividen entre el Fondo General de Transporte, el Fondo para Remover Hojas y el Gran Fondo, conocidos en inglés como Transportation General Fund, the Leaf Vacuuming Fund, y el Grant Fund. El Fondo General se utiliza para planificar, diseñar, construir y mantener las instalaciones de transporte como carreteras, puentes, aceras, senderos y ciclovías, operar y mantener el sistema de semáforos del Condado, desarrollar e implementar políticas de transporte para maximizar la eficiencia en la prestación del servicio y promover la seguridad por medio de programas educativos. Fondos de la División de Servicios de Tránsito conocido en inglés como Division of Transit Services por un monto de $211 millones, el cual proporciona servicios de transporte público del Condado. Su presupuesto está compuesto del Fondo de Transporte Masivo y el Gran Fondo conocidos en inglés como Mass Transit Fund y Grant Fund. Los fondos de la División de Servicios de Tránsito también incluye más de $1 millón de dólares en ayuda estatal y una transferencia intergubernamental con el condado Howard para expandir el servicio de autobús de tránsito rápido de la US29, conocido en inglés como US 29 Flash Bus Rapid Transit (BRT) al condado Howard. Financiamiento para cubrir el costo de los estacionamientos conocidos en inglés Parking Lot Districts por la cantidad de $30.4 millones, el cual cubre la operación y el mantenimiento del estacionamiento público en áreas comerciales en todo el Condado, incluidos los parqueaderos de los distritos de Bethesda, Silver Spring y Wheaton (PLDs siglas en inglés). Más de $227,000 para el programa conocido en inglés como Vision Zero NDA con fondos destinados a la supervisión coordinación de la iniciativa conocida en inglés como Zero Initiative para erradicar las lesiones graves y muertes relacionadas con el tráfico. Esto representa una disminución de casi el 40 por ciento con respecto al presupuesto del año pasado, ya que el Condado no ha recibido un acuerdo firmado para las subvenciones de Calles y Carreteras Seguras, conocido en inglés como Safe Streets and Roads otorgado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Financiamiento por un monto de $9.8 milliones para el Departamento de Protección Ambiental, conocido en inglés como Department of Environmental Protection (DEP siglas en inglés) y su fondo general presupuestario para apoyar los servicios en curso, incluidos los programas climáticos y el hacer cumplir las reglas de su código. Financiamiento por un monto de $39.4 millones para el presupuesto del Fondo de Protección de la Calidad del Agua de DEP conocido en inglés como DEP Water Quality Protection Fund, con el fin de respaldar los esfuerzos continuos del Condado para cumplir con los requisitos de su permiso conocido en inglés como NPDES-MS4. Además, se asignaron $250,000 adicionales para divulgación pública relacionada con la reciente modificación de la ley de tarifas por bolsas desechables aprobada por el Concejo. El popular programa conocido en inglés como Subvenciones Clean Water Montgomery también recibió $150,000 en fondos adicionales. Financiamiento completo del presupuesto del Fondo de Recolección de Residuos Sólidos del DEP ($12.97 millones), conocido en inglés como Solid Waste Collection Fund, para cubrir los mayores costos contractuales de los servicios de recolección de basura. Se respaldó la solicitud del Ejecutivo del Condado de $28.5 millones en el año fiscal 2026 para el Fondo de Disposición de Residuos Sólidos, conocido en inglés como Solid Waste Disposal Fund, destinados a trabajos de capital a corto plazo en la Instalación de Recuperación de Recursos y la Estación de Transferencia del Condado, conocida en inglés como County’s Resource Recovery Facility and Transfer Station. Esto garantizará la operación segura y confiable de los procesos actuales de disposición de residuos. Financiamiento del Banco Verde del Condado de Montgomery (MCGB siglas en inglés), conocida en inglés como Montgomery County Green Bank, por casi $17 millones. El MCGB brinda respaldo financiero y experiencia técnica para impulsar iniciativas de energía limpia en todo el Condado. Este trabajo es clave para ayudar al Condado a alcanzar