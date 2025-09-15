ALE et ChapsVision concluent un partenariat stratégique afin d'accélérer la transformation numérique de leurs clients grâce à des solutions basées sur l'IA

PARIS, FRANCE, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Alcatel-Lucent Enterprise et ChapsVision concluent un partenariat stratégique afin d'accélérer la transformation numérique de leurs clients grâce à des solutions basées sur l'intelligence artificielle.Alcatel-Lucent Enterprise, leader mondial de solutions de communication, de collaboration et de réseau, et ChapsVision, spécialiste européen du traitement des données et de l’IA agentique, ont signé un partenariat stratégique afin d'accélérer la transformation numérique de leurs clients respectifs des secteurs privés et publics à travers le monde.Ce partenariat allie les forces complémentaires des deux entreprises : il combine l'expertise d'Alcatel-Lucent Enterprise en matière de plateformes de communication souveraines, sécurisées et à l'échelle industrielle avec les capacités de pointe de ChapsVision en matière d’analyse de données et d'IA, avec un accent particulier sur l'IA agentique.Grâce à cette collaboration, Alcatel-Lucent Enterprise intégrera les technologies d'IA avancées de ChapsVision dans sa plateforme cloud RainbowTM et dans ses solutions réseau. Cela permettra d'offrir aux clients des secteurs d'activité clés, à travers le monde, une expérience utilisateur optimisée, une automatisation accrue et une création de valeur mesurable.Ensemble, les deux entreprises offriront aux organisations une alternative européenne de confiance aux solutions proposées sur le marché par des acteurs mondiaux, répondant ainsi aux préoccupations croissantes en matière de protection des données, de conformité réglementaire et de souveraineté numérique européenne.Initialement axé sur la France et l'Allemagne, ce partenariat s'étendra à d'autres régions en fonction de la demande du marché. Ainsi, ces solutions innovantes basées sur l'IA seront distribuées dans le monde entier, combinant les normes de sécurité locales et une évolutivité à l’échelle mondiale.À propos de ChapsVisionSpécialiste du traitement de la donnée et de l’intelligence artificielle, ChapsVision permet aux entreprises et organisations gouvernementales de réussir leur transformation digitale et de créer de la valeur grâce à une suite logicielle axée autour de son système d’exploitation de la donnée massive et hétérogène.A travers des investissements R&D très importants dans le traitement massif de la data et de l’IA, complétés par une stratégie soutenue et ciblée d’acquisitions et de développement à l’international, ChapsVision a constitué rapidement un groupe cohérent adressant des secteurs à forte empreinte data.Créée en 2019, ChapsVision compte plus de 1000 collaborateurs, 1000 clients grands comptes, et a réalisé un CA de près de 200 M€ en 2024.Plus d’informations sur : https://www.chapsvision.fr/ et https://www.chapsvision-cybergov.fr/ Contacts presse : communication@chapsvision.comÀ propos d'Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise fournit des solutions de réseau, de communications et de collaborations sécurisées, permettant aux entreprises de tout secteur d’accroître leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité. Dans le cloud. Sur site. En mode hybride.Les solutions ALE sont conçues pour offrir un niveau optimal de sécurité intégrée. Elles sont conformes aux exigences nationales et internationales de protection des données des entreprises et des personnes.L'engagement d'Alcatel-Lucent Enterprise s'articule autour des trois piliers stratégiques de l’ESG : Environnement durable, responsabilité Sociétale et Gouvernance d'entreprise, avec pour mission de proposer des solutions technologiques au service de ces valeurs. Ainsi les solutions ALE sont développées pour limiter leur impact environnemental.Plus de 100 ans d'innovation ont fait de la société un partenaire de confiance pour plus d'un million de clients dans le monde.Alcatel-Lucent Enterprise, dont le siège social est en France, compte 3 400 partenaires dans le monde, permettant ainsi une meilleure proximité. al-enterprise.com | LinkedIn | Facebook | InstagramAgence Quatrième JourAntoine Billonabillon@quatriemejour.fr - 06 03 72 88 95Cindy Mouchard Patinauxcmouchard@quatriemejour.fr - 07 82 92 00 16

