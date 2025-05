Alcatel-Lucent Enterprise nomme une nouvelle Vice-Présidente Exécutive à la tête de sa division Global Sales & Marketing

PARIS, FRANCE, May 22, 2025 / EINPresswire.com / -- Alcatel-Lucent Enterprise , l'un des principaux fournisseurs de solutions sécurisées de réseau et de communication permettant aux organisations de tout secteur d’améliorer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité, est heureux d’annoncer la nomination de Sandrine El Khodry au poste de Vice-Présidente Exécutive Global Sales and Marketing. Elle sera directement rattachée à Yann Zhang, Président Directeur Général du groupe, et pilotera la stratégie de croissance, les initiatives de transformation et le développement des marchés à l’échelle internationale.Forte d’une solide expérience forgée au sein d’ALE et plus largement dans le secteur des technologies de l’information et des télécommunications réseaux, Sandrine El Khodry s’est illustrée par son leadership fédérateur et sa compréhension approfondie des enjeux des marchés des organisations. Tout au long de sa carrière, elle a su mobiliser ses équipes pour atteindre des performances exceptionnelles, piloter des projets complexes à l'international et manager des équipes multiculturelles avec agilité. Son parcours de 28 ans couvre des domaines clés tels que la mobilité, le cloud, les infrastructures IT, la cybersécurité, les télécommunications et l’expérience client – témoignant de sa vision stratégique et de sa capacité à innover.La nomination de Sandrine El Khodry reflète la volonté d’ALE d’accélérer, sur le plan international, sa croissance durable et de renforcer sa position sur ses marchés. Grâce à son expertise en développement stratégique, en gestion de portefeuille et en construction de partenariats structurants, Sandrine jouera un rôle déterminant dans la conduite de la stratégie commerciale et marketing du groupe, au service de l’innovation et de la valeur pour les clients.Yann Zhang, PDG d’Alcatel-Lucent Enterprise, déclare : « L’expérience de Sandrine El Khodry, aussi bien chez ALE que dans l’ensemble du secteur IT et des communications, fait d’elle le profil idéal pour fédérer nos équipes et porter notre stratégie commerciale et marketing à l’international. Sa vision collaborative et son sens de l’innovation seront des atouts précieux pour accompagner notre croissance. Je suis ravi de lui confier ce rôle stratégique. »Sandrine El Khodry, EVP Global Sales and Marketing, ajoute « Je suis fière de prendre cette nouvelle responsabilité à l’échelle mondiale. Guidée par des valeurs humaines, le sens du collectif et l’envie de construire quelque chose de solide et durable, je m’engage à avancer aux côtés de nos équipes, partenaires et clients. C’est ensemble que nous continuerons à faire grandir notre impact et à écrire une réussite qui nous ressemble. »#FIN#À propos d'Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise fournit des solutions de réseau, de communications et de collaborations sécurisées, permettant aux entreprises de tout secteur d’accroître leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité. Dans le cloud. Sur site. En mode hybride.Les solutions ALE sont conçues pour offrir un niveau optimal de sécurité intégrée. Elles sont conformes aux exigences nationales et internationales de protection des données des entreprises et des personnes.L'engagement d'Alcatel-Lucent Enterprise s'articule autour des trois piliers stratégiques de l’ESG : Environnement durable, Responsabilité Sociétale et Gouvernance d'entreprise, avec pour mission de proposer des solutions technologiques au service de ces valeurs. Ainsi les solutions ALE sont développées pour limiter leur impact environnemental.Plus de 100 ans d'innovation ont fait de la société un partenaire de confiance pour plus d'un million de clients dans le monde.Alcatel-Lucent Enterprise, dont le siège social est en France, compte 3 400 partenaires dans le monde, permettant ainsi une meilleure proximité.Contacts presseAlcatel-Lucent EnterpriseKaterina CernyDirectrice Régionale Marketing & Com – Francekaterina.cerny@al-enterprise.comAgence Quatrième JourAntoine Billonabillon@quatriemejour.fr - 06 03 72 88 95Cindy Mouchard Patinauxcmouchard@quatriemejour.fr - 07 82 92 00 16

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.