sus metas climáticas de reducir emisiones en un 80 por ciento para 2027 y en un 100 por ciento para 2035. Financiamiento de la Comisión de Saneamiento del Área Suburbana de Washington, conocida en inglés como Washington Suburban Sanitary Commission, (WSSC Water), por $1,130 millones que provee servicios públicos de agua y alcantarillado a aproximadamente 2 millones de residentes en los condados de Montgomery y Prince George's. WSSC Water opera tres embalses y dos plantas de tratamiento de agua, que suministran alrededor de 162 millones de galones diarios de agua potable, además de mantener siete plantas de tratamiento de aguas residuales. Recreación, Parques y Planificación El Concejo aprobó numerosos programas de recreación, parques y planificación. Algunos aspectos destacados incluyen: Fondos de casi $63 millones al Departamento de Recreación, conocido en inglés como Department of Recreation, lo que representa un aumento del 5.6 por ciento con respecto al presupuesto operativo aprobado para el año fiscal 2025. Esto incluye fondos adicionales para el nuevo Centro Acuático y de Recreación de Silver Spring, así como financiamiento adicional para apoyar el programa extracurricular conocido en inglés como Excel Beyond the Bell en las escuelas primarias Waters Landing y East Silver Spring. Fondos hacia la Comisión de Parques y Planificación de la Capital Nacional de Maryland, conocida en inglés como Maryland-National Capital Park and Planning Commission (M-NCPPC por sus siglas en inglés) de más de $193 millones. La M-NCPPC es una agencia de dos condados que hace recomendaciones sobre planificación y crecimiento, protege los recursos naturales, culturales e históricos y ofrece experiencias de ocio y recreación. El Departamento de Planificación de Montgomery elabora planes maestros y sectoriales para su revisión por la Junta de Planificación y posterior revisión y aprobación del Consejo. El Departamento de Parques de Montgomery supervisa la adquisición, desarrollo y gestión del sistema de parques del Condado, que actualmente comprende más de 37,000 acres distribuidos en 419 parques. El Concejo también votó para restaurar aproximadamente $1.4 millones en fondos para los aumentos salariales del año fiscal 2026 y $2 millones para el presupuesto base para parques. Operaciones Gubernamentales y Acuerdos de Negociación Colectiva El Concejo aprobó fondos destinados a la prestación de servicios a través de las operaciones gubernamentales y para invertir en la fuerza laboral del Condado. Algunos aspectos destacados incluyen: Aprobación de los memorandos de acuerdo con la Orden Fraternal Policial Lodge 35, conocida en inglés como Fraternal Order of Police (FOP por sus siglas en inglés), Lodge 35; la Asociación de Bomberos del Condado de Montgomery de la Asociación Internacional de Bomberos, conocida en inglés como Montgomery County Career Fire Fighters Association of the International Association of Firefighters (IAFF siglas en ingles), Local 1664; la Asociación de Rescate de Bomberos Voluntarios, conocida en inglés como Montgomery County Volunteer Fire Rescue Association y la Organización Municipal de Empleados del Gobierno del Condado de Montgomery Local 1994, conocida en inglés como Municipal and County Government Employees Organization (MCGEO por sus siglas en ingles), Local 1994. En reconocimiento al esencial trabajo realizado por los empleados del Condado de Montgomery para satisfacer las múltiples necesidades de nuestra comunidad, el presupuesto operativo incluye $4.8 mil millones en costos de compensación y beneficios respaldados por impuestos, lo que representa un aumento del 9.5 por ciento respecto al año fiscal 2025. Fondos para la Oficina del Inspector General, conocida en inglés como Office of the Inspector General, por un monto de $3.9 millones. La misión de esta oficina es prevenir y detectar fraudes, despilfarros y abusos en las actividades gubernamentales, además de proponer medidas para aumentar la rendición de cuentas legales, fiscales y ética del gobierno del Condado y las agencias financiadas por este. Fondos para la Junta Electoral, conocida en inglés como Board of Elections, por $14 millones, lo que representa una disminución del 17 por ciento en comparación con el presupuesto del año anterior, debido a múltiples gastos únicos incurridos por el Condado durante el ciclo electoral de 2024. Asignación presupuestaria para la agencia de Tecnología y Soluciones Empresariales, conocida en inglés como Technology and Enterprise Business Solutions (TEBS siglas en inglés), de más de $72 millones. TEBS ofrece soluciones tecnológicas y facilita la prestación de diversos servicios a todas las dependencias gubernamentales, con especial énfasis en el uso eficaz de Inteligencia Artificial y en el soporte de operaciones basadas en tecnología en la nube que permite a los empleados trabajar de forma segura desde cualquier dispositivo. Fondos para la Oficina de Equidad Racial y Justicia Social, conocida en inglés como Office of Racial Equity and Social Justice (ORESJ por sus siglas en inglés), por $1.6 millones. ORESJ colabora con todos los departamentos del Condado para promover la equidad racial y la justicia social en el Condado de Montgomery. Presupuesto para la Oficina de Resiliencia del Sistema Alimentario, conocida en inglés como Office of Food Systems Resilience, por cerca de $14 millones destinados a impulsar un enfoque estratégico a largo plazo para fortalecer la eficiencia, equidad, sostenibilidad y resiliencia del sistema alimentario local. Esta inversión respalda iniciativas clave como la ampliación de programas y fondos de subvención alineados con el Plan Estratégico para Erradicar el Hambre Infantil. Además, fortalece la capacidad de organizaciones comunitarias y sin ánimo de lucro mediante apoyo operativo y asistencia técnica, garantizando que puedan seguir proporcionando recursos alimentarios esenciales a residentes necesitados.

ENMENDADURAS DEL PROGRAMA DE MEJORAS DE CAPITAL PARA LOS AÑOS FISCALES 2025-2030 El Programa de Mejoras de Capital (CIP por sus siglas en inglés) modificado para los años fiscales 2025-2030 asciende aproximadamente a $6 mil millones, lo que representa un aumento de $32.6 millones con respecto al CIP original aprobado. Este programa continúa respaldando proyectos críticos en educación, vivienda, desarrollo económico y transporte. El CIP incluye numerosos proyectos de capital que abarcan infraestructura obsoleta y necesidades de programas específicos; algunos de estos proyectos se detallan a continuación. El total de seis años para las enmendaduras del MCPS CIP del Año Fiscal 2025-2030 conocido en inglés como FY25-30 es de $1.76 mil millones. El Concejo proporcionó los fondos de casi todas las solicitudes de enmendaduras de MCPS, incluyendo: $20 millones adicionales para completar el interior del auditorio y construir un estadio en la escuela Crown High School; $5 millones adicionales en el proyecto de ampliación y modernización de las instalaciones de la escuela Northwood High School; $28 millones adicionales para el proyecto de reapertura de la escuela Charles W. Woodward High School para acelerar la construcción del auditorio y los espacios asociados a este; $4.5 millones adicionales para el proyecto de remplazo del sistema de calefacción, ventilación y aire (HVAC) en el año fiscal 2026 para completar un proyecto adicional. Financiar en su totalidad los proyectos de capital de Montgomery College por más de $410 millones, con un aumento de $12 millones comparado con el año pasado. Esto incluye fondos para la renovación de la biblioteca de toda la universidad, el Centro de Servicios Estudiantiles de Germantown, y el edificio de Artes Teatrales de Rockville, entre otros. También se han proporcionado fondos de capital para seguridad pública, por un monto de $628 millones. Además, $1.8 millones en fondos a capital se incluye como parte de la construcción del proyecto de Dickerson Radio Tower. Se proporcionan ayudas estatales del fondo de capital del monto de $500,000 para apoyar el proyecto conocido en inglés como Diversion Center para crear un sitio para caminar en 1301 Piccard Dr. en Rockville. También se proporcionan fondos para revitalizar la parte este del Condado con fondos para alianzas público-privadas para el centro de ciencias conocido en inglés como Viva White Oak Life Science, construcciones de usos múltiples, con $40 millones para construir calles del plan maestro necesarias para implementar el proyecto. Se proporcionan también fondos por la cantidad de $400,000 para la iglesia histórica conocida en inglés como Scotland African Methodist Episcopal Zion Church (AME por sus siglas en inglés) para apoyar su renovación y reconstrucción luego de la inundación de 2019. Fondos de capital de un total de $4.5 millones del año fiscal 2026 para el programa de subvenciones conocido en inglés como FY26 Cost Sharing Capital Grants el cual proporciona subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro para proyectos de capital dentro del Condado de Montgomery y que han obtenido un premio de capital estatal. El CIP también apoya varias rutas de tránsito rápido de autobuses, incluidos aumentos para el proyecto conocido en inglés como Veirs Mill Road Project para reflejar los cambios en el costo, incrementa fondos para el proyecto conocido en inglés como Maryland Route 355 Central Project para reflejar su servicio ampliado para brindar servicio desde Germantown hasta la estación de metro de Rockville y fondos adicionales para el diseño del centro de tránsito conocido en inglés como Lakeforest Transit Center. Fondos del CIP para la entrada norte de la estación de metro de North Bethesda Metro Station incluyendo $5 millones de ayuda federal. Los fondos de M-NCPPC por un total de $314 millones en un periodo de seis años. Entre los programas destacados se incluyen la actualización de parques de New Hampshire Estates Neighborhood Park y Dalewood Drive Neighborhood Park, así como $3 millones en ayuda estatal para mejoras en el parque Wheaton Regional Park. También se proporcionó ayuda estatal para apoyar varios proyectos de parques vecinales. Se otorgaron $1.2 millones adicionales en bonos para completar el Centro Acuático y de Recreación de Silver Spring. Se otorgaron $1.5 millones de ayuda estatal para el proyecto para el salón de baile del parque Glen Echo, conocido en inglés como Glen Echo Park Spanish Ballroom Project. Financiamiento capital por $109 millones en el año fiscal 2026 también se incluyen fondos para apoyar viviendas asequibles mediante adquisición y preservación, así como asistencia para Comunidades de Dueños Comunitarios, conocido en inglés como Common Ownership Communities, que tienen dificultades, con un financiamiento total de $332 millones en seis años. El presupuesto de capital también asigna $250,000 a la Comisión de Oportunidades de Vivienda, conocida en inglés como Housing Opportunities Commission, para mejorar la seguridad e iluminación en los Apartamentos Cider Mill. Además, se agregó un nuevo proyecto capital por $3 millones para ayudar a restaurar el ferry conocido en inglés como White's Ferry, un cruce importante del río Potomac en el área de Poolesville. El objetivo de estos fondos es facilitar un acuerdo entre el Condado y los propietarios de terrenos a ambos lados del río, lo que constituye el primer paso para reactivar el servicio del ferry. Subvenciones estatales también financian los siguientes proyectos capitales: el nuevo edificio comunitario de Olney, mejoras en el sitio del Programa para Infantes y Niños Pequeños de Olney en la escuela intermedia Rosa M. Parks y mejoras en el campo de sóftbol de la escuela de high school de Sherwood y el puesto de concesiones de la escuela de high school de Watkins Mill. El Concejo también restauró parcialmente los fondos para el proyecto de Extensión de Summit Avenue asignando $1 millón en gastos de planificación para el año fiscal 2030. Se añadieron $2.4 millones al proyecto “Retrofit” de Gestión de Aguas Pluviales a Nivel del Condado para financiar tres nuevos proyectos de mitigación de aguas. Finalmente, el Concejo —en colaboración con el Concejo del Condado de Prince George's— financió en su totalidad el Programa de Mejoramientos de Capital 2026-2031 de WSSC Water. # # # Release ID: 25-181

Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808, Lucia Jimenez 240-777-7832

Categories: Release ID: 25-181Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808, Lucia Jimenez 240-777-7832Categories: Kate Stewart

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